Slovenka vám vybije dych undergroundovým tancom!

Tanečný štýl, ktorý vyrástol z podzemia New Yorku. Dnes je síce vysoko obdivovaným, no pôsobí stále pod rúškom tmy. Vogue resp. Voguing je tanec, ktorý je expresívnym vyjadrením vlastného ženského „ja“ a svojsky stvárňuje prvky modelingu. Na Slovensku je tento štýl zatiaľ čistým undergroundom a široká verejnosť ani len netuší, že máme práve my v našej krajine tanečníčku, ktorá patrí do poprednej svetovej línie. Reč je o Monike Prikkelovej.

Tak trochu zmeniť toto povedomie sa rozhodol projekt Pull Up To The Game by Hennessy, ktorý prináša krátke vidoeklipy o slovenských tanečníkoch. No nielen tak hocijako. Hip-hopová producentská špička Dj Grimaso (H16) vytvára na mieru beaty mladým tanečným talentom a spolu tak tvoria spoločné audiovizuálne dielo.

Zdroj: Fotograf Anna Kotová

Do tohto projektu je zaangažovaných viacero šikovných ľudí a partnerov, počnúc moderátorom a hypemanom festivalu Hip Hop žije - Osťo, ale aj producent a DJ Grimaso, partia z Hennessy (spoločnosť Koft), agentúra Cherry&Cherry, Ruka Hore, Feel The Athmo a ďalší.

Značka Hennessy nevytvorila tento projekt náhodou. Vo svete patrí medzi prirodzenú súčasť hip-hopového a tanečného sveta. Všetci známi rapperi o nej svojvoľne tvoria svoje skladby a objavuje sa v ich klipoch. No najmä sa v týchto dňoch objavila na trhu aj vzácna, limitovaná dizajn edícia Hennessy VS vytvorená v spolupráci s najsledovanejšími tanečníkmi na svete - Les Twins. „Aj my na Slovensku sme sa rozhodli aplikovať určitú podobnosť a spolu s predstavením týchto dvoch atraktívnych dizajnov podporiť aj lokálnu mladú tanečnú scénu a talenty, ktoré sú zaujímavé a zaslúžia si väčšiu pozornosť a propagáciu", pripomína Jana Pršanová, brand manažérka Hennessy na Slovensku.

Zdroj: Fotograf Anna Kotová

