Vychytávaky do domácnosti, ktoré urobia radosť pod vianočným stromčekom

Domáce spotrebiče sú v mnohých rodinách populárnym darčekom, ktorý si „pod stromček“ dopraje celá domácnosť, rovnako dobrou voľbou však môže byť obdarovať nimi niekoho iného. Ak sa zameriate na novinky s výnimočnými funkciami a elegantným dizajnom, ktoré mu odoberú zbytočné starosti a nájdu si svoje uplatnenie, nemôžete urobiť chybu. Domáci pomocníci pre čistý a útulný domov sa predsa budú hodiť každému!

Lepšia kvalita vzduchu v domácnosti s elegantnými čističkami vzduchu

Hoci to na prvý pohľad nie je vidieť, uzavretý priestor domácnosti je miestom, kde sa rôzne baktérie, alergény i prach môžu nachádzať v pomerne vysokej koncentrácii, čo môže spôsobovať aj nejeden zdravotný problém. Jednoduchý spôsob, ako si s nimi poradiť, sú čističky vzduchu zo série Well A5 a Well A7 od Electroluxu. Ich 360-stupňový systém prúdenia vzduchu sa postará o zachytenie až 99,97 % častíc prachu, alergénov, baktérií či peľov s veľkosťou 0,3 μm a väčších. Nemusíte sa obávať, že by išlo o nejaké nevzhľadné a veľké stroje: vďaka svojmu minimalistickému škandinávskemu dizajnu s textilnými poťahmi dokážu podčiarknuť vzhľad každej miestnosti a pôsobiť budú priam ako estetický doplnok. Rušivá nebude ani ich hlučnosť 24 dB(A)pri najnižších otáčkach ventilátora, ktorá môže pripomínať zvuk jemného dažďa.

Zdroj: Electrolux

Práčka nabitá funkciami poskytne bielizni dokonalú starostlivosť

Proces prania sa môže zdať ako rutina: naložiť bielizeň, zvoliť klasický prací program, vybrať bielizeň. Správne zvolená práčka však toho dokáže omnoho viac. Technológia SensiCare v práčkach Electrolux PerfectCare 600 automaticky upraví čas, spotrebu vody a elektrickej energie pre každú várku bielizne, vďaka čomu sa postará o to, aby sa žiadny odev nepral príliš dlho. Výnimočnú starostlivosť poskytne aj tkaninám, ktoré vďaka nej vyzerajú ako nové dvakrát dlhšie a zachovajú si svoj vzhľad aj hebkosť. Antialergický prací program okrem toho kombinuje vlhkú paru a vysokú účinnosť prania a zabezpečuje tak úplné odstránenie baktérií z odevov. Novou práčkou skrátka nedarujete len nový spotrebič, ale úplne nový zážitok z prania a možnosť nanovo sa zaľúbiť do svojich obľúbených kúskov oblečenia!

Zdroj: Electrolux

Najtichší vysávač, ktorý sa postará o špinu aj alergény

Vysávač asi nechýba v žiadnej domácnosti, ten správny model však môže priniesť naozaj výnimočné výsledky. Tyčový vysávač Pure Q9 bol navrhnutý s ohľadom na maximálne zníženie hluku i výnimočnú kapacitu: na jedno nabitie s ním možno vysávať až 53 minút. Poradí si nielen s väčšími nečistotami na tvrdej podlahe, ale jeho hubica BedProPower™ Plus s UV technológiou si posvieti aj na všetky mikroskopické častice prachu, baktérie a alergény, ktoré odstráni zo všetkých povrchov vrátane pohoviek, matracov či zvieracích pelechov. Vďaka technológii BrushRollClean™ možno hubicu následne vlasov či chlpov zbaviť jednoduchým zošliapnutím pedála. Dobrou správou pre všetkých esteticky založených ľudí je jeho minimalistický škandinávsky dizajn, ktorý nebude pôsobiť rušivo v žiadnom interiéri.

Zdroj: Electrolux

Praktický Assistent pri varení a pečení

Pre každého, kto rád trávi čas v kuchyni a cudzia mu nie je ani príprava lahodných dezertov či chrumkavého chlebíka, bude skvelým darčekom univerzálny kuchynský robot Assistent od Electroluxu. Vďaka svojmu praktickému príslušenstvu sa postará o hladké vymiešanie všetkých prísad bez zbytočných prerušení či zabezpečí správnu vlhkosť cesta na vykysnutie. S jeho umiestnením si lámať hlavu netreba, moderný vzhľad bude nevtieravo pôsobiť v každej kuchyni. Jeho dizajn je podčiarknutý aj efektným LED podsvietením, ktoré plní okrem estetického aj praktický účel a perfektne posvieti na prípravu cesta.

Zdroj: Electrolux

Inšpirácie na vianočné darčeky nájdete na stránke www.electrolux.sk.

- reklamná správa -