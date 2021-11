Dá sa riešiť bolesť svalov a kĺbov aj bez tabletiek? Existuje jednoduchý spôsob

Sedavý spôsob života, zlé držanie tela, málo pohybu, úrazy. To sú len niektoré z príčin, ktoré spôsobujú dnes tak rozšírený fenomén – bolesť pohybového aparátu. Spomínaný moderný životný štýl vedie k ochabnutosti spojivového tkaniva (šľachy, väzy, svaly atď.), teda vnútorných a vonkajších stabilizačných systémov. Tým dochádza k nedostatočnej stabilite chrbtice a ďalších kĺbov, čo vedie k nesprávnemu zakriveniu chrbtice a polohe kĺbov. Ak sa proti tomu nič nerobí, vedie to k predčasnému opotrebovaniu kĺbov, k poruchám medzistavcových platničiek a k vzniku zápalu. Že niečo nie je v poriadku zistíme rýchlo vďaka pocitom pálenia a bolesti vo svaloch, úponoch šliach, ale tiež bolesti chrbtice a kĺbov pri pohybe.

Takáto bolesť nás dokáže paralyzovať a ochromiť nielen v práci, ale aj počas činností, ktoré nám robia radosť. A poznáte to, keď nás niečo bolí, netešíme sa ani zo života. Mnohí z nás z trpia a znášajú bolesť v nádeji, že raz prejde. A to len preto, že nechcú zaťažovať svoj organizmus liekmi proti bolesti. Na čo však zbytočne trpieť?

Ako sa zbaviť bolesti kĺbov a svalov bez tabletiek?

Riešenie môže byť jednoduché. Veď už naše staré mamy poznali liečivé bylinky, ktoré obsahovali látky na potlačenie bolesti. Tie účinkovali silnejšie, ak sa prikladali priamo na problematické miesto.

Na podobnom princípe fungujú napríklad i náplasti proti bolesti.

Zdroj: inPHARM

Pôsobia priamo v mieste, kde nás to bolí. Tým, že sa obchádza tráviaci trakt, znižuje sa riziko vedľajších nežiaducich, hlavne tráviacich ťažkostí. Ďalšou nezanedbateľnou výhodou je schopnosť postupného uvoľňovania účinných látok z náplasťového základu počas 6, 12 alebo 24 hodín. Tým sa zabezpečuje stála hladina účinnej látky a kontinuálny účinok. Prináša to maximálny komfort pre pacienta, ktorý nemusí užívať liek v pravidelných časových intervaloch.

Sú náplasti pre nás celkom bezpečné? Posvieťte si na látky, ktoré obsahujú

Náplasti môžu byť zložené z rôznych účinných látok a podľa toho majú svoje obmedzenia. Ak obsahujú klasické účinné látky proti bolesti patriace napr. do skupiny nesteroidových protizápalových liekov akým je napríklad diklofenak, ich použitie sa odporúča na dobu maximálne 3 až 7 dní, potom sa treba poradiť s lekárom. Nie sú vhodné pri rôznych ochoreniach, napr. obličiek, pečene, srdca, pri žalúdočnom vrede, zápale čriev, či astme. Naproti tomu náplasti s obsahom rastlinných extraktov (harpagofyt, boswelia, Pycnogenol, eukalyptus), nevykazujú také obmedzenia a môžu sa aplikovať opakovane, podľa potreby pacienta.

LENI náplasti s 24 hodinovým pôsobením

Takéto zloženie účinných látok pôsobiacich proti stuhnutosti, bolesti, zápalu a opuchu, majú napríklad Leni náplasti s 24 hodinovým účinkom. Sú určené na bezpečnú a šetrnú liečbu bolesti pohybového aparátu a ich veľkou výhodou je 24 hodinový účinok zabezpečený postupným uvoľňovaním účinných zložiek z náplasti.

Aký je život s náplasťou proti bolesti?

Možno sa nazdávate, že náplasť proti bolesti vás môže obmedzovať počas výkonu každodenných činností, ako je napríklad sprchovanie, no nie je to tak. Náplasť sa počas sprchovania neodliepa, môže sa viackrát aplikovať na to isté miesto a je dermatologicky testovaná.

„Liečila som 73 ročného pacienta s Parkinsonovým syndrómom spojeným s chronickou bolesťou krížov.

Klasická liečba bolestí chrbta bola bez efektu, alebo nevhodná v dôsledku iných ochorení. Preto som sa rozhodla aplikovať pacientovi LENI náplasti na prírodnej báze na 10 dní v oblasti sakroiliakálnych kĺbov, tiež medzi lopatkami a na obe chodidlá, kde sú akupunktúrne body súvisiace s bolesťami chrbtice. Výsledok liečby bol pre pacienta veľmi pozitívny, pocit bolesti ustúpil, čo viedlo aj k zlepšeniu jeho psychického stavu. Okrem toho pacient mal dobrý pocit, že si vie aj sám pomôcť a mať svoj problém čiastočne pod kontrolou, čo je významný moment pri liečbe chronickej bolesti,“ hovorí o svojej skúsenosti liečby bolesti náplasťami neurologička MUDr. Ester Točíková zo súkromného zdravotného centra Hippokrates. „Vďaka tomu, že spomenuté náplasti na prírodnej báze nevykazujú nežiaduce účinky, môžu sa kombinovať aj s inou liečbou, čo je veľmi dôležité hlavne u starších pacientoch s viacerými zdravotnými ťažkosťami,“ dodáva odborníčka.

Lekárka tiež varuje, že je dôležité si uvedomiť dôležitosť prevencie, dodržiavanie správneho postoja, či sedenia za počítačom, ako aj pravidelné posilňovanie svalstva primeraným cvičením. To je základ toho, aby nedochádzalo k predčasným degeneratívnym procesom pohybového aparátu a následným bolestiam. Tak ako aj inde aj tu platí, že treba začať od seba.

