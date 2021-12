Sviatky odpadu? Pre udržateľné Vianoce stačí urobiť pár malých zmien

Vianoce sú sviatkami radosti, pokoja a rodiny, no v posledných rokoch ich čoraz viac poznamenáva konzumné správanie. Pre našich blízkych sa snažíme zabezpečiť všetko, čo trh ponúka, výsledkom čoho je vznik prebytočného odpadu, plytvanie vodou, jedlom a materiálmi či nadmerné vypúšťanie skleníkových plynov do atmosféry. Tieto negatívne dôsledky by sme mali s ohľadom na zhoršujúcu sa environmentálnu záťaž čo najviac minimalizovať. Inšpirujte sa preto našimi tipmi, ako stráviť tieto magické sviatky šťastne a zároveň ekologicky..

Zdroj: Shutterstock

Adventný veniec zo zbytkov

Vianočný veniec nemusí byť iba kruh z umelého ihličia ovešaný trblietavými ozdobami. Vyrobte si originálny kúsok z materiálov, ktoré nájdete doma. Použite napríklad staré látky alebo vrecovinu, ktoré doplníte šiškami. Originálny je aj veniec z korkových uzáverov či starých vianočných ozdôb, ktoré by ste inak vyhodili. Ako základ vám môže poslúžiť starý kovový vešiak, ktorý ohnete do potrebného tvaru. Samozrejme, obľúbené sú aj prírodné materiály a vence vyrobené z ihličia ozdobené cezmínou, škoricovým drievkom a sušenými kolieskami pomaranča.

Zdroj: Shutterstock

Požičajte si vianočný stromček

Pre tých, ktorým sa Vianoce neodmysliteľne spájajú s vôňou jedličky, no zároveň chcú byť šetrní k prírode, máme dobrú správu. Živý vianočný stromček si môžete na sviatky jednoducho prenajať. Stromčeky na prenájom majú nepoškodenú koreňovú sústavu a pred príchodom do vašej domácnosti prechádzajú aklimatizačným procesom, aby po prevoze do tepla neutrpeli šok. Po Vianociach stromček jednoducho vrátite a opätovne prejde krátkym aklimatizačným obdobím. Počas roka je potom ošetrovaný a pripravovaný na ďalšiu vianočnú sezónu.

Vlastnoručne vyrobené ozdoby

Na požičanom živom stromčeku vyniknú najlepšie prírodné a vlastnoručne vyrobené ozdoby. Vytvoriť si ich môžete zo šúpolia, šišiek, orechov v škrupinkách či medovníkov. Ak chcete skutočne originálne ozdoby, vytvorte si ich z modelovacej hmoty. Postup je jednoduchý. Hmotu stačí rozvaľkať na hrúbku asi pol centimetra a môžete vykrajovať. Ozdoby potom už len nechajte uschnúť po dobu dvoch až troch dní a následne ich môžete ešte pomaľovať. S hmotou sa dobre pracuje a pri výrobe ozdôb sa zabaví celá rodina. Ozdoby vám budú skrášľovať stromček niekoľko rokov a ak vás omrzí ich farba, môžete ju ľahko zmeniť.

Zdroj: Shutterstock

Darček, ktorý pomáha

Pri kúpe vianočných darčekov buďte striedmi a zamyslite sa nad tým, či ich obdarované osoby skutočne potrebujú. Pri výbere zvažujte aj to, aká je uhlíková stopa daného darčeka a či pri jeho výrobe neboli porušené základné ľudské práva. Ideálne je vyberať z lokálnych značiek a podporiť tak miestnych podnikateľov alebo neziskové organizácie kúpou ich produktov, čím urobíte radosť hneď dvakrát. Skvelou voľbou na vianočný darček, ktorý pomáha je napríklad tričko Takýto ja som v mužskej verzii alebo Takáto ja som pre dámy. Jeho zakúpením nielen potešíte obdarovanú osobu, ale pomôžete aj deťom z projektu Učenie pre život na ich ceste za lepšou budúcnosťou. Učenie pre život sa už tri roky venuje cielenému vzdelávaniu rodín zo znevýhodnených komunít. Pri správnom vzdelávaní totiž dokáže IQ u detí do päť rokov poskočiť až o 8 bodov nahor a dokonca sa zvýši slovná zásoba dieťaťa až o 600 slov. Kúpou tohto trička tak zabránite tomu, aby 49 % detí zo sociálne slabších rodín ostalo chudobnými aj v dospelosti. Tričko Takýto ja som/Takáto ja som si môžete zakúpiť v tomto e-shope alebo v kamennej predajni Kompot na Laurinskej ulici v Bratislave.

Tip na záver

Vedeli ste, že vianočné darčeky sa začali baliť až po druhej svetovej vojne? Skúste tento rok namiesto kúpy nového baliaceho papiera použiť ten z minulého roku, alebo vyskúšajte nájsť alternatívne riešenie, ako je zabalenie do starých novín, do plátenných vreciek či zaváraninových fliaš, ktoré môžete ozdobiť podľa vlastného vkusu. Zaujímavým spôsobom je aj japonská metóda „furoshiki“, teda balenie darčekov do šatiek alebo látky.

