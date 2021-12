Dať zaočkovať svoje bábätko sa už netreba báť

Veľa rodičov dnes podlieha dezinformáciám o očkovaní, kvôli čomu sa opätovne vracajú na scénu nebezpečné choroby. „Keďže sa značná časť spoločnosti vyhraňuje proti očkovaniu, klesá aj podiel zaočkovaných detí proti ochoreniam, o ktorých sme si mysleli, že už vymizli. Začínajú sa však opätovne objavovať a môžu spôsobovať veľmi nepríjemné doživotné následky,“ konštatuje MUDr. Marta Dobáková.

Sú však aj takí rodičia, ktorí majú reálnu negatívnu skúsenosť s vakcináciou svojho dieťaťa. Napríklad jedným zo zriedkavých následkov po MMR vakcíne proti osýpkam, mumpsu a kiahňam môže byť reumatoidná artritída.

Zriedkavé, ale predsa...

Prečo niektoré deti zareagujú citlivo na vakcínu?

Podľa medicínskej riaditeľky spoločnosti Unilabs Slovensko MUDr. Marty Dobákovej existuje riziko rozvoja závažnej infekcie pri očkovaní živými vakcínami so živým oslabeným mikroorganizmom. Moderné vakcíny sú síce odskúšané, overené a bezpečné, štatistika však nepustí – hoci benefity výrazne prevažujú riziko, naozaj nie každý organizmus je na očkovanie živými očkovacími látkami pripravený rovnako.

„Rizikom pri očkovaní živými vakcínami sú vrodené formy imunodeficiencie,“ vysvetľuje MUDr. Marta Dobáková. Tieto vrodené poruchy imunity sa prejavujú častými a nezvyčajnými infekciami a závažnými zápalmi ako napríklad zápal kostí, zápal mozgových blán, sepsa, mykotické či rôzne atypické bakteriálne infekcie. Ide o reálny nežiadúci účinok, ktorý postihuje túto skupinu detí. Vďaka odhaleniu vrodených foriem imunodeficiencií sa dá ťažkostiam po očkovaní predísť.

Upravený očkovací kalendár

Je to možné vďaka Testu bezpečnosti očkovania (TREC | KREC). Ak test potvrdí vrodenú formu poruchy imunity, rodičia na jeho základe môžu svojmu dieťatku upraviť očkovací kalendár.

Ide o jednoduchý a iba minimálne invazívny test. Možno ho spraviť deťom do šesť mesiacov ich veku, respektíve do prvého očkovania živou vakcínou. Na jeho vykonanie stačia len tri kvapky krvi z päty alebo pršteka bábätka. Rodič môže test objednať už pred narodením dieťaťa. „Vďaka testu sa budú môcť rodičia pripraviť nielen na očkovanie. Dozvedia sa aj to, ako na tom je imunita ich dieťatka a budú môcť prispôsobiť celý režim starostlivosti oň, a to vrátane neskorších nástupov do jaslí či škôlok,“ dodáva odborníčka.

Test ponúka v rámci diagnostiky novorodencov BabyLab (www.babylab.sk) spoločnosť Unilabs Slovensko.

Vďaka Testu spinálnej svalovej atrofie (SMA), ktorý má význam aj pri viacmesačnom, či dokonca i pri 3-ročnom dieťatku (pretože oneskorenie v napredovaní sa môže prejaviť aj v takom veku), sa zasa rodičia dozvedia, či ich dieťatko netrpí zriedkavým genetickým ochorením, ktoré znemožňuje normálny vývin pohybových schopností dieťatka. Ak sa k liečbe nepristúpi včas – ideálne pred nástupom príznakov – výsledkom i pri miernejších formách býva trvalá invalidita, v horšom prípade nutnosť podpory dýchania prístrojmi.

Tieto testy nie sú zahrnuté do prenatálneho skríningu. Ide teda o prvé vyšetrenia, ktoré podstúpi novorodené dieťatko.

