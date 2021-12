Darujte svojim blízkym Lipo C Askor, vitamín C s lipozomálnym vstrebávaním

Vianoce sú najkrajšími sviatkami v roku, kedy je čas na stretnutia so širšou rodinou a známymi. Aby nám ich nepokazila nejaká choroba, v tomto období rozšírených infekcií dýchacích ciest, je dôležité udržiavať si dostatočnú hladinu vitamínov. Jedným z dôležitejších vitamínov pre imunitné bunky je vitamín C. Jeho potreba je ale u každého človeka iná, a navyše sa mení podľa aktuálnej fyzickej a psychickej záťaže. Koľko „céčka“ práve potrebujeme, je možné zistiť pomocou testovacích prúžkov, ktoré sú výlučne súčasťou balenia prípravkov z radu Lipo C Askor.

Vitamín C presne na mieru vďaka testovacím prúžkom

Lipo C Askor je prípravok založený na patentovanej zmesi RosaCeLip-LD® obsahujúcej vitamín C v synergickej kombinácii s bioflavonoidmi z citrusových plodov, výťažkom zo šípok z ruže šípovej a tukovou zložkou zabezpečujúcou lipozomálne vstrebávanie.

Výnimočnosť prípravkov Lipo C Askor zabezpečujú už spomínané testovacie prúžky určené na meranie hladiny vitamínu C. Podľa zafarbenia prúžku – na škále od najlepšej žltej po najhoršiu tmavo zelenú – je možné zistiť saturáciu organizmu vitamínom C a zvoliť účelné a racionálne dávkovanie. Pre správne individuálne zhodnotenie sa odporúča konzultovať dávkovanie s lekárom.

Najvyššia biodostupnosť overená v odbornej štúdii

Aby sa využil potenciál pôsobenia vitamínu C na organizmus je dôležité poznať jeho biodostupnosť, čiže jeho schopnosť vstrebania sa do krvi. Nakoľko prirodzený vitamín C je rozpustný vo vode, možnosti jeho prieniku cez črevné bunky do krvi sú značne obmedzené. Tento problém však vyriešila nová forma spracovania vitamínu C, ktorá obsahuje tukovú zložku na zabezpečenie lipozomálneho vstrebávania. Takto spracovaný vitamín C zabezpečuje niekoľkonásobne vyššie vstrebávanie do krvi. Zmes RosaCelip-LD® dosiahla najvyššiu biodostupnosť v štúdii publikovanej v odbornom časopise Biomedical Journal of Scientific & Technical Research zameranej na sledovanie biodostupnosti rôznych foriem vitamínov C vrátane lipozomálnej formy.

Lipo C Askor – vítaný vianočný darček pre každého

Vitamín C s lipozomálnym vstrebávaním Lipo C Askor je dostupný pre všetky vekové kategórie. Lipo C Askor Forte môžu užívať deti staršie ako šesť rokov a dospelí. V lekárňach je dostupný v baleniach so 120 alebo 60 kapsulami.

Pokiaľ neviete, čo dať na Vianoce svojmu partnerovi, kamarátovi, babičke alebo dedkovi – jednoducho komukoľvek, na kom vám záleží, výnimočným vitamínom C s lipozomálnym vstrebávaním určite nič nepokazíte. Naopak, vitamín C totiž zaisťuje správne fungovanie imunitného systému a napomáha tvorbe kolagénu dôležitého na zachovanie pevnosti tkanív (ciev, chrupaviek, kostí, kože, vlasov...). Tiež znižuje mieru únavy a pomáha odvádzať z tela toxické látky a neutralizovať nežiaduci oxidačný stres, na ktorom sa výrazne podieľa užívanie liekov a najrôznejšie ochorenia. Pre svoje deti mladšie ako šesť rokov však zvoľte tekutú formu tohto prípravku Lipo C Askor Junior, ktorá bola vytvorená špeciálne pre malé deti. Je ochutená jablkovým koncentrátom, ktorý mu dodáva príjemnú chuť.

Vitamín C potrebujeme v zdraví a ešte viac v chorobe, preto je dôležité ho pravidelne dopĺňať v pestrej strave a keď treba, tak aj pomocou kvalitného a účinného výživového doplnku.

Prípravky z radu Lipo C Askor kúpite v lekárňach alebo na e-shope www.akodlhsiezit.sk.

