Erik Kaliňák: Prezidentka včera o referende zákerne klamala

Toto je klamstvo, lebo z nálezu ústavného súdu, o ktorý sa pani prezidentka chcela oprieť vyplýva presný opak. Dovoľte mi krátku citáciu: „...referendom nie je možné zmeniť ústavou ustanovené funkčné obdobie orgánu verejnej moci...“

Pani prezidentka, veľmi dobre vie, že vláda NEMÁ ustanovené ŽIADNE funkčné obdobie, veď len od posledných parlamentných volieb tu už máme druhú vládu. Znie to neuveriteľne, ale pani prezidentka včera úmyselne prekrútila nález ústavného súdu, len aby obhájila neobhájiteľné, že pred Slovenským národom dáva prednosť vláde psychopata a jeho roztlieskavačky Hegera. Zdôvodnenie pani prezidentky je nielen účelovou manipuláciou, ale aj fatálnym nepochopením, o čom je prvá referendová otázka.

Táto otázka totiž nijak nemení ani neskracuje ustanovené funkčné obdobie vlády, hoc žiadne nemá a nie je tým pádom v rozpore s nálezom ústavného súdu, ktorý pani prezidentka tak rada prekrúca. Úspešné referendum by bolo vyjadrením vôle ľudu, suveréna, od ktorého pochádza moc v štáte, čo má táto vláda spraviť – podať demisiu, tak ako jej to ústava umožňuje. Ešte raz, týmto referendom neskracujeme funkčné obdobie vlády a ani za nikoho nepodávame demisiu. Týmto referendom ako národ hovoríme tejto vláde STAČILO, tam sú dvere, odíďte! Nepoznám nič demokratickejšie, nič ústavnejšie. Pani prezidentka, váš najhlavnejší argument, prečo predlžujete utrpenie Slovenska a držíte nad vodou menšinovú vládu, ktorá nie je schopná prijímať obyčajné zákony, je hlúpa lož. O pani Čaputovej ako prezidentke som nikdy nemal nejaké ilúzie, ale že bude klamať, len aby zachránila Igora Matoviča, na to musí mať riadne silný dôvod a dobro národa to nie je.

