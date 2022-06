Poznáte účinné tipy, ako byť na home office produktívnejší?

Rozptyľuje vás pri práci malý monitor? Myslite na svoj zrak!

Ešte prednedávnom sa väčšina ľudí musela nečakane presunúť z pracovného prostredia do svojich domovov, aby zahájili takzvaný home office. Nie všetci boli na tento krok pripravení a často museli improvizovať. Na videohovory používali dostupné zariadenia ako mobily, či tablety. Pri každodennom pozeraní do malých monitorov sa však zvyšuje riziko, spojené s prípadným zhoršením zraku a bolesťou hlavy. Produktivita sa v tomto prípade tiež nezlepšuje, pretože monitory mobilov neposkytujú dostatočne veľký obraz na sústredenie.

Ak sa zaraďujete medzi osoby, ktoré aj doteraz využívajú na home office zlý typ monitora, mali by ste podstúpiť isté kroky na zmenu tohto zlozvyku. Optimálne monitory rozhodujú o úrovni efektivity ale aj o zdravotných štandardoch používateľa. Zatiaľ čo provizórne riešenie postačí len na krátku dobu, kvalitné monitory predstavujú dlhodobé riešenie pre pracovníkov home officu. Výber monitora nepodceňujte – zistite informácie o všetkých dostupných druhoch a podľa osobných požiadaviek zvoľte ten najvhodnejší pre vás.

Tvrdý prístup k rozptyľujúcim faktorom

Pri práci v domácej kancelárii si stanovte hranice - nikto iný to totiž za vás neurobí. Či už ide o zhovorčivého suseda alebo známeho, ktorý sa len rád zastaví, naučte sa ich slušne ale rozhodne odmietnuť a venovať sa práci. Pomôcť vám môže aj zoznam úloh. Postupné odškrtávanie a následné splnenie všetkých koloniek na zozname vytvára pocit spokojnosti. Ak máte vo zvyku často otvárať sociálne siete a nedarí sa vám odložiť mobil stranou, vyskúšajte metódu odmeňovania. Nastavte si časovač napríklad na dvadsať minút a po uplynutí času si za odmenu doprajte správy, či telefonát s priateľmi.

Znie to ako maličkosť, no budete prekvapení, aký pokrok dosiahnete v produktivite. Účinný systém prestávok sa dá zabezpečiť aj ďalším, čoraz známejším pravidlom, ktoré sprevádza číslo dvadsať. Každých dvadsať minúť sa prestaňte pozerať na obrazovku. Svoj zrak zamerajte na objekt, vzdialený približne dvadsať metrov a dívajte sa naň dvadsať sekúnd. Za túto činnosť sa vám oči neskôr poďakujú.

Urobte si pohodlie, ale len v rámci normy

Je všeobecne známe, že stereotyp ubíja. Ak je to možné, vymaľujte domácu kanceláriu prívetivou farbou (zelená je údajne skvelá na produktivitu). Prepustite do miestnosti prirodzené lúče, aby ste sa necítili ako v temnej jaskyni. Rastliny alebo malé doplnkové fontánky upokojujú a zároveň nepôsobia rušivo. Investujte do dobrej kancelárskej stoličky, aby ste sedeli v ergonomicky správnej polohe. S pohodlím to však neprežeňte, aby ste nestratili chuť do práce. Vyhýbajte sa hromadeniu vecí – kancelária predsa nie je sklad. Pekný, čistý priestor podporuje sústredenosť a kvalitnejšie myslenie.

Tenkú hranicu medzi komfortom a zlozvykom predstavuje aj oblečenie, ktoré nosíte. Neprepadnite lenivému zmýšľaniu a prinúťte sa každý deň obliecť ako na bežný pracovný deň. Nikdy neviete, kedy vás zastihne videokonferencia, alebo budete musieť niekam skutočne ísť. Nemusíte hneď siahnuť po obleku a kravate, ale decentný odev dodáva aspekt profesionality a pripravenosti riešiť svoju prácu čo najproduktívnejším spôsobom.

