Toto tu ešte nebolo: Letecká šou v noci a na krídlach lietadiel lasery a pyrotechnika

Kým pred niekoľkými rokmi to bola len vízia, nad ktorou viacerí len zalamovali rukami, pre Slovenskú leteckú agentúru, s. r. o. to bola výzva. Výzva zorganizovať leteckú šou, pri ktorej sa viacerým rozprúdi krv v žilách, zľahka zvýši tep a pootvoria ústa od úžasu. A dnes je tu. Nočná letecká šou. A nie hocijaká. Letecké akrobacie predvedú tí najlepší z najlepších a vďaka moderným technológiám bude piešťanské nebo dve májové noci rozžiarené ako ešte nikdy.

Festival letectva, Piešťany 2022 však od piatku do nedele (6. – 8.mája 2022), ponúka oveľa viac. Pestrý program je naplánovaný na deň aj noc. Fanúšikovia lietadiel si prídu na svoje nielen pri dynamických ukážkach. Európska výstava letectva – Aeroexpo dá možnosť obdivovať lietadlá z celého sveta. Návštevníci si ich budú môcť v pokoji pozrieť zo všetkých uhlov a nahliadnuť aj do ich kokpitu.

Galéria fotiek (5) Scandinavian airshow

Zdroj: airshow.se

Ak by chcel niekto vymeniť pokojný výstavný režim za viac vzruchu a adrenalínu, rolujúce lietadlá na dráhe, ktoré budú vzlietať do výšin kvôli ohromujúcim akrobaciám, im to rozhodne doprajú. A práve tie je možné očakávať napríklad aj od švédskej letky (Scandinavian Airshow), ktorej šarmantné akrobatky ponúknu vo vzduchu predstavenie, pri ktorom bude možno aj tuhnúť krv v žilách. Ďalší excelentní piloti predvedú svoje zručnosti z Litvy, Česka, Slovenska, Spojeného kráľovstva, Maďarska, Poľska a Rumunska.

Galéria fotiek (5)

Absolútnou novinkou na Slovensku bude nočná letecká šou, pri ktorej budú mať lietadlá na krídlach upevnené lasery a pyrotechniku, vďaka ktorej vytvoria pri akrobaciách unikátne predstavenie.

Galéria fotiek (5) Scandinavian airshow

Zdroj: airshow.se

Organizátori si dali záležať, a popri nadupanom leteckom programe paralelne pracovali aj na pestrom programe pre rodiny s deťmi. Na ploche až 8000m2 bude pre deti všetkých vekových kategórií k dispozícii zdarma rodinná a detská zóna. V nej bude vďaka partnerom tohto podujatia možnosť deti zabaviť, ale aj poučiť. Samozrejme, všetko hravou formou, aby mal Festival letectva punc oddychu a sľúbenej zábavy. Na svoje si prídu aj tínedžeri. Pre nich je pripravená obľúbená XBox fun zóna s hernými konzolami XBOX, taktiež zdarma.

Na žiadnej dobrej akcii nesmie chýba chutné jedlo. A toto podujatie nebude výnimkou. Pestrý street food bude jeho súčasťou. Zárukou skvelej šou by mohol byť pre návštevníkov samotný hlavný organizátor (Slovenská letecká agentúra, s. r. o.), ktorý už roky prináša verejnosti dobre známy SIAF.

„Pripraviť Festival letectva bol ideou celého organizačného tímu už dlhšie a hlavnou prioritou bolo, aby bol svojím programom prístupný širokej verejnosti. Pevne verím, že sa nám to tento rok aj vďaka partnerom podarí. Pandémia covidu a udalosti posledných dní aj nás organizátorov zmenili a s plnou vážnosťou môžem potvrdiť, že k organizovaniu tejto akcie pristupujeme s veľkou pokorou,“ povedal riaditeľ FLP, Hubert Štoksa.

Galéria fotiek (5) Zdroj: SIAF

Všetky bližšie informácie o predpredaji vstupeniek nájdete na Predpredaj.sk alebo kliknite SEM. Info o programe a ďalších aktualitách nájdete na: www.festivalletectva.sk.

- reklamná správa -