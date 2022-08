Príďte sa schladiť do kina s celou rodinou. Na filmové plátna prichádza rozprávka od tvorcov animáku Esá z pralesa

V animovanom filme Princezná rebelka je všetko tak trochu naopak. Princezná zachraňuje princa, jednorožec je veľké, tučné zviera, nie rozprávková bytosť a čarodejnica nie je strašidelná a zlomyseľná, ale odvážna a múdra. A navyše, hlavná hrdinka vlastne ani princeznou nie je. Ale poďme po poriadku...

Malá sirota Mia žije so svojimi tromi lasičkami, Škrabkom, Ňufkom a Mlskou, na ulici v stredovekom meste Foggyburg. Spolu tvoria nerozlučnú partičku, ktorá sa živí... krádežami jedla. Ideálnym miestom na výpravy za rôznymi pochúťkami a dobrodružstvom je miestny hrad, no na to, aby sa naň Mia dostala, musí hľadať stále nové spôsoby ako oklamať stráže a využiť svoj akrobatický talent na maximum. Keď Mia jedného dňa uteká pred strážami, narýchlo sa oblečie do princeznovských šiat, ktoré nájde v jednej z komnát. V tom istom čase zlomyseľný regent Tristan podstrčí korunnému princovi Rolandovi čarovný nápoj, ktorý ho premení na... mačkuru – zviera, ktoré je napoly mačkou a napoly kurou. Mia to všetko vidí a vzápätí udalosti naberú nečakaný spád.

Mia sa v prestrojení za princeznú vydáva na bláznivú výpravu za záchranou princa Rolanda, na ktorej jej a trom lasičkám bude robiť spoločnosť aj nemotorný strážca Krobar, miestny šašo Rigolo a jeho hovoriaca bábka, Majster Krapulo. Na všetkých čaká napínavé dobrodružstvo, ktoré otrasie celým kráľovstvom. Ich protivník, zloduch Tristan, totiž oplýva bezhraničným cynizmom a neváha Miu a jej priateľov uvrhnúť do „pazúrov“ svojich vojakov. Hľadanie protijedu pre princa Rolanda sa blíži do veľkého finále... Vďaka svojim novým kamarátom Mia napokon objaví priateľstvo, štedrosť a odvahu. Naučí sa podeliť sa, starať sa o druhých a zisťuje, že skutočná šľachetnosť sa ukrýva v srdci každého z nás.

Postavou silnej, odvážnej dievčenskej hrdinky, ktorá ide tak trochu „proti prúdu“, tvorcovia nadväzujú na úspešné animované filmy Neskrotná či Balerína. Mia nevyzerá ako princezná a ani sa tak nespráva. Na hlave má „číro“, jej spôsoby a vyjadrovanie rozhodne nemožno označiť ako vyberané. Režisér Julien Fournet prezradil, že pri vytváraní jej grafickej podoby sa trochu inšpirovali seriálom Vikingovia. Ďalšími inšpiračnými zdrojmi boli podľa jeho slov klasické fantasy príbehy, obzvlášť tie od Tolkiena, a dokonca aj kultová animovaná postavička Shrek, na ktorú odkazujú cez dvojicu Krobar a Mia – kombinácia veľkého, nešikovného strážcu a malého, nezbedného dievčatka si skrátka musí získať srdce každého diváka.

Postavu Mie si vďaka jej osobitému charakteru zamilujú všetky deti, nielen dievčatá. V slovenských kinách sa s touto veselou „parťáčkou“ budú môcť zoznámiť už 11. 8. 2022.

Princezná rebelka bude do našich kín uvedená s kvalitným slovenským dabingom. Svoje hlasy jednotlivým postavičkám prepožičali Dominika Žiaranová, Marián Labuda, Ján Morávek, Pavol Topoľský, Vladimír Kobielsky, Anna Šišková, Lucia Vráblicová a ďalší.

