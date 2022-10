Starostlivý starosta Igor Petrovčík entuziazmus nestratil

Starostlivosť o najkrajšiu košickú mestskú časť Staré Mesto počas posledných štyroch rokov jej starostu Igora Petrovčíka naučila byť trpezlivejším a empatickejším, ale entuziazmus urobiť niečo rýchlo nestratil a aj preto verí, že dostane dôveru Staromešťanov a bude sa o ich Staré Mesto starať aj po blížiacich sa komunálnych voľbách. Prezradil aj to, aké je to mať za životnú partnerku poslankyňu svojho zastupiteľstva a čo by ho potešilo po ďalších štyroch rokoch vo funkcii starostu.

Ako zmenili posledné štyri roky Igora Petrovčika?

Do funkcie starostu som nastúpil plný elánu, doslova s tisíc nápadmi, čo všetko hneď zlepším, zmením, urobím, prerobím...Lenže samospráva má presné pravidlá, rozpočet je obmedzený, na investície nemáte nikdy toľko, koľko by ste potrebovali, aby ľudia boli spokojní. Každé rozhodnutie sa rodí v rokovaniach s poslancami, komisiách, musíte hľadať kompromis a potom nájsť dosť hlasov na schválenie v zastupiteľstve. Napriek tomu som sa snažil veci urýchliť, postupovať odvážne, ťahať tím za cieľom, ale určite som sa naučil byť trpezlivejším a empatickejším, lebo sa snažím v rozhovoroch s ľuďmi na uliciach porozumieť im aj ich názorom a potrebám. Ale ten entuziazmus urobiť niečo rýchlo, najlepšie hneď mi zostal…

Čo vás počas posledných štyroch rokov najviac prekvapilo, v dobrom a možno aj v nie najlepšom?

V dobrom mnoho vecí, mnoho vydarených projektov, spokojní ľudia, slová vďaky na uliciach. Prekvapil som aj sám seba, že som sa dokázal v zložitých obdobiach pandémie, či začiatku vojny na Ukrajiny, rýchlo rozhodovať, urobiť rýchle rozhodnutia a spustiť efektívnu pomoc. Seniori dostávali od nás vitamíny a rúška, keď ešte neboli povinné, matky s deťmi z Ukrajiny potraviny v sklade pomoci. Nepríjemne ma vždy prekvapí ľudská hlúposť, obmedzenosť a závisť, keď niektorí opoziční poslanci urobia všetko preto, aby sa niečo dobré náhodou nepodarilo. Lebo žiarlia, že ich ľudia nezvolili.

Galéria fotiek (4) Igor Petrovčík

Zdroj: Igor Petrovčík

Spomínate si ešte na prvý deň v úrade? Aké boli prvé pocity a s akými pocitmi vstupujete do kancelárie teraz?

Stať sa starostom nie je každodenná vec a dôvera od ľudí mi, samozrejme, priniesla nielen radosť, ale aj pocit zodpovednosti, aby som ich očakávania nesklamal. Prvý deň v úrade bol slávnostný i pracovný zároveň, bolo to niečo nové, pracovníkov som už mnohých poznal, veď som bol predtým poslancom. Po takmer štyroch rokoch chodím do úradu ako domov, s radosťou a nadšením, pretože ma práca neprestala baviť, práve naopak, stále ma veľmi teší a našťastie mám i veľa plánov a výziev.

Na ktorom mieste najkrajšej mestskej časti Košíc sa cítite najlepšie?

Niektorí mi už vyčítajú, že Staré Mesto nie je len trh na Dominikánskom námestí. Možno len nevedia, že trhovisko patrí pod mestskú časť a zvyšok historického jadra pod centrálne mesto. Jedným z mojich volebných sľubov bolo oživiť legendárny „starý pľac“ a doplniť ho kultúrou, koncertmi, aby sa stalo fajn miestom nielen pre Staromešťanov. To sa podarilo. Kto ma pozná, tak vie, že Staré Mesto mám rád celé a poznám každé jeho zákutie. So psom som na prechádzkach každý deň nielen po sídlisku Kuzmányho, ale idem i do Mestského parku, do lokalít na Bencúrovej, lebo takto si kontrolujem, čo kde treba vylepšiť alebo vyriešiť a stretávam sa s ľuďmi.

Ako Igor Petrovčik najradšej relaxuje?

Mám rád šport, takže v lete behám, byciklujem, chodím na túry, ale mám rád aj more, potulky po Morave a dobré víno. Rád si dožičím dobré jedlo i dobré víno, ale i masáž, či čas na čítanie. Veľa voľného času nemám, ale snažím sa ho tráviť pri športe a na výletoch s partnerkou a deťmi.

Čo je pre vás najdôležitejšie v živote?

Spokojná rodina a zdravie. To sú piliere šťastia a pekného života. To vám dáva silu naplno pracovať a žiť s radosťou.

Galéria fotiek (4) Igor Petrovčík

Zdroj: Igor Petrovčík

Vo svojom tíme máte aj svoju životnú partnerku. Je prvým „kontrolórom“, resp. kritikom vašich rozhodnutí, keďže je aj poslankyňou miestneho zastupiteľstva?

Magda Galdúnová je moja partnerka, opora, veľká láska a bez jej úsmevu by život nebol taký pekný. Rozprávame sa, diskutujeme, vymieňame si názory. Rád si vypočujem, ako vidí riešenie niektorých problémov z pohľadu ženy, matky, lekárky...Mnohokrát mi dobre poradila, alebo ma upozornila na veci, ktoré som potom prehodnotil a urobil inak. Som jej za podporu i oporu vďačný. Nie nadarmo sa hovorí, že za každým úspešným mužom je chytrá a dobrá žena.

Čo z toho, čo sa za posledné štyri roky podarilo vás teší najviac a čo by vás najviac potešilo po ďalších štyroch rokoch vašej starostlivosti o Staré Mesto….

Najviac komplexne opravených chodníkov v spolupráci s mestom za posledných 25 rokov. Nové športové, zmodernizované detské ihriská. Zbúrané vyše tridsaťročné opachy, s ktorými si doteraz nevedel dať rady žiadny starosta – hrdzavý plot okolo pravoslávneho chrámu a unimobunky na zelenej ploche na ulici Kpt. Nálepku. Máme projekty na vytvorenie relaxačných zelených parkov i peniaze z externých zdrojov. Postavili sme vyše 30 moderných kontajnerovísk na kľúč, ktorými sme chceli na žiadosť občanov jednak vytvoriť elegantné riešenie verejného priestoru a predchádzať množstvu odpadkov na okolitej zeleni, ktoré tam ostávalo po neprispôsobivých občanoch. Známy košický potulkár Milan Kolcun sa nedávno nechal verejne počuť, že sme tým chudobným ľuďom, ktorí majú často jedinú možnosť ako prežiť, zabránili nájsť si jedlo v kontajneroch. Od vzdelaného človeka by som skôr očakával, že bude apelovať na vládu a sociálne úrady...Riešenie typu - otvorme ľuďom a deťom kontajnery, aby sa najedli – nepovažujem za riešenie, skôr za obrovskú hanbu pre Slovensko v 21. storočí.

Galéria fotiek (4) Igor Petrovčík

Zdroj: Igor Petrovčík

