Chopok chutí - darujte zážitok na celý život

Horská romantika a výnimočná gastronómia. Magický Chopok, ktorý sa večer zahalí do nevídaných chutí a zážitkov pre tých, ktorí príjmu pozvanie. Či sa rozhodnete vyskúšať si tento unikátny zážitok sami, alebo ho dostanete ako darček, nie je na čo čakať. Je najvyšší čas ho ochutnať.

Predstavte si západ slnka. Stojac na vrchole Chopka so zatajeným dychom sledujete ako slnečné lúče po milimetri miznú za horizontom. A vy si spolu so svojim partnerom či partnerkou v tej chvíli uvedomíte, že ste práve zažili ďalší výnimočný moment, ktorý vám už nikto nevezme. Chvíľka sviežeho chladu, ktorý zahalí kopec po západe slnka, vás otočí a vy namierite svoje kroky do reštaurácie Rotunda, kde medzitým šikovné ruky kuchárov pod vedením Petra Slačka, dolaďujú svoje umelecké výtvory na tanieroch. Večer s názvom Chopok chutí môže začať.

Galéria fotiek (6) Zdroj: TMR

Žiadosti o ruku, výročia lásky, spievajúce prekvapenia či večera s hviezdou

Chopok chutí je unikátny projekt horskej gastronómie, ktorého výnimočnosť podčiarkuje nielen miesto, na ktorom sa odohráva, ale aj zaujímavé udalosti a príhody, ktorých bol súčasťou. Chopok bol už svedkom žiadostí o ruku, konali sa tam svadobné obrady, 6-chodovú degustačnú večeru na podujatí Chopok chutí si vychutnávali zaľúbené páry, mladomanželia aj 90-tnici, ktorý ju dostali ako darček. Zážitok na celý život si budú pamätať určite účastníci akcie Chopok chutí, ktorej hosťom bola olympijská víťazka Petra Vlhová a kapela Fragile.

Dobré jedlo, živá hudba, originálne horské prostredie. Ideálne kombinácia pre všetkých, ktorí hľadajú výnimočné zážitky alebo originálny darček pre svojich blízkych či priateľov. Chopok chutí v sebe kombinuje podvečerný výlet na Chopok lanovkou, skvelú 6-chodovú večeru pripravenú šikovnými kuchármi servírovanú nad oblakmi v reštaurácii Rotunda a kultúrny program.

