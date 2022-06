Volkswagen ID.4 dostane ďalší motor!

Obľúbený model Volkswagen ID.4, ktorý mimochodom získal titul Svetové auto roka 2021, prichádza s novým variantom. Odvíja sa od ID.4 Pro Performance a ponúka ďalší motor. K tomu na zadnej náprave dostanete doslova ešte jeden – pôsobiť bude na prednú nápravu. Konečne tak môžete mať aj klasický model ID.4 s pohonom všetkých kolies a nemusíte kvôli nemu siahať po špeciálnej vrcholnej verzii ID.4 GTX. Privítajte ID.4 Pro 4Motion!

Galéria fotiek (4) Zdroj: Volkswagen

Dva motory

Volkswagen na to ide rafinovane. Kým zadný synchrónny elektromotor poskytuje rovnakých 150 kW (204 k) ako doteraz, predný asynchrónny s výkonom 80 kW (110 k) sa zapojí iba vtedy, keď je to potrebné bez toho, aby vytváral veľké straty vtedy, keď ho vodič nepotrebuje. Spoločne vedia oba motory vyvinúť maximálny výkon 195 kW (265 k). To je veľmi slušná hodnota, o čom svedčí aj zrýchlenie z 0 na 100 km/h za 6,9 sekundy!

Galéria fotiek (4) Zdroj: Volkswagen

Vynikajúce hodnoty zrýchlenia však predstavujú len zlomok výhod novej koncepcie. Ďalšou je samozrejme lepšia trakcia a bezpečnejšie jazdné vlastnosti na klzkom povrchu. Model ID.4 Pro 4Motion sa taktiež zlepšil v disciplíne ťahania. Teraz utiahne až 1 400 kg ťažký príves hore 8 % stúpaním.

U nás už na jeseň

ID.4 Pro 4Motion používa najväčšiu 77 kWh batériu, ktorá mu prepožičiava dojazd až do 517 km (WLTP). Zaujímavosťou je maximálna rýchlosť, ktorá je posunutá až na hranicu 180 km/h, rovnako ako pri ID.4 GTX. O nabíjanie nemusíte mať obavy, s maximálnym výkonom až 135 kW je možné ju nabiť z 5 na 80 % kapacity len za 36 minút a získať tak dojazd ďalších 337 km.

Galéria fotiek (4) Zdroj: Volkswagen

Nový model si budete môcť na našom trhu objednať od júla, pričom prvé vyrobené kusy modeli ID.4 Pro 4Motion by mali opustiť fabriku na jeseň.

Pre viac informácií, fotografií a pre ďalšie zaujímavé články zo sveta značky Volkswagen sledujte www.volkswagenblog.sk/.

- reklamná správa -