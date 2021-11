Hľadáte praktický darček pre zamestnancov alebo kolegov? Investujte do ich zdravia!

Zdroj: Zerex

Zaužívané zvyky sa niekedy ťažko menia, no občas takáto zmena vie priniesť svoje ovocie. Nech už sú to narodeniny, meniny, pracovný úspech či Vianočná odmena - prvou možnosťou, po ktorej väčšina zamestnávateľov siahne, aby svojich zamestnancov ocenili, je čokoláda alebo reklamný predmet. Všetci však vieme, že to nie je úplne najzdravšia respektíve najlepšia možnosť. Preto Vám ponúkame zdravšiu, praktickejšiu, a z dlhodobého hľadiska omnoho lepšiu alternatívu - vitamíny na podporu celkového zdravia. Prečo? Pretože...