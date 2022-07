Čo museli zbaliť na dovolenku naši rodičia, my už nemusíme

Zdá sa vám, že zbaliť dovolenkovú výbavu pre seba a blízkych je poriadna výzva? Verte, že ani zďaleka to nemáme také zložité, ako to mali naši rodičia a starí rodičia. Za socializmu vybavovali rok vopred devízové prísľuby a to, čo dnes „zbalíme“ do telefónu, či tabletu, tak na to potrebovali samostatnú batožinu.

Výjazdovú doložku a devízový prísľub zľahka pripomenul covid pass

Ak nám dnes, po uvoľnení pandemických opatrení, opäť stačia doslova plavky, občiansky alebo pas a kreditka, tí skôr narodení si určite pamätajú, že k tomu, aby vôbec mohli vycestovať do zahraničia, mimo vybraných krajín tzv. východného bloku, bezpodmienečne potrebovali výpis z registra trestov, potvrdený devízový prísľub a výjazdovú doložku. Devízový prísľub bol jediný legálny spôsob ako získať valuty. Povolenie udeľovala prevereným „spoľahlivým“ občanom Štátna banka česko-slovenská, ktorá to oznamovala písomne - raz ročne. A nasledovala ďalšia tortúra cestovateľov v podobe získania tzv. výjazdovej doložky. Takže ak sa nám uplynulé dva roky mohlo zdať, že covid pass zamával našou trpezlivosťou, netreba zabúdať na to, že stiahnuť sme si ho mohli aspoň rovno do nášho telefónu.

Smart telefón „zbalí“ na dovolenku dokumenty, GPS, aj slovenského doktora

Povinnou výbavou cestovateľa boli okrem proviantu, napríklad aj mapy, fotoaparáty, knihy, či prenosné rádio. To všetko nám dnes nahradí smartfón. Ani cestovné poistenie v ňom však nemusí vyriešiť všetky problémy, ak vás alebo blízkych prepadnú na dovolenke nečakané zdravotné problémy. Zodpovední cestovatelia majú po ruke domácu lekárničku. Nie vždy v nej ale nakoniec nájdu presne to, čo potrebujú. Návšteva miestnej lekárne, či priamo lekára predstavuje neraz výzvu pre jazykovú bariéru. Navyše odborné termíny a názvy liekov sa predsa len v rôznych častiach sveta líšia. Ani to nie je dôvodom na paniku a opäť stačí smartfón. Ešte pred dovolenkou sa oplatí stiahnuť si do svojho mobilu apku MEDDI app. Vďaka nej sa môžete spojiť so slovenským lekárom okamžite, 24/7, aj na opačnom konci sveta. Cez aplikáciu môžete priamo z pláže, či hotelovej izby komunikovať so slovenským lekárom či už telefonicky, prostredníctvom chatu alebo videohovoru.

Žiadna komunikácia s konverzačným robotom (chatbotom), ktorý by vás len odkazoval na ďalšie a ďalšie kroky. Lekárovi môžete nielen popísať svoje zdravotné problémy, ale rovno mu aj ukázať prípadné zranenia, či zaslať fotografie, napríklad uštipnutia, popŕhlenia a pod.. Ak vy alebo vaše deti trpíte navyše niektorým z chronických ochorení, prípadne nejakou inou komplikáciou, napríklad alergiou, rovnako môžete ukázať lieky, ktoré užívate. Na základe toho vám lekár poradí, o čo požiadať miestneho lekárnika, či lekára, prípadne, či ide o stav, ktorý si vyžaduje akútne ošetrenie v miestnom zdravotníckom zariadení, kde už ale prídete vybavení základnými informáciami. A čo je výhoda, cez MEDDI app sa spojíte s lekárom bez ohľadu na to, v ktorej zdravotnej poisťovni ste práve poistený. Stiahnutie aplikácie je zadarmo. Poplatok za rozšírenú verziu sa pohybuje na úrovní pár eur. Rodičia si môžu na jeden účet pridať až 4 deti. A to sa určite oplatí viac, ako stres z pokazenej dovolenky, často aj pre maličkosti, ktoré je možné jednoducho a rýchlo vyriešiť cez telefón.

Lekára na telefóne využívajú námorníci, aj bežní Slováci

Smart apku spoločnosti MEDDI hub využíva už takmer 5000 lekárov a státisíce užívateľov v Česku, v Maďarsku, na Slovensku a v Latinskej Amerike. Spoločnosť naštartovala okrem iných, aj spoločný projekt využitia MEDDI app ozbrojenými silami Peru. Hlavnou výhodou využívania aplikácie na vojenských námorných, aj riečnych lodiach je možnosť bezpečnej komunikácie s lekármi – špecialistami v materskej vojenskej nemocnici na pevnine v režime 24/7, digitálna evidencia námorníkov a ich lekárskych záznamov. Ak teda plánujete stráviť prázdniny na lodi, spojenie s lekárom už nepredstavuje problém ani pre vás. Na Slovensku sú v tejto telemedicínskej aplikácii pripojené už prvé desiatky všeobecných lekárov a pediatrov, ktorí sú pripravení poskytnúť vám informácie v čase, kedy to potrebujete a na mieste, kde to potrebujete. Nech ste kdekoľvek.

