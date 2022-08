Kino pod hviezdami v Košiciach si pripomenie okrúhle jubileum RTVS

Kino pod hviezdami na Hlavnej ulici pri Dolnej bráne slávnostne otvoria prezidentka Slovenskej filmovej a televíznej akadémie Wanda Adamík Hrycová, predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka, viceprimátorka Košíc Lucia Gurbaľová a riaditeľ Štúdia RTVS Košice Jozef Puchala.

Galéria fotiek (6) Zdroj: RTVS

Pri príležitosti osláv 60. výročia pravidelného vysielania Košického televízneho štúdia RTVS si diváci budú môcť počas prvého večera zaspomínať na svoje najobľúbenejšie tváre i relácie. Práve tu vznikli populárne formáty Správny kľúč, Drišľakoviny, Talentárium, Klipmánia, či Zlatá brána.

Galéria fotiek (6) Zdroj: RTVS

Slávnostný večer v historickom centre mesta bude pokračovať projekciou jedného z najobľúbenejších slovenských filmov Záhrada režiséra Martina Šulíka. Podobne ako v Bratislave, aj počas košického filmového maratónu uvidia diváci ďalšie kultové ocenené snímky Muzika (r. Juraj Nvota), Kandidát (r. Jonáš Karásek) a Čiara (r. Peter Bebjak), na ktorých pracovali prezidenti SFTA – Ondrej Šulaj, Zuzana Gindl-Tatárová, Emília Vášáryová, Marek Leščák, Martin Šulík a Wanda Adamík Hrycová. A aj tu dostanú priestor na prezentáciu pripravované filmy. Každý deň pred premietaním si budú môcť fanúšikovia slovenskej kinematografie pozrieť ukážky z prichádzajúcich snímok Piargy, Vitaj doma, brate!, Perinbaba a dva svety, Bonjour Mon Amour, Obeť, Indián, Fetty, Arvéd, Slovo, Svetlonoc.

Galéria fotiek (6) Zdroj: RTVS

Prostredníctvom rozprávky Mariany Čengel Solčanskej Zakliata jaskyňa prenesú organizátori a RTVS najmenších divákov do kúzelných čias mýtov a legiend.

Milovníkov filmovej hudby poteší obľúbená speváčka Veronika Rabada, ktorá naživo zaspieva titulnú skladbu dlho očakávanej snímky Iva Trajkova Piargy.

Galéria fotiek (6) Zdroj: RTVS

Kino pod hviezdami v Košiciach sa uskutoční od 23. do 26. augusta na Hlavnej ulici pri Dolnej bráne. Vstupné je zdarma.

Generálnym partnerom Kina pod hviezdami je PSS, Prvá stavebná sporiteľňa – partner slovenského filmu. Podujatie podporili mesto Bratislava, mesto Košice a Košický samosprávny kraj z programu Terra Incognita.

Galéria fotiek (6) Zdroj: RTVS

KINO POD HVIEZDAMI KOŠICE

Utorok 23. 8.

19:15 Televízne štúdio RTVS Košice oslavuje 60 výročie

Záhrada / premietanie

Streda 24. 8.

19:15 MUZIKA / premietanie

Štvrtok 25. 8.

17:00 ZAKLIATA JASKYŇA / premietanie

19:15 Live hudobné vystúpenie. Speváčka Veronika Rabada predstavuje titulnú skladbu k filmu PIARGY

KANDIDÁT / premietanie

Piatok 26. 8.

19:15 ČIARA / premietanie

ZÁHRADA

Režisér Martin Šulík

Poeticky ladený film o mladom mužovi hľadajúcom samého seba a smerovanie svojho života. Jeho hlavný hrdina, mladý učiteľ Jakub si vo svete relativizovaných mravných hodnôt hľadá vlastnú identitu a miesto v živote. Na tridsiatnika Jakuba sa začne valiť jeden problém za druhým. Nevie vyriešiť svoj vzťah s vydatou Terezou, práca ho neuspokojuje, nerozumie si s otcom, s ktorým žije v spoločnom byte. Jakub sa rozhodne zmeniť svoj život a odchádza na pár dní do opusteného domu starého otca na vidieku. Pomocou zápiskov starého otca znovu objavuje jednoduché veci, na ktoré už dávno zabudol. Učí sa kosiť trávu, orezávať stromy, piecť chlieb. Spozná záhadnú Helenu, ktorá zmení jeho život.

MUZIKA

Režisér Juraj Nvota

Neďaleko veľkého mesta, niekoľko krokov od hraníc s nepriateľskou kapitalistickou krajinou, v zapadákove, z ktorého cesty nevedú nikam, len späť, sa začína veselý a trochu čierny príbeh o chlapíkovi, ktorý dúfal, že hudba mu pomôže z kaluže, ale namiesto toho vyváľa hudbu v blate. Bude to aj príbeh o jeho rovesníkoch, priateľoch, túžbach a snoch o slobode, ktorá bola v Československu na rozhraní sedemdesiatych a osemdesiatych rokov jednou z najvzácnejších, najlepšie strážených a najmenej dostupných hodnôt. Je to aj príbeh mladých ľudí, ktorí sa trápia s vlastnými životmi, s láskou, žiarlivosťou, pokušením. Narážajú na obmedzenia obdobia, v ktorom boli banány úzkym profilom a cesta na Západ nesplniteľným snom. Obdobia, v ktorom o všetkom rozhodovali členovia jedinej strany, a v ktorom donášači informovali aj o tom, že kurič hráva na saxofóne americkú muziku.

Jadrom príbehu troch muzikantov, ktorí sa rozhodnú dosiahnuť úspech a sebarealizáciu v hudobnom šoubiznise je tragikomický osud nadaného mladého muža, čo si svoj talent a možnosti uvedomuje len okrajovo, no o to jednoduchšie a divokejšie sa zaplieta do deštruktívnych vzťahov, ktorých skutočný rozmer a dosah si len postupne uvedomuje.

ZAKLIATA JASKYŇA

Režisérka Mariana Čengel Solčanská

Zakliata jaskyňa prenesie divákov do čias mýtov a legiend. Hlboko v kráľovskom lese bola jaskyňa, ktorá po stáročia ľuďom poskytovala obživu a kráľovstvu prinášala blahobyt. Jedného dňa našiel solivar Buchwald vstup do jaskyne zapečatený. Tam, kde kedysi boli dvere, je zrazu holá skala. Režisérka Mariana Čengel Solčanská rozpráva prostredníctvom ústrednej ženskej postavy príbeh o nádeji, ale aj o ľudskej chamtivosti. Odvážna Ada, dcéra Buchwalda, musí nájsť stratenú sestru a vyslobodiť neprávom väzneného otca. Zatiaľ čo Ada bojuje o rodinu, bratia Zach a Cyril súperia o to, ktorý z nich zasadne na kráľovský trón. No víťazom nie je ani jeden. Kráľovnou sa stáva ich macocha Berta, ktorej jedinou túžbou je nájsť cestu do jaskyne. Hlboko v tmavých chodbách sú ukryté rubíny. A tie musí mať. Za každú cenu. Podarí sa jej ich získať? Nájde Ada stratenú sestru a kto je skutočný kráľ? Dobrodružná rozprávka plná napätia vtiahne diváka do sveta tajuplnej jaskyne až sa mu nebude chcieť drať na povrch.

KANDIDÁT

Režisér Jonáš Karásek

Príbeh filmu Kandidát sa odohráva počas dvoch mesiacov kampane pred nekonkrétnymi prezidentskými voľbami v jednej konkrétnej krajine. Autor denníkových zápiskov netuší, pre koho zaznamenáva odpočúvania a nadšenie zo zaujímavej zákazky, v ktorej sleduje biskupa, šialeného majiteľa reklamnej agentúry a nevýrazného prezidentského kandidáta s írečitým menom Peter Potôň a ešte ľubozvučnejšou rodinnou históriou, zakrátko vystriedajú znechutenie a zmätenosť. Z jeho denníka sa stáva spis s prepisom rozhovorov, informáciami o postavách a postavičkách, e-mailmi, útržkami z psychiatrických chorobopisov a obrázkov, ktoré najskôr čmára z nudy, neskôr preto, že slová a racionálne vysvetlenia už nestačia. Kandidát je politickou fraškou, smutno-smiešnym zobrazením toho, čo sa v tejto malej krajine udialo, deje a veľmi ľahko udiať môže. Je satirickou analýzou spoločnosti, ktorá sa nechá manipulovať bohatými a mocnými. Kandidát je o obyčajných ľuďoch, ktorí pod týmto tlakom potápajú jeden druhého a pomáhajú si naozaj až vtedy, keď ide o život. Kandidát je manifestom proti tajomstvu.

ČIARA

Režisér Peter Bebjak

Adam Krajňák je otcom rodiny i hlavou kriminálnej skupiny, ktorá pašuje cigarety cez slovensko-ukrajinskú hranicu. V kruhu svojich najbližších zohráva nenahraditeľnú rolu starostlivého dôverníka, ale aj zásadového a nekompromisného vodcu, ktorému ani v rozhodujúcich okamihoch nechýba temperament. Pokojné spolužitie dvoch prelínajúcich sa svetov sa však začne otriasať, keď novovybudovaná hranica schengenského priestoru spôsobí nárast nervozity z nejasnej budúcnosti. Keď jedna z pašeráckych zásielok stroskotá, spustí sa nezastaviteľná lavína udalostí, a počas nich bude musieť Krajňák spochybniť svoje vlastné hranice, ktoré doteraz odmietal prekročiť. Réžia Petra Bebjaka vnáša do kriminálneho námetu s prvkami trileru nákazlivú iskru, ktorá ho na míle vzďaľuje od obyčajnej žánrovej zábavy, a odhaľuje univerzálny ľudský príbeh zasadený do prostredia, kde sa prelínajú kultúry, zvyky i životy...

- reklamná správa -