Lenka Šoóšová: Za svoju prvú výplatu som si kúpila rifle

Vyštudovaná umelecká maskérka je na televíznej obrazovke ako doma, veď do Telerána nastúpila pred 16 rokmi. Prácu by nemenila. Ako sama hovorí, Teleráno je láska. S večne usmiatou moderátorkou sme sa dnes porozprávali o jej pracovných začiatkoch a o tom, aké dôležité je učiť deti a mladých ľudí hodnote peňazí a finančnej gramotnosti.

Lenka vyštudovala umelecké maskérstvo a začínala vo filmovej brandži. „Vždy som túžila pracovať v rámci filmovej tvorby. Žiaľ, keď som dokončila školu, takmer sa prestalo natáčať. Film a televízia zažívali prvú krízu. Ešte som stihla pracovať na pár inscenáciách a rozprávke, potom to už boli len komerčné projekty,“ konštatuje usmievavá brunetka. Keď film a televízia zažívali krízu, preorientovala sa na komerčné projekty, zábavné relácie a reality shows, ako Miss Slovensko, Superstar či Let’s Dance. Práce sa nikdy nebála. Začínala skromne, umývaním chodieb či riadov v kuchyni. Za svoju prvú výplatu, ktorú dostala už ako 13 ročná, si kúpila rifle. „Spomínam si na to s úsmevom. Veľa som sa naučila, okrem iného vážiť si každú korunu. Respektíve dnes už cent,“ dodáva teraz už úspešná moderátorka rannej relácie.

Húževnatá Lenka priznáva, že viesť vlastných synov k pracovitosti jej veľmi nejde. „Keď som bola malá, bolo všetkého nedostatok. Taká čokoláda či žuvačka, to bola vzácnosť. Dnes je v obchodoch všetkého veľa a my rodičia chceme deťom dať všetko, čo sme ako deti nemali. A tak ani nečakáme na narodeniny či meniny a nakupujeme hneď,“ konštatuje moderátorka.

Pri vzdelávaní o financiách a hodnote peňazí pomáha Lenke a jej staršiemu synovi Riškovi Space účet Junior. Ten ponúka Slovenská sporiteľňa školákom od 8 do 15 rokov zadarmo. Užívať si ho môžu spolu s neobmedzenými platbami a výbermi z jej bankomatov. Lenka zas vie vo svojom profile v aplikácii George riadiť peniaze svojho syna, či mu jednoducho elektronicky doplniť vreckové. “Riško je veľmi zvedavé dieťa. Baví ho veciam rozumieť. Ako prvé sa mu zapáčil dizajn karty, ktorú si hneď vložil do peňaženky. Ako jeho nový bankový účet a aplikácia fungujú mu zvládol vysvetliť tatino.“ Spolu sa tak učia hospodáriť s peniazmi, vážiť si ich hodnotu a mať zodpovednosť za svoje finančné rozhodnutia.

Zdroj: Slovenská sporiteľňa

Hoci Riško momentálne svojou novou platobnou kartou platí hlavne za Pokémonov, do budúcnosti má ambiciózne plány. „Riško miluje históriu, vesmír a v budúcnosti sa chce stať nositeľom Nobelovej ceny za vedu. Neviem po kom tie ambiciózne plány zdedil. Hovorili sme si, že to je len obdobie, ale drží ho to už asi 6 rokov,“ dodáva Lenka so smiechom. Priznáva, že Riško sa o financie zaujíma už od malička a svoje peniaze si rád šetrí. „O financie sa zaujíma asi od štyroch rokov. Odkedy má svoju peňaženku do ktorej si ukladá našetrené peniaze. A požičať z nich nechce ani cent. Snaha šetriť tam určite je.“

Zdroj: Slovenská sporiteľňa

Hodnotu peňazí si v rodine Lenky Šoóšovej uvedomujú aj počas sviatkov a vo výbere darčekov sa snažia nájsť rovnováhu. „Mám dvoch chlapcov. Jeden má nekonečne veľa túžob, druhému ku šťastiu stačia dve sošky Buddhu. Cieľom je vidieť v očiach oboch svetielka, lebo to je pre nás rodičov najväčší dar. Na Vianoce i mimo nich,“ hovorí večne pozitívne naladená brunetka.

