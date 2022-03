Slováci posielajú na Ukrajinu nepriestrelné vesty

Chýba aj zdravotnícky materiál potrebný na ošetrovanie vojnových zranení. Slovenské občianske združenie Post Bellum preto zabezpečuje nákup a distribúciu ochranného a zdravotníckeho materiálu, ktorý niekoľkokrát do týždňa odchádza priamo na miesta bojov. Do pomoci sa môže zapojiť aj verejnosť, a to prostredníctvom darovania na stránke www.pomozmeukrajine.sk.

Spolupráca, ktorá zachraňuje obrancov krajiny

Post Bellum od začiatku konfliktu vytvorilo fungujúci a ojedinelý systém pomoci. Spolupracuje s ukrajinským veľvyslanectvom na Slovensku, ktoré sprostredkováva zoznamy potrieb priamo z fronty. Podľa týchto položiek nakupuje organizácia tento, v dnešných dňoch, nedostatkový tovar. Na trhu sa organizácia orientuje vďaka pomoci odborného konzultanta, ktorý overuje cenové ponuky, kvalitu a vhodnosť ponúkaného materiálu.

Naši susedia neboli ani pred útokom Ruska dostatočne vybavení a situácia je o to kritickejšia po mobilizácii všetkých mužov v aktívnom veku. Tím nákupcov pracuje preto vo veľkom nasadení a najdôležitejšou podmienkou pri nákupe je rýchlosť. Niekoľkokrát do týždňa tak zo Slovenska odchádza táto forma pomoci priamo na frontu, na miesta, kde sa aktuálne bojuje. „Tu sa materiál dostáva k mužom a ženám v armáde a v teritoriálnych jednotkách. Práve teritoriálne jednotky miest tvoria predovšetkým muži povolaní do boja. Ešte pred pár týždňami boli, povedzme, úradníci a dnes stoja zoči voči krutým praktikám Ruska,” vysvetlila Sandra Polovková, riaditeľka Post Bellum.

Na Ukrajine nechýba len humanitárna pomoc, ale aj nepriestrelné vesty alebo osobné lekárničky

Organizácia na Ukrajinu posiela hlavne nepriestrelné vesty, taktické oblečenie a obuv, vysielačky, plynové masky. V miestach bojov však je rovnako potrebný aj špecifický zdravotnícky materiál, ako napríklad škrtidlá na mohutné krvácanie, či špeciálne lekárničky, ktoré vie využiť človek zranený v boji. Post Bellum už poslalo na Ukrajinu pomoc v hodnote viac ako 700 000 eur.

Prispieva verejnosť aj firmy

Financie na nákupy má Post Bellum z dvoch zdrojov. Vďaka štedrej podpore od jednotlivcov a firiem získala organizácia už viac ako 200 000 eur. Zvyšné financie poskytla sesterská organizácia z Českej republiky, ktorá sa tiež venuje nákupom ochranného a zdravotníckeho materiálu.

Prosby z ukrajinskej strany stále pribúdajú a získaná finančná pomoc začína Post Bellum dochádzať. Organizácia sa preto obracia na verejnosť s prosbou o podporu. Aby sa rodiny na Ukrajine mohli opäť stretnúť.

Dnes sa píšu príbehy 21. storočia

Post Bellum sa venuje vyhľadávaniu a dokumentovaniu príbehov pamätníkov kľúčových udalostí 20. storočia. Medzi inými aj druhej svetovej vojny, alebo okupácie v roku 1968. „K pomoci Ukrajincom sme sa pridali, aby sme mohli v ovplyvniť príbehy 21. storočia, ktoré za pár rokov budú dokumentovať naši kolegovia v ukrajinskom Post Bellum,” uviedla Polovková.

Osobné svedectvá zverejňuje Post Bellum už 10 rokov v databáze Memory of Nations. Tieto príbehy ďalej rozpráva verejnosti. Pracuje s mladými ľuďmi na školách, organizuje výstavy, spolupracuje s médiami, komunikuje na sociálnych sieťach, vydáva knihy, časopis Príbehy 20. storočia a každoročne odovzdáva Ceny pamäti národa.

