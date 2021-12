Detská skupina PACI PAC vydáva nové DVD, účinkujú v ňom Kuly, Martina Schindlerová aj Roman Pomajbo!

Kuly spieva ako medvedík, Roman Pomajbo je superhrdina a Martina Schindlerová láka deti k holičovi! To všetko nájdete na novom detskom DVD "PACI PAC a kamaráti". DVD vznikalo dva roky a obsahuje videoklipy k pesničkám z rovnomenného CD. PACI PAC ho pokrstia na Silvestra 31. decembra 2021 na Detskom festivale, kde sa stretnú stará aj nová PACI - Adriana Pešinová a Nikoleta Kupčíková.

Na svete je nové DVD pre deti! Úspešné duo PACIPAC vydáva DVD "PACI PAC a kamaráti". Na DVD hosťujú spevák Kuly v pesničke Medvedík, Egova dcérka Ninka v skladbe Tatinko, Roman Pomajbo ako Superhrdina, speváčka Martina Schindlerová v piesni U holiča, hospodár z farmy Martin Bagár v piesni Mliečko a kapela Medial Banana v skladbe Levík Leo. Na DVD sa dokonca objavia aj ďalší detskí interpreti Dúhalka a Sníček Hugo.

„So všetkými hosťami sa pracovalo výborne. Mali sme šťastie, že nikto nemal problém s tým, čo sme po ňom chceli. Kulyho sa nám podarilo ukecať, aby nám zaspieval v pesničke Medvedík a aby robil brum brum. Veľmi si vážim tieto priateľstvá, ktoré vyústili do krásnej spolupráce. Do pesničky Superhrdina, sme potrebovali niekoho, kto nám zahrá Kazispeva a tým že práve kolegyňa Adriana hrala v divadle spolu s Romanom Pomajbom, sa nám podarilo perfektné hosťovanie. Roman ako Kazispev bol úžasný,“ hovorí Mário Praženec alias PAC.

Nové DVD vznikalo priebežne počas dvoch rokov. Nakrúcalo sa na rôznych miestach v okolí Bratislavy – na hrade Červený kameň, na farme Abeland, vo vojenskom priestore Záhorie, na rodinnej farme Vištuk a dokonca v Petržalskom holičstve.

„Oslovili sme aj Martina Bagára, ktorého poznajú diváci reality show Farma ako hospodára. Ten nám pomohol v pesničke Mliečko, kde sme chceli aby bol niekto, kto naozaj žije farmou a nikoho kompetentnejšieho ako je on sme si nevedeli predstaviť. Dokonca si s nami na záver klipu aj zatancoval. S Martinkou Schindlerovou to bola milá náhoda, pretože naše deti navštevovali spoločne škôlku. Tak som ju jedného dňa oslovil a bez problémov súhlasila a zaspievala si s nami v pesničke U holiča. V nej sa snažíme, aby sa hlavne chlapci nebáli holiča. Už mi dokonca písala kamarátka, že vďaka tejto pesničke sa jej podarilo dostať synčeka k holičovi do kresla. Takže zabrala,“ teší sa Mário Praženec.

PACI PAC sú na scéne od roku 2015 a na konte majú štyri CD a štyri DVD. Milujú ich deti nielen na Slovensku, ale aj v Česku.

„V Českej republike sme tento rok odohrali skoro tretinu letných koncertov. Naši fanúšikovia sú veľmi vďačné publikum. Najviac sa tešíme z reakcií, keď sa na pódiu spolu s nami zjavia aj postavičky z našich pesničiek. Máme to vystavané celkom pestro. Naše vystúpenie nie je len koncert, snažíme sa ponúknuť deťom aj kopec rôznych vtipných dialógov alebo postavičiek. Tým pádom vzniká interakcia a je to krajšie,“ dodáva Mário.

Nové DVD pokrstia PACI PAC na Silvestra 31. decembra 2021 na Detskom festivale, kde sa stretnú stará aj nová PACI - Adriana Pešinová a Nikoleta Kupčíková. Nosič si môžete kúpiť aj s podpisom oboch protagonistov. PACI a PAC budú 11. decembra 2021 o 15:00 podpisovať objednané DVD a celú autogramiádu streamovať na sociálnych sieťach. S DVD "PACI PAC a kamaráti" sa uzatvára obdobie kapely so speváčkou Adrianou Pešinovou, ktorú tento rok nahradila nová PACI Nikoleta Kupčíková. Za toto obdobie získalo duo platinové platne za každé vydané CD, silver button z youtube a niekoľko miliónov videní na youtube PACI PAC. Najúspešnejšou skladbou sa stala pesnička Slon, ktorá predbehla aj Egov hit Žijeme len raz. Spolu so Spievankovom a Fíhou tralala obsadila prvé tri priečky najúspešnejších slovenských pesničiek na youtube.

