Čakáte bábätko? Máme pre vás 7 tipov na bezproblémové tehotenstvo!

Tehotenstvo je jedným z najkrajších období v živote ženy. Deväť mesiacov sa tešíte, prežívate rôzne emócie, pripravujete sa na materstvo. Ocitáte sa v „inom svete“ a meníte postupne svoje priority aj rebríček hodnôt. Je to síce krásne obdobie, ale prináša so sebou veľa zmien, a nie vždy len príjemných. Na začiatku vám každý bude radiť, čo je pre vás prospešné. No okrem toho by ste sa mali zamerať i na veci, ktoré pre vás nie sú vhodné a môžu vám či bábätku uškodiť. Môžu to byť rôzne zlozvyky, ale tiež niektoré potraviny. V tomto období sa budete aj častejšie stretávať s únavou, problémami s trávením a inými ťažkosťami.