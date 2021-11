TIP na vianočný darček. S týmto potešíte každého!

Darček šitý na mieru

Dobrá kniha podľa vlastného výberu, obľúbená kozmetika, výlet na hory, dovolenka pri mori, ale dokonca aj nové auto či menší byt. To všetko môžete úplne jednoducho darovať svojim blízkym pod stromček práve vy. Stačí, ak kúpite svojim najbližším pod vianočný stromček žreb Vianočná lotéria. Veď vyhrať peniaze poteší vždy. A vyhrať fantastické finančné výhry práve na Vianoce poteší ešte viac. Z výhry si každý zabezpečí to, o čom sníva a vy si už nemusíte robiť starosti, že by ste sa pri darovaní vianočného darčeka netrafili do vkusu obdarovaného.

Suma, z ktorej sa zatočí hlava

Vianočná lotéria je obľúbeným stieracím žrebom, ktorý už pravidelne v období pred Vianocami ponúka TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. Tento rok sú v žreboch Vianočnej lotérie ukryté výhry vo výške celkovo viac ako 12 mil. EUR, odstupňované od 7 EUR cez 10, 20, 30, 50, 100, 500, 1 000, 5 000, 10 000 až do fantastických 200 000 EUR. Hlavná výhra nebola ešte nikdy taká vysoká, ako je tento rok. Obdarovať možnosťou vyhrať až 200 000 EUR, a to rovno dvakrát, tak môžete len tento rok. Pravdepodobnosť výhry je 1:3,17. Čiže približne každý tretí žreb je výherný.

Darujte aj zábavu pri stieraní

Princíp hry je veľmi jednoduchý. Stačí zotrieť stieraciu vrstvu vo všetkých hracích poliach a nájsť výherné symboly nachádzajúce sa v hracích poliach pod číslami 1 až 24. Výšku výhry určuje stanovený počet rovnakých symbolov uvedených v legende. Hráči môžu hrať aj o vianočný a extra bonus, vďaka ktorým môžu svoju výhru znásobiť. Stieranie Vianočnej lotérie je jednoducho zábava!

Zdroj: TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s.

Radosť pre darcu aj obdarovaného

V čase, kedy je väčšina obchodov zatvorená a výdajné miesta pre vyzdvihnutie online objednávok praskajú vo švíkoch, môžete kúpiť darček v cene 7 EUR, úplne bez problémov. Žreb Vianočná lotéria môžete kúpiť na ktoromkoľvek predajnom mieste TIPOSu vo vybraných trafikách či na poštách. Napriek súčasným obmedzeniam sa tak k tomuto skvelému vianočnému darčeku môžete dostať rýchlo a jednoducho.

Tak neváhajte, spravte radosť svojim blízkym a známym úplne jednoducho a vyhnite sa kupovaniu darčekov, pri ktorých si nie ste istý či potešia. S Vianočnou lotériou od TIPOSu určite nič nepokazíte. Práve naopak. Darujete darček, ktorý poteší každého.

