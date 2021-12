Online a úspešní! Aké vianočné výzvy prijali známi influenceri v kuchyni?

Viete, čo majú spoločné moderátorka rádia Európa 2 a jedna z tvárí Refresheru Becca a Radoslav, úspešný autor cestovateľského blogu Nie je túra bez Štúra? Obaja preukázali odvahu a nezľakli sa kuchárskej výzvy v novom online magazíne Vianoce za všetky lajky. Čo všetko museli urobiť a ako to zvládli?

Nájdem recept, pripravím ingrediencie a nachystám potrebné náčinie. Takáto je zvyčajne postupnosť pri varení nového jedla. A presne takto to nebolo v prípade vianočnej výzvy „Čo na fotke to na tanieri“, ktorú Becca prijala. Fanúšikovia mali šancu prejaviť svoju kreativitu a známej influencerke jednoducho poslať fotku jedla podľa vlastného výberu. Jej úlohou bolo jedlo navariť, ale pozor - recept si musela vymyslieť sama! Musíme potvrdiť, že svoju šikovnosť ukázala aj v kuchyni, čo sa, samozrejme, pretavilo aj do výsledku hotových jedál.

Profesionálny turista vo vlastnej krajine vymenil batoh za varešku a pripravil recepty s nádychom Vianoc. Zvyčajne je to práve on, kto ukazuje ľuďom na Slovensku menej známe miesta. Vďaka vianočnej výzve sa Radoslav tentoraz vydal do neznámych vôd vlastnej kuchyne a predstavil svoje sviatočné menu! Možno nás po tomto zážitku sám prekvapí a cestovanie nahradí varenie.

Ak sa už neviete ich receptov dočkať, dlhšie nečakajte. Nájdete ich práve teraz exkluzívne v online magazíne „ Vianoce za všetky lajky “, kde na vás čakajú aj ďalšie užitočné tipy a triky, ako prežiť sviatky lásky a pokoja, od vašich obľúbených influencerov.

