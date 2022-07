Elena Májeková: Konkurencia kopíruje naše benefity – my sa z toho tešíme: Profituje z toho totiž pacient, a tak by to aj malo ostať!

Budúcnosť zdravotníctva bude závisieť od zdravého rozumu a odvahy politikov. Zdravotné poistenie je na Slovensku stále viac regulované a je extrémne závislé od politiky. Navyše od roku 2006 žiadne zásadné reformy neprebehli, zdrojov pribúda málo a v poslednom čase sa veľmi stupňuje snaha štátu čoraz viac kontrolovať a regulovať. Vieme, že štát nie je vždy dobrý hospodár, a preto to nie je správna cesta - aj to hovorí v rozhovore Elena Májeková, členka predstavenstva Union poisťovní.

V Union poisťovni pôsobíte takmer od jej založenia a stáli ste aj pri zrode Union zdravotnej poisťovne v roku 2006. Aké boli začiatky Union zdravotnej poisťovne?

To je ťažká otázka. My sme do systému vstúpili až po reforme ministra zdravotníctva Rudolfa Zajaca, to znamená, že dovtedy sme sa nejako bližšie zdravotníctvu nevenovali. Ja som pracovala v komerčnom poisťovníctve, to znamená, že som sa venovala zdravotníctvu len ako každý iný bežný človek.

Ako sa dospelo k rozhodnutiu založiť aj zdravotnú poisťovňu?

Najskôr sme zvažovali, že by sme ako komerčná poisťovňa vstúpili len do individuálneho zdravotného poistenia s tým, že sme si mysleli, že budeme spolupracovať s niektorou z existujúcich zdravotných poisťovní v pripoistení. Nemali sme teda cieľ ísť až do klasického verejného zdravotného poistenia. Po už spomínanej reforme zdravotníctva sa veľa čŕt z komerčného poisťovníctva dostalo do verejného zdravotného poistenia a začalo sa to svojim charakterom približovať viac komerčnej sfére a svojim obsahom aj holandskému poisteniu, v ktorom pôsobí aj náš akcionár Achmea. Tak sme sa rozhodli, že by sme vstúpili aj do tejto oblasti a založili sme Union zdravotnú poisťovňu.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Union

Spomínali ste komerčné zdravotné pripoistenie, aký je váš názor na tento typ poistenia?

Možnosti na rozvoj individuálneho zdravotného poistenia sa od roku 2006 neposunuli nijako dopredu. Aby sa rozvinulo doplnkové zdravotné poistenie, tak je nevyhnutné, aby sa zúžil rozsah verejného zdravotného poistenia. Ak sa prezentuje ľuďom, že je všetko zadarmo a všetko je kryté z verejného zdravotného poistenia, tak nie je veľmi čo poisťovať individuálnym zdravotným poistením. Už v minulosti sme skúšali ponúkať rôzne produkty individuálneho pripoistenia - napríklad nadštandardné izby, alebo uľahčený prístup k lekárom, prípadne doplatky pacientov. Záujem ľudí bol veľmi malý. Dnes ponúkame kombinované poistenie doplatkov pacientov ako aj poistenie v prípade onkologického ochorenia.

Čiže na to, aby takýto produkt mal zmysel by sa malo jednoznačne určiť, čo je štandard a čo nadštandard?

Malo by byť jasné čo je kryté z verejného zdravotného poistenia a čo je možné si priplatiť. U nás, aj keby ste si chceli nejaký nadštandard zaplatiť, tak to nie je možné, pretože nadštandard neexistuje. Potom ľudia skúšajú získať lepšie služby cez obálky lekárom, ale v skutočnosti sa takto systém zdravotníctva nijak nezlepšuje a pacienti ani nemajú istotu, že nejaký lepší prístup dostanú. Do nemocnice si stále nosia vlastný príbor, aj toaletný papier.

Ako vidíte budúcnosť nášho zdravotníctva a zdravotného systému?

Budúcnosť zdravotníctva bude závisieť od zdravého rozumu a odvahy politikov. V momentálnej situácii je to skôr o zvyšovaní regulácie, čo nie je celkom šťastná cesta. Bude dôležité akú odvahu a aký zdravý rozum budú mať politici v budúcnosti.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Union

Niekoľko rokov je na stole téma unitárneho systému zdravotného poistenia, čo si o tom myslíte?

Táto téma sa tu pravidelne objavuje. Nemyslím si však, že toto je najväčším problémom nášho zdravotníctva. Napríklad Union zdravotná poisťovňa mala od roku 2008 po rok 2020 zisk len 0,34 percenta. Zdravotná poisťovňa navyše nesie veľmi veľké riziko straty, to znamená, že ak máme veľké riziko neobmedzenej straty a za to môžeme mať zisk 0,3 percenta, nie je to rozhodne niečo, čo by malo robiť problém v našom zdravotníctve. Úlohou zdravotnej poisťovne je balík peňazí rozdeľovať efektívne tak, aby sa dostala kvalitná zdravotná starostlivosť všetkým poistencom-pacientom. Musíme pozorne kontrolovať, aby peniaze išli na to, na čo majú a dostávali sa naspäť cez zdravotnú starostlivosť k poistencom. Zdravotná poisťovňa teda nie je prietokový ohrievač, ako to radi populisticky hovoria niektorí politici, ale my sme aj strážcovia peňazí, teda aj zástupcovia poistencov, v tom, aby sa používali správne .

Štát chce regulovať zisky zdravotných poisťovní, avšak v zdravotníctve je mnoho subjektov, ktoré zisky nemajú nijakým spôsobom regulované a majú ich nepomerne vyššie ako zdravotné poisťovne. Prečo práve zisk zdravotných poisťovní by mal byť regulovaný a inde nie?

My sa rozumnej regulácii nebránime, ale ak má byť nejaká regulácia, tak by bolo spravodlivé, aby potom nemali ani iné subjekty v zdravotníctve také veľké zisky, aké majú. Možno len preto, že zdravotná poisťovňa je viac na očiach a transparentnejšie sa tie čísla objavujú, tak je to ľahké na získavanie politických bodov, pretože väčšina ľudí sa v tejto téme neorientuje a nerozumie jej. Prípadne je to potom naozaj politická hra, kde sa touto témou prekrývajú iné problémy.

V čom je Union unikátny a lepší ako konkurencia?

Dôležitá je pre nás etika, férovosť a transparentnosť - nemali sme žiadne kauzy, ani politické, ani korupčné. Sme transparentná spoločnosť a nemáme žiadne prepojenia. To znamená, že nemáme žiadne iné záujmy, ako len pre našich poistencov zabezpečiť to najlepšie. Sme tu pre nášho klienta v ťažkých chvíľach, či už z komerčného poistenia, keď sa mu niečo stane, alebo v prípade zdravotných problémov prostredníctvom našich služieb v zdravotnom poistení. Už dva razy po sebe sme získali ocenenie od KMPG ako poisťovňa s najlepšou zákazníckou skúsenosťou a myslím, že to o niečom svedčí.

Union ponúka svojim klientom veľké množstvo benefitov, je to to, čo vaši klienti pokladajú za dôležité?

Áno. Dovolím si povedať, že z hľadiska servisu a benefitov pre našich poistencov sme lídrami. Najvýznamnejšie benefity sme pre poistencov priniesli ako prví a to, že sme kvalitní a dobrí uznávajú aj naši konkurenti, keďže nás v mnohom kopírujú.

Prekáža vám to?

Naopak, my sa z toho tešíme! Zdravotné poisťovne sú regulované štátom a zákonmi. Dovolím si povedať, že väčšinu služieb máme všetky zdravotné poisťovne na Slovensku rovnaké – pretože musíme, je to tak nastavené legislatívou. V čom sa však môžeme odlíšiť je prístup k poistencovi, prístup k poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti – v tom ako s nimi jednáme, ako si ich vážime a čo im ponúkame. No a potom aj v tých benefitoch. To, že na Slovensku máme konkurenciu nás všetkých posúva vpred. Sme nútení snažiť sa a vymýšľať stále niečo nové, zlepšovať sa. Na konci dňa z toho profituje poistenec a tak je to správne. Verím a dúfam, že to tak aj ostane.

