Vianočný zázrak!? Jaroslav Rezník dáva divákom RTVS pod stromček očakávaný darček

Vianočná idylka? Nehrozí!

Čas sa však nezadržateľne kráti, a tak v Mlynskej doline panuje namiesto pokojnej idylky pred Vianocami miestami aj napätá atmosféra. „Prevláda také radostné napätie alebo napätá radosť. Všetci spoločne pracujeme na tom, aby sa štart televízie podaril. Bude to niečo, čo v takejto podobe diváci RTVS nemali možnosť vidieť na takej ploche a tak precízne pripravené. Takže máme aj malú dušu, ale zase sme natoľko tvrdohlaví, že sa aj tešíme,“ povedal šéf RTVS.

Je jasné, že obrovská zmena a novinka, ako nový športový okruh rozhodne je, si vyžaduje istú dávku odvahy a najmä kopec práce. Frmol v štúdiách by však už od 20. decembra mal priniesť svoje ovocie. RTVS má len pár dní po spustení do konca roka 2021 priniesť na obrazovky 30 priamych prenosov, čo je vo vianočnom čase viac ako dosť. „Ak ide o program, vždy sa teším na olympiádu, lebo je to vrchol snaženia každého športovca – či letnú, alebo v tomto prípade zimnú. Špeciálne sa v rámci nášho športového okruhu však teším na to, že fanúšikovia a diváci budú mať možnosť prvýkrát na obrazovkách RTVS vidieť šport v jeho komplexnej kráse,“ hovorí Rezník, ktorý už myslí na februárové ZOH v Pekingu a jedným dychom dodáva, že televízia chce priniesť aj množstvo slovenských športových podujatí či prenosy takých športov, ktoré doteraz svoje zastúpenie na televíznych obrazovkách vôbec nemali.

„Keďže šport budeme vysielať na samostatnom okruhu, zastabilizujeme si tým už naše existujúce programové štruktúry. Očakávam preto zlepšený výkon Jednotky, Dvojky aj Trojky,“ netají sa riaditeľ verejnoprávnej inštitúcie. Vydýchnuť by si tak mali aj rodičia, ktorí už nebudú musieť hľadať stále nové výhovorky pre malé ratolesti, ktoré často nenašli v pravidelnom čase na obrazovke Dvojky Večerníček. A to práve z dôvodu, že v tom čase boli operatívne nasadzované rôzne športové prenosy. Tomu by po novom malo odzvoniť, a tak bude nová televízia pre mnohých ozajstným vianočným zázrakom.

A čo želá novému prírastku do rodiny RTVS generálny riaditeľ? „Divákom želám, aby ich sledovanie novej športovej televízie podnietilo k tomu, aby začali žiť zdravšie. Budeme vysielať veľa aj takých programov. Nášmu športu želám, aby dobre odštartoval a celý čas zrýchľoval a aby bol prvý vo finále,“ vyjadril sa športovo. Športoví fanúšikovia by si teda mali 20. december 2021 zapísať do svojich kalendárov. Vyzerá to tak, že sa naozaj bude na čo pozerať.

Čo prinesie nová televízia ŠPORT v prvý deň vysielania?

Nová športová televízia odštartuje vysielanie 20. decembra o 17.00 h. Prvým programom bude otváracia beseda, po ktorej bude o 18.10 h nasledovať dokument z príprav športovej televízie pod názvom Ako sa stavia sen. Dvadsaťšesť minútový program prinesie divákom exkluzívny pohľad do zákulisia štvrtého televízneho vysielacieho okruhu RTVS i to ako vznikal, obzrie sa do histórie športového vysielania v televízii a rovnako divákom sprostredkuje aj informácie o tom, na čo sa môžu vo vysielaní novej modernej športovej televízie tešiť. O 18.45 h sa začne hokejové štúdio, ktoré otvorí vybratý 27. kola hokejovej Tipos Extraligy Michalovce – Nitra a hneď po jeho skončení v priamom prenose aj prípravné stretnutie našich hokejistov do 20 rokov v kanadskom Red Deere proti Fínsku, 6 dní pred začiatkom MS tejto vekovej kategórie.

Nový televízny okruh prinesie na ešte širšej ploche atraktívne športové podujatia pre čo najviac divákov. Na rok 2022 má RTVS zazmluvnené všetky významné podujatia, odvysiela viac ako 3 600 hodín priamych prenosov. Na našich obrazovkách sa objavia všetky kľúčové podujatia budúceho roka - ZOH v Pekingu, MS v hokeji vo Fínsku, či MS vo futbale v Katare. Športových fanúšikov určite potešia aj ďalšie významné športové udalosti, ako je napr. Svetový pohár v lyžovaní s Petrou Vlhovou, niekoľko cyklistických pretekov s Petrom Saganom, Svetový pohár v biatlone so sestrami Fialkovými, tenisová WTA Tour, futbalová Európska a Európska konferenčná liga, Liga národov i hokejová Tipos extraliga, MS do 20 rokov, cyklistická Tour de France i športy ako futsal, hádzaná, volejbal, basketbal, plávanie, gymnastika, krasokorčuľovanie, vodné pólo a mnohé ďalšie.

