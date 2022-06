Toto leto sa oplatí prísť schladiť do kina. BONTONFILM ponúkne divákom skutočné filmové lahôdky

Hádkovci

Prvým „kúskom“ z letnej filmovej nádielky od BONTONFILMU bude česká komédia Hádkovci, za ktorou stoja tvorcovia megaúspešného filmu Matky. Ten sa stal minulý rok so 65 000 divákmi najúspešnejšou českou snímkou v slovenských kinách. Hádkovci sú svojrázna rodina, ktorá sa (ako naznačuje ich priezvisko) takmer stále háda. Dvaja bratia (Jakub Prachař, Hynek Čermák) s manželkami (Sandra Nováková, Jitka Čvančarová) sa spolu náhodne stretávajú v byte svojho dedka, ktorý je v nemocnici a vôbec to s ním nevyzerá dobre. Obidva páry si boli pozrieť potenciálne dedičstvo, ale navzájom to pred sebou nechcú priznať. Na neplánované rodinné stretnutie zavíta aj otec bratov Hádkovcov (Ondřej Pavelka) s nečakanou novinkou – starký chce s nimi všetkými ísť k moru, aby ho aspoň raz v živote videl. Ako si temperamentní príbuzní s touto bizarnou situáciou poradia? Dozviete sa v kinách už 14. júla.

Trailer

Všetko, všade, naraz

V júli sa slovenskí diváci okrem českých či česko-slovenských komédií dočkajú aj filmovej senzácie roka. Originálne akčné sci-fi so slovenským distribučným názvom Všetko, všade, naraz (v origináli Everything Everywhere All at Once) je totiž podľa mnohých filmových kritikov horúcim kandidátom na najlepší film tohto roka s potenciálom stať sa kultovou záležitosťou. Snímku v zahraničí s nadšením prijali aj diváci, pričom v amerických kinách už zarobila fantastických 50 miliónov dolárov. Ako je možné, že sa z nenápadného a relatívne nízkonákladového projektu jedného nezávislého filmového štúdia stal megahit? Recenzenti sa zhodujú, že je to vďaka kombinácii kreatívnych až bláznivých nápadov tvorcov, s kvalitnou réžiou, prepracovanou vizuálnou a hudobnou zložkou a silným príbehom s hlbokou myšlienkou.

O čom teda toto „ospevované“ dielo bude? Žena v strednom veku (Michelle Yeoh) sa nudí so svojím manželom, začína neznášať svojho otca a veľmi si nerozumie s dcérou, ktorá zase pre zmenu začína neznášať ju. Jej práčovňa smeruje ku krachu a úradníčka z finančného úradu (Jamie Lee Curtis) jej k tomu hodila na krk daňové priznanie. Práve sedí na daňovom, keď sa zrazu objaví jej manžel z inej dimenzie a ukáže jej, že má stovky ďalších paralelných životov a nie každý z nich je takýto nanič. Vedľa seba totiž existuje množstvo paralelných vesmírov a všetkým teraz hrozí smrteľné nebezpečenstvo. Na hlavnú hrdinku tak čaká niečo ešte desivejšie, než sú dane, pretože jedine ona môže zlo s veľkým „Z“ zastaviť. Viac netreba prezrádzať, azda len toľko, že vy si túto originálnu filmovú záležitosť budete môcť vychutnať na veľkom plátne od 21. 7. 2022.

Trailer

Striedavka

Júlovú ponuku distribučnej spoločnosti BONTONFILM uzatvára opäť komédia, za ktorou stojí český režisér Petr Nikolaev (Báječná léta pod psa, Príbeh kmotra, Lidice, Vybíjaná). V snímke, ktorá s humorom a nadhľadom opisuje život po rozvode, ako aj vtipné úskalia striedavej starostlivosti o deti, si popri populárnych českých hercoch zahrala aj krásna Slovenka Kristína Svarinská. Ako to dopadne, keď sa z malej rodiny stane veľká? Zuzana (Kristína Svarinská) sa ako študentka na univerzite zamilovala do svojho profesora telocviku Honzu (Martin Hofmann). Honza však bol vtedy ženatý s Adélou (Jitka Čvančarová), s ktorou má deti Adama a Viléma. Honza sa teda rozviedol s Adélou a tá si našla Roberta (Jiří Vyorálek), ktorý sa kvôli nej rozviedol s Katkou (Anna Polívková), s ktorou má dcéry Júliu a Báru. Zuzana nemá deti, až teraz jedno čaká s Honzom a okrem toho sa stará o svoju babku (Eva Holubová), ktorá začína trpieť demenciou. Všetci títo ľudia musia spolu vychádzať, chodiť do školy, do práce, k zubárovi, na krúžky, na ragbyové tréningy, mať čo jesť a nezblázniť sa z toho. Udržať chod jednej bežnej domácnosti je často nadľudský výkon, no zorganizovať takú nadrozmernú rodinu, akú majú hrdinovia filmu Striedavka, si vyžaduje priam vojenskú stratégiu.

„Náš film je o tom, ako prežiť súčasných aj predošlých partnerov, všetky deti, či už sú vaše, alebo nie, o tom, ako sa v tom nestratiť a udržať si zdravý rozum,“ opísal komédiu Striedavka Martin Hofmann, jedna z jej hlavných hereckých tvárí. Reakcie divákov a fanúšikov na prvé zverejnené zábery z filmu sú zatiaľ mimoriadne pozitívne, zdá sa teda, že koncom júla sa môžeme v kinách tešiť na skutočne vydarenú komédiu. Striedavka bude mať na Slovensku premiéru 28. júla.

Teaser trailer

Princezná rebelka

BONTONFILM v lete zabaví nielen dospelých, ale aj deti. Najmenší diváci sa v prvej polovici augusta môžu v kinách tešiť na vzrušujúce rozprávkové dobrodružstvo, ktoré si pre nich pripravila netypická princezná Mia. Mia nevyzerá ako princezná a ani sa tak nespráva. Na hlave má „číro“, jej spôsoby a vyjadrovanie rozhodne nemožno označiť ako vyberané a schopnosť loziť po kráľovských hradbách by jej mohol závidieť aj samotný Spider-Man. Mia vyrastala ako sirota na ulici a „princeznou“ sa stala vlastne len úplnou náhodou. Pri jednom z „loveckých ťažení“ (t. j. krádeži jedla z kráľovského dvora) sa jej totiž podarí utiecť strážam vďaka tomu, že sa prezlečie do princeznovských šiat, ktoré nájde v jednej z komnát. Tak sa začína jej bláznivá výprava za záchranou princa Rolanda, ktorého zlovestný regent Tristan začaroval a premenil na mačkuru – napoly mačku, napoly kuru. Spoločnosť jej budú robiť tri skrotené lasičky, nemotorný strážca Krobar a bojazlivý šašo Rigolo so svojou drzou ponožkovou bábkou. Osud celého kráľovstva teraz leží v rukách tejto uletenej partičky.

Veselý animák pre celú rodinu Princezná rebelka príde do kín od 11. 8. 2022 so skvelým slovenským dabingom. V slovenskom znení sa predstavia Dominika Žiaranová, Pavel Topoľský, Vladimír Kobielsky, Anna Šišková, Marián Labuda, Lucia Vráblicová a ďalší.

Trailer

After: Puto

Tento rok majú študenti, no najmä študentky dobrý dôvod tešiť sa na koniec prázdnin. 25. augusta totiž príde do slovenských kín záverečná časť celosvetového fenoménu s názvom After. Štvrtý diel megaúspešnej knižnej a filmovej ságy však nepochybne urobí radosť všetkým romantickým dušiam bez ohľadu na vek. Príbeh Tessy a Hardina sa v novinke After: Puto dostane do svojej finálnej fázy. Ich láska je osudová, no každá prekážka, ktorá sa im postaví do cesty, otrasie základmi ich vzťahu aj Hardinovou nepreniknuteľnou maskou. Tessa už nie je milým, naivným a poslušným dievčaťom, ktorým bola, keď spoznala Hardina, a ani on už nie je tým nemilosrdným, mrzutým chalanom, do ktorého sa bezhlavo zaľúbila. Tessa chápe nepokojné emócie, ktoré vrú v jeho duši, a ako jediná dokáže utíšiť jeho výbuchy. Hardin Tessu potrebuje. Čím viac pravdy o jeho minulosti však vychádza na svetlo, tým viac sa poddáva svojim démonom a Tessu aj ostatných blízkych od seba odháňa. Tessa sa už vzdáva nádeje, že ho dokáže zachrániť. Iba ak by obetovala samu seba. Stojí jej však láska za stratu identity?

Dnes už kultový romantický príbeh nakrútený podľa knižného bestsellera sa toto leto zavŕši v kinách a vy skrátka musíte byť pri tom. Posledná kapitola je iba začiatok...

Teaser trailer

... a to ešte zďaleka nie je všetko

V druhej polovici leta čakajú na slovenských divákov v kinách okrem spomenutých titulov aj tri ďalšie mimoriadne zaujímavé filmy. 4. augusta potešíme všetkých hororových nadšencov snímkou Sirota: Prvá vražda, ktorá je prequelom ku kultovému hororu Sirota (Orphan) z roku 2009, 11. augusta sa zase všetci milovníci megahitu 365 dní môžu tešiť na ďalší poľský sexi film v podobnom duchu s názvom Dievčatá z Dubaja a na samotný záver leta sme si pripravili niečo pre filmových labužníkov – dlhoočakávanú fantasy novinku Tritisíc rokov túžby od oscarového režiséra Georgea Millera, ktorá príde do slovenských kín 1. septembra 2022. Z letnej filmovej ponuky BONTONFILMU si vyberie naozaj každý.

Trailer k filmu Tritisíc rokov túžby

