Nová strhujúca show Jána Ďurovčíka, Cigáni idú do neba, príde do Košíc a Bratislavy

Nová strhujúca show Jána Ďurovčíka, ktorú musíte vidieť, sa volá CIGÁNI IDÚ DO NEBA. Účinkujú Cigánski diabli a Slovenské divadlo tanca. Prvýkrát na východnom Slovensku ju môžete vidieť 24. a 25. septembra 2022 v divadle Grand v Košiciach a 18 a 19. októbra 2022 opäť na svojej domovskej scéne v STARS auditoriu v Bratislave.

Nie je to muzikál. Nie je to balet. Je to dychberúca hudobno-tanečná show, ktorá vyvoláva spontánne ovácie divákov už po pár minútach predstavenia. Príbeh zlodeja koní Zobara a krásnej Rady, príbeh lásky a slobody, inšpirovaný legendárnym moldavským filmom, ktorý slávil úspech po celom svete, je „prerozprávaný“ na javisku jazykom tanca a hudby.

Najúspešnejší slovenský choreograf a režisér Janko Ďurovčík spojil svojim osobitým štýlom v tejto show svojich najlepších tanečníkov moderného baletu so špičkovými interpretmi folklórneho sveta, ktorí sa navzájom inšpirovali k úchvatným výkonom. Dosiahol tak úprimné javiskové precítenie a organické prepojenie s hudobnými témami, ktoré má potenciál preraziť aj za hranicami Slovenska.

Skvelí tanečníci dielo interpretujú a „prežívajú“ na javisku v excelentných výkonoch spôsobom, ktorý je možný iba pri úplnom splynutí s témou, hudbou a choreografiou. Hoci Radka Petrová, Peťa Nezvalová, Raffaele Zarrella, či Filip Cipár excelujú vo svojich postavách, na javisku nie je tanečný zbor, ale dokonale zladená skupina špičkových sólistov a tak divák nevie, kam skôr pozerať.

Fenomenálny cimbalista a „motor“ Cigánskych diablov – Ernest Šarközi ­– písal originálnu hudbu priamo podľa Ďurovčíkových predstáv jednotlivých obrazov a obaja tvorcovia tak dosiahli vzácnu symbiózu umeleckej tvorby, ktorej strhujúci výsledok ľahko preskakuje z javiska do hľadiska.

Slávny orchester sa na túto príležitosť „posilnil“ o gitaristu Marca Pilla. Jeho nádherný hlas a dynamická gitara priniesli do projektu živelnosť a zvuk prvotriedneho španielskeho flamenca v slovenskom vydaní. Strhujúce cimbalové sóla Ernesta Šarköziho sa striedajú s virtuozitou primáša Štefana Banyáka a precíteným spevom Silvie Šarköziovej.

Ďalší rozmer predstaveniu dodáva unikátna scéna a kostýmy slovenskej, ale svetovej scénografky a kostýmovej výtvarníčky Alexandry Gruskovej. Tanečnice s čiernymi hrivami pôsobia ako nespútané stádo divokých koní a tiež Cigánski diabli majú originálne kostýmy na túto show.

Hudobno-tanečná feéria „Cigáni idú do neba“ mala premiéru na jar tohto roku v novom multifunkčnom priestore STARS auditórium v Bratislave, kde diváci môžu vidieť ďalšie predstavenia 18. a 19. októbra 2022. Show ale tiež vyráža za divákmi na Slovensku. V mimo bratislavskej premiére ju tak môžu vidieť aj diváci v Divadle Grand Košice 24. a 25.10.2022.

