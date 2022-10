Koncert skupiny LUCIE so symfonickým orchestrom preložený na marec!

Organizátor podujatia Silvia Nemčovičová: “Veľmi nás to mrzí, že tento skvelý koncert musíme ešte o nejaké mesiace posunúť, ale bohužiaľ choroba si nevyberá ani medzi organizátormi a interpretmi. Momentálne nie sme v stave schopnom pripraviť tak krásnu a náročnú show, akou projekt Lucie v opeře jednoznačne je. So skupinou sme teda dohodli náhradný termín, v ktorom veríme, že si to užijeme minimálne rovnako tak dobre, ako by to bolo teraz. Všetkým, ktorí sa tešili na koncert, sa chceme ospravedlniť za možno sklamanie a nepríjemnosti spojené s preložením koncertu a zároveň sa poďakovať za pochopenie.“

Zdroj: FB/Lucie

Zakúpené vstupenky samozrejme ostávajú v platnosti na nový termín, ktorý je na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu v Bratislave naplánovaný na sobotu 11.03.2023. Vstupenky na nový termín nájdete na Predpredaj.sk.

