Čo znamená žiť na hranici chudoby na Slovensku?

Pre niekoho to znamená nemôcť ísť na dovolenku posledných 5 rokov, pre iného zvažovať čo môže kúpiť na večeru deťom.

„Chudoba je vtedy, ak jediné jedlo, čo môžete dať svojim trom deťom je pol kila ryže, ktorú zalejete olejom a ochutíte vegetou,“ hovorí PhDr. Stanka Jonášová z praxe. Pôsobí ako sociálna pracovníčka z Lučenca. Práve ju oslovil Jany Landl, keď sa rozhodol pripraviť prvé „live“ podujatie pre deti z ohrozených sociálnym vylúčením.

„Rodiny samoživiteliek potrebujú pomoc. Ak im venujeme potrebnú pozornosť, pomôžeme im nepadnúť do priepasti problémov,“ hovorí Jany Landl. „Rozhodol som sa pripraviť pre deti z Banskej Štiavnice a Lučenca podujatie, na ktoré dlho nezabudnú. Deti boli úžasné“, dodáva.

„K spolupráci so sociálnymi pracovníkmi nás inšpirovalo dakujeme.sk“, hovorí Jany Landl. Sociálne pracovníčky poznajú deti a rodinu, pomáhajú jej preklenúť najhoršie obdobia. Všetko, čo je povedané zostáva „za dverami.“ Postupnými krokmi učia samoživiteľku ako si rozdeliť príjem. Najprv si musia zaplatiť strechu nad hlavou, energie, splátky, obedy pre deti a z toho, čo zostane musí rodina prežiť celý mesiac.

„Učíme ich rozumne si rozdeliť príjem, kupovať to, čo je v akcii a ušetriť kde je to možné,“ hovorí PhDr. Stanka Jonášová, soc. pracovníčka z Lučenca. Tento rok spoločne so skupinou sociálnych pracovníčiek absolvovala sériu školení finančného vzdelávania rodín vďaka programu 5peňazí, ktorý realizuje Inštitút pre bankové vzdelávanie NBS. Deti na podujatí v Banskej Štiavnici zažili výnimočné chvíle. Jany Landl im dal celé srdce a prisľúbil, že takéto podujatie sa určite neuskutočnilo posledný raz.