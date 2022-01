Hurá, Slovensko uvažuje! Toto video so ŠOKOM má za pár dní už vyše milión videní

Poznáme ho ako moderátora, zabávača a herca a najnovšie sa nám prihovára aj s radami, ako môže byť Slovensko čistejšie aj bez vláčenia PET fliaš z obchodu a späť do automatu. Juraj Šoko Tabaček sa stal ambasádorom iniciatívy Slovensko uvažuje a jeho video „Ako okamžite pomôcť slovenskej prírode?“ dosiahlo za pár dní vyše milión videní.

Doteraz ste takto výrazne so žiadnou iniciatívou ani značkou nespolupracovali. Prečo to zmenilo práve Slovensko uvažuje?

Do spoluprác sa nehrniem. Ak s nejakou súhlasím, musí mi to dávať zmysel od A po Z, musí to mať pridanú hodnotu. Keď ma oslovili zástupcovia SodaStream Slovensko, že prichádzajú s alternatívou k zálohovaniu, ktorá je pre prírodu ešte prínosnejšia, bol som rozhodnutý okamžite. Prírodu si totiž veľmi vážim - príroda neklame, ukazuje nám, ako sa k nej správame a dáva nám možnosť stretnúť samých seba.

Čo konkrétne vás presvedčilo?

SodaStream používam už viac než päť rokov, mám ho doma, na chalupe, kúpil som ho deťom aj mame, keď som si uvedomil že kvôli svojej obľúbenej sýtenej vode musí absolvovať celkom náročný proces: ísť do obchodu, priniesť fľaše domov, poukladať, potom ich separovať. Vtedy sa ešte o zálohovaní nehovorilo; dnes si treba k týmto činnostiam pripočítať aj skladovanie PET fliaš a plechoviek a ich nosenie do automatu. SodaStream mi teda prišiel ako logické zjednodušenie celého procesu – veď stačí doma načapovať vodu, pridať bublinky a mám to isté, ako z obchodu. Okrem šetrenia peňazí a času je to však najmä o eliminovaní odpadu z jednorazových plastov z kupovanej sýtenej vody. Takže keď prišla ponuka na spoluprácu, vedel som, do čoho idem.

Kampaň Slovensko uvažuje ide provokatívnou cestou. Pripája sa ku kampani Slovensko zálohuje, no zároveň hovorí, že lepšie je PET fľaše vôbec nepoužívať. Ako je to teda? Zálohovať, alebo nepoužívať?

My ale nenabádame ľudí na „buď – alebo“. Chceme len, aby začali uvažovať nad množstvom odpadu, ktorý môžu takmer okamžite zredukovať na minimum bez straty pohodlia. Chceme, aby začali uvažovať nad celým reťazcom, než sa plastová fľaša vyrobí, naplní, prepraví do obchodu, z obchodu k zákazníkom, potom späť do obchodu na recykláciu, odtiaľ do recyklačného centra, z neho k spracovateľovi a napokon späť k výrobcovi nápojov. V každom kroku sa spotrebúvajú cenné zdroje, vodu nevynímajúc, vzniká uhlíková stopa a odpad. Vymeniť jednorazové plastové fľaše so sýtenou vodou za SodaStream je rýchly a jednoduchý spôsob, akým môžeme svoj odpad výrazne zredukovať.

Galéria fotiek (2) Zdroj: SodaStream

SodaStream však používa aj plastové fľaše.

Áno, ale tieto fľaše sú na rozdiel od jednorazových určené až na 3-ročné používanie. Napríklad ak denne vypijete iba jednu PET fľašu sýtenej vody z obchodu, jedinou fľašou SodaStream ich nahradíte viac než tisíc. Okrem toho si môžete vy sami zvoliť, či doma budete mať niektorý z prístrojov s plastovou fľašou, alebo Crystal so sklenenou.

Cieľom kampane Slovensko uvažuje teda nie je zľahčovať dôležitosť zálohovania

Naopak. Zálohovanie plastových fliaš rieši problém existujúceho odpadu a jednoznačne patrí medzi najlepšie riešenia, ktoré znížia objem nežiadúcich plastov v prírode. Hlavnou pointou kampane Slovensko uvažuje je motivovať ľudí zredukovať odpad na minimum a jedným z najúčinnejších krokov je úplne prestať používať jednorazové plastové fľaše. Ak je však predsa len dôvod na používanie jednorazových PET fliaš so sýtenou vodou, nič lepšie než zálohovanie tu nie je. No najlepším riešením stále zostáva odpad v podobe jednorazových plastov nevytvárať.

Slovensko zálohuje reprezentujú štyri známe tváre. Myslíte si, že vy sám dokážete vyšokovať Slovákov z ekoletargie?

Myslím si, že všetko začína pri jednotlivcovi, ktorý sa rozhodne niečo zmeniť. Dobré veci sa šíria rýchlo a preto ak kampaň Slovensko uvažuje ovplyvní na začiatku 20 – 30 ľudí a každý z nich niekoho vo svojom okolí, na konci dňa ide o naozaj vysoké čísla a takto dokážeme odľahčiť Zem o výrazný počet jednorazových PET fliaš. Nemám veľké ambície, ale dúfam, že plus mínus 5 miliónov ľudí zmení názor (smiech).