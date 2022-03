Divadelný hit, ktorý baví takmer štvrťstoročie! Na koho to slovo padne cestuje po Slovensku

Lukáš Latinák, Juraj Kemka, Marián Miezga, Róbert Jakab a Vladimír Kobielsky sa opätovne stretnú na pódiu ako mafián, národovec z Detvy, nešťastník trpiaci zápalom mechúra, aristokrat a intelektuál, uzavretí v jednej miestnosti v spoločnosti revolvera. Kto ho má, ten má moc. Avšak každý má o nej svoju vlastnú predstavu. Vstupenky na jednotlivé predstavenia nájdete na Predpredaj.sk.

“Táto hra nás sprevádza od začiatku našej profesionálnej kariéry a odvtedy nám veľmi primkla k srdcu. Je pre nás veľmi špecifická v tom, ako blízko k nám má. Z hľadiska témy, že v hre koluje zbraň a stále má v rukách moc nejaký iný prototyp človeka si myslím, že bude aktuálna stále. Keď bol jej maďarský autor Gábor Görgey na 200. repríze, tak nám povedal, že sa veľmi teší, že sa jeho hra prekladá do rôznych jazykov a že je o ňu záujem. Ale že je z toho zároveň aj trochu smutný, pretože jej téma je taký smiech cez slzy,” hovorí Róbert Jakab, ktorý ju začal hrávať s kamarátmi a spolužiakmi už počas štúdia na Vysokej škole múzických umení, kde hru naskúšali s režisérom Petrom Mankoveckým.

“K tejto hre sme sa dostali náhodou. Ďuro Kemka ešte predtým robil a hral v Martinskom divadle, kde sa hrávala hra Ide Pešek okolo. Jemu sa to veľmi páčilo, tak to doniesol Petrovi Mankoveckému, ktorý bol v tom čase doktorandom na škole. A potom to už bolo vybavené,” spomína. Reakcie divákov sú podľa neho stále rovnako pozitívne, či ju hrajú doma alebo v zahraničí.

“Tá hra je nadčasová a myslím si, že v každej jednej dobe si nájde svojho diváka. Nie sú v nej žiadne politické narážky, preto je jedno, či to hráme teraz, v minulosti alebo to budeme hrať o desať rokov. Ja by som budúcim divákom, ktorí túto hru ešte nevideli, odporúčal k nej pristupovať najmä z toho hľadiska, že si v nej každý nájde prototyp toho svojho “mocipána” zneužívajúceho moc. A myslím si, že to sa deje v každej dobe.”

Stovky repríz sú pre hercov aj bohatou studnicou zážitkov, jeden z nich sa skončil až v nemocnici. “Mal som jeden taký špeciálny zážitok, keď sme hrali v nejakom meste. Na konci hry sa dostávam k zbrani ja a Lukáš Latinák mi ju teda predáva. Vtedy ju trochu hodil a rozbil mi tým hlavu. Hru som dohral tak, že mi po tvári stekala krv. Musel to byť veľmi dramatický zážitok pre divákov, ktorí museli premýšľať, ako to hrám a odkiaľ mi tá krv tečie. Myslím si, že nikto ani náhodou nepremýšľal o tom, že mám naozaj rozbitú hlavu. Takže keď som dohral, šiel som rovno k doktorovi, aby mi zašil hlavu. A aj tam to bolo výborné. Vtedy sme ešte neboli takí známi, a tak som mu vysvetľoval, že mi kolega hodil zbraň do hlavy a myslím si, že vtedy vôbec netušil, že sa rozpráva s hercom. Musel si o mne kde čo myslieť. Ale tých bizarných zážitkov máme s tou hrou mnoho.”

Vstupenky na všetky predstavenia Na koho to slovo padne nájdete v sieti Predpredaj.sk.

Na koho to slovo padne – predstavenia:

24. 4. (nedeľa) , Trnava, Dom kultúry, Event: www.fb.com/events/1342226336200992

, Trnava, Dom kultúry, Event: www.fb.com/events/1342226336200992 15.5. (nedeľa) , Kežmarok, MsKS, Event: www.fb.com/events/3047180808880586

, Kežmarok, MsKS, Event: www.fb.com/events/3047180808880586 16. 5. (pondelok) , Martin, Kino Strojár, Event: www.fb.com/events/1098220000971054

, Martin, Kino Strojár, Event: www.fb.com/events/1098220000971054 17.5. (utorok) , Žilina, Dom odborov, Event: www.fb.com/events/613456099375924

, Žilina, Dom odborov, Event: www.fb.com/events/613456099375924 18.5. (streda) , Šamorín, MsKS, Event: www.fb.com/events/970495070246601

, Šamorín, MsKS, Event: www.fb.com/events/970495070246601 22. 5. (nedeľa) , Žiar nad Hronom, Mestské kultúrne centrum , Event: www.fb.com/events/2605791019520840

, Žiar nad Hronom, , Event: www.fb.com/events/2605791019520840 23.5. (pondelok) , Banská Bystrica, Aula SZU, Event: www.fb.com/events/996595474450555

, Banská Bystrica, Aula SZU, Event: www.fb.com/events/996595474450555 24. 5. (utorok) , Piešťany, Dom umenia, Event: www.fb.com/events/507121157441037

, Piešťany, Dom umenia, Event: www.fb.com/events/507121157441037 19. - 20.8. (štvrtok), Banská Štiavnica, Amfiteáter, Event: www.fb.com/events/480203697112004

