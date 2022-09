DM Ženský beh oslávi prvé okrúhle jubileum s rekordným počtom účastníčok, ambasádorkami 10 známych osobností

O kratšiu, 4-kilometrovú trať, prejavilo záujem 2110 bežkýň, 424 z nich sa zapojí aj do zaujímavej súťaže dvojíc, v ktorej štartujú mama s dcérou a poradie v nej určí súčet ich časov. Štart tejto disciplíny spolu s novinkou, súťažou v Nordic Walkingu (predbežne 78 účastníčok), bude postupne od 10.00 h spred obchodného centra Eurovea, kde bude i cieľ (štartuje sa na 4 samostatné štarty o 10.00, 10.40, 11.20 a 12.00 h).

„Z celkového počtu prihlásených je 39 percent, čiže 1157 Bratislavčaniek. Zo zahraničia sa nám prihlásili takmer dve stovky bežkýň,“ referoval riaditeľ pretekov Peter Pukalovič.

Počet odvážnych dám, ktoré si trúfajú pokoriť 10-kilometrovú trať, je aktuálne 915. Ešte nikdy v histórii dm ženského behu v tejto disciplíne nepadla hranica 1000 účastníčok!

Kto sa ešte neprihlásil, má šancu on-line na tomto registračnom linku do stredy 14. 9. do 18.00h: https://predpredaj.zoznam.sk/sk/registracie/dm-zensky-beh-2022-eurovea-bratislava/

Potom bude ešte možnosť osobného prihlásenia sa 15. a 16. 9. od 12.00 do 19.00 h v Eurovea, alebo ešte aj v deň pretekov na rovnakom mieste najneskôr dve hodiny pred štartom disciplíny. Pravda, ak dovtedy nedôjde k vypredaniu štartových čísiel na jednotlivé disciplíny. Ostávajú naozaj už len posledné stovky...

Najpôvabnejší beh na Slovensku, dm ženský beh s mottom „Bežím za svojím cieľom“ zobrazeným aj na vkusných tričkách, bude mať v jubilejnom 10. ročníku symbolicky 10 ambasádoriek.

Kto sú tieto skvelé a slávne dámy? Takže: Katarína Pejpková (Berešová), dvojnásobná olympionička a na MS 2015 v Pekingu 22. v maratóne (5. z Európaniek), Dana Janečková, prvá víťazka dm ženského behu na dlhšej trati v roku 2012 a 31-násobná slovenská šampiónka v bežeckých disciplínach, expredsedníčka Slovenského atletického zväzu a bronzová na ME 1969 v skoku do výšky Mária Mračnová, majsterka Európy do 23 rokov na 400 m prekážok Emma Zapletalová, finalistka juniorských MS 2021 na 100 m i 100 m prekážok Viktória Forster, spoluzakladateľkou bežeckej komunity SHEruns a popredná slovenská bežkyňa Petra Pukalovičová a atleticko-bežeckú komunitu zastupuje i Ilse Dippmannová, zakladateľka a organizátorka ženského behu vo Viedni (Österreichische Frauenlauf), ktorý s viac ako 30 000 účastníčkami patri medzi najväčšie športové podujatia na svete určené výhradne pre ženy.

Ambasádorky z mimo atleticko-bežeckého prostredia sú aj 3-násobná olympijská víťazka v biatlone Anastasia Kuzminová, bronzová v streľbe (disciplína skeet) na OH 2012 a členka Medzinárodného olympijského výboru (MOV) Danka Barteková a tiež akrobatická lyžiarka Zuzana Bernardová (Stromková), účastníčka ZOH 2014.

„Verím, že beh vás baví rovnako ako mňa, takže sa budeme mať o čom v sobotu 17. septembra porozprávať. Začiatky síce nie sú vždy jednoduché, ale pocit spokojnosti po dobehnutí do cieľa sa nedá opísať slovami – to si musí každá z vás zažiť na vlastnej koži,“ pozýva na jubilejný 10. ročník dm ženského behu Katarína Pejpková. A ďalšia ambasádorka Petra Pukalovičová dopĺňa: „Každá žena, ktorá sa postaví na štart – bez rozdielu veku, bežeckých skúseností, či fyzických dispozícií – je hviezdou a zaslúži si zažiť veľkolepú oslavu pohybu, akou dm ženský beh nepochybne je.“

Skvelú atmosféru na dm ženskom behu bude každej účastníčke pripomínať medaila s pamätným číslo 10, ktorá sa jej zaligoce na hrudi v cieli pretekov.

„Aj v tomto roku časť výťažku zo štartovného použijeme na vybudovanie novej dm športovej zóny v Bratislave. Kde presne to bude, prezradíme spolu so zástupcami spoločnosti dm drogerie markt Slovensko priamo na podujatí,“ informoval technický riaditeľ a hlavný usporiadateľ 10. ročníka dm ženského behu Jozef Pukalovič.

„Pre spoločnosť dm drogerie markt je zdravý životný štýl jedna z hlavných priorít počas celého roka. Som veľmi rada, že sa dm ženský beh stal tradičnou oslavou zdravia a športu. Od vzniku projektu môžeme konštatovať, že cesta, ktorou sme sa pred desiatimi rokmi vydali, bola správna, čo potvrdzuje aj narastajúci počet bežkýň. Podstatnou časťou dm ženského behu je aj sociálny rozmer podujatia pretavený do vybudovania ďalšej dm športovej zóny. Doteraz sme v Bratislave zveľadili športoviská v celkovej hodnote viac ako 59 000 eur,“ skonštatovala Nicol Noseková, manažérka marketingu dm drogerie markt.

HISTÓRIA dm ŽENSKÉHO BEHU (2012 – 2021)

2012 (1. ročník) – 620 účastníčok

9 km (265 štartujúcich): 1. Dana Janečková (AC Nové Zámky) 36:11

4 km (355 štartujúcich): 1. Lucia Janečková (AC Nové Zámky) 13:56

2013 (2. ročník) – 880 účastníčok

9 km (386 štartujúcich): 1. Ľubomíra Maníková (AK Spartak Dubnica) 33:35

4 km (494 štartujúcich): 1. Krstína Hegedüsová (AC Nové Zámky) 14:28

2014 (3. ročník) – 924 účastníčok

10 km (381 štartujúcich): 1. Katarína Pokorná (Sláva STU Bratislava) 38:29

4 km (543 štartujúcich): 1. Lucia Janečková (BMSC Bratislava) 15:18

2015 (4. ročník) – 1094 účastníčok

10 km (435 štartujúcich): 1. Katarína Pokorná (Sláva STU Bratislava) 37:28

4 km (659 štartujúcich): 1. Jana Škanderová (Bratislava) 16:47

2016 (5. ročník) – 1156 účastníčok

10 km (355 štartujúcich): 1. Jana Úradníková (TJ Družba Piešťany) 41:26

4 km (801 štartujúcich)1. Ľuboslava Dobócziová (BK HNTN Bratislava) 16:01

2017 (6. ročník) – 1669 účastníčok

10 km (587 štartujúcich): 1. Nikola Čorbová (behame.sk) 37:01

4 km (1082 štartujúcich): 1. Lucia Janečková (BMSC Bratislava) 14:15

2018 (7. ročník) – 2393 účastníčok

10 km (758 štartujúcich): 1. Barbara Chrenková (Jogging klub Dubnica) 38:59

4 km (1635 štartujúcich): 1. Lucia Kovalančíková (ŠK Dukla o. z. Banská Bystrica) 14:34

2019 (8. ročník) – 2786 účastníčok

10 km (876 štartujúcich) 1. Romana Komarňanská (BMSC Bratislava) 37:47

4 km (1910 štartujúcich: 1. Lucia Kovalančíková (ŠK Dukla o. z. Banská Bystrica) 14:11

2020

Pre koronavírusovú pandémiu sa podujatie neuskutočnilo.

2021 (9. ročník) – 2145 účastníčok

10 km (693 štartujúcich): 1. Katarína Došek (AKM Tlmače) 36:36

4 km (1452 štartujúcich): 1. Lucia Pelikánová (ŠK Dukla o. z. B. Bystrica) 14:12, 4 km/mama s dcérou (143 dvojíc): 1. Tatiana Rajníková/Lenka Kotianová 34:10

