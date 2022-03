Budúcnosť vášho mesta môže byť zelenšia s grantom od Nadácie Slovenskej sporiteľne!

Vďaka grantu Pre Budúcnosť od Nadácie Slovenskej sporiteľne môže aj vaše mesto znížiť dopady klimatických zmien na životné prostredie, či už vytvorením zelených plôch alebo skrz projekty zamerané na šetrenie energií. Do rúk obcí a miest, škôl a neziskových organizácií venuje nadácia štvrť milióna eur.

O grant sa môžu projekty uchádzať do 31. marca 2022 a to hneď v dvoch kategóriách. V kategórii zelené riešenia sa môžu prihlásiť projekty, ktoré do komunít prinesú novú zeleň, alebo zveľadia tú už existujúcu. V rámci užitočného outdooru tak vznikne pre lokálnu komunitu miesto na relax a oddych vo voľnom čas. Druhá kategória zelené inovácie je orientovaná najmä na projekty, ktoré merateľným spôsobom prispievajú k úspore energií a prírodných zdrojov. Jednotlivé projekty dostanú finančnú pomoc až 15 tisíc eur na jeden projekt.

„V Nadácii Slovenskej sporiteľne sme sa rozhodli vyčleniť štvrť milióna eur na podporu zelených riešení a zelených inovácií naprieč Slovenskom, ktoré môžu prispieť k zelenšej a teda lepšej budúcnosti našej krajiny,“ povedala Barbara Henterová, správkyňa Nadácie Slovenskej sporiteľne.

Kto získal grant v minulosti?

Edukácia v environmentálnych témach je kľúčová, pretože informácií pribúda a teda nie je prekvapením, že mnoho ľudí verí hoaxom a klamstvám šíriacim sa sociálnymi sieťami. Julián Gerhart sa proti tomuto trendu rozhodol bojovať využitím platforiem na rôznych sociálnych sieťach a vytvoril iniciatívu Zmudri.sk. Vďaka grantu od Nadácie Slovenskej sporiteľne natočiť edukačné videá na „eko“ témy. „Stále ma dokáže prekvapiť, že sa nájdu na internete ľudia, ktorí podľahli mnohým hoaxom a dezinformáciám ohľadom klímy,“ zhodnotil Julián.

Sme na dobrej ceste

Vážnosť situácie si uvedomujeme čoraz viac Slovákov a prieskum agentúry Go4insight dokonca ukázal, že tému ochrany životného prostredia považujú mladí Slováci do 24 rokov za najzásadnejšiu. Nie len to, ale táto téma zároveň figuruje na druhom mieste dôležitosti spomedzi všetkých celospoločenských tém a až neuveriteľných 97 % z nás sa aktívne venuje aspoň jednej forme ochrany životného prostredia. Nikdy však nie je neskoro pridať k ruku k dielu a zapojiť sa do boja proti klimatickým zmenám, napríklad komunitným projektom s podporou grantu Pre budúcnosť!

