Prvú toaletu a prvý toaletný papier od seba delia tisícročia

Keď sa archeológovia prekopali k palácu niekdajšieho vládcu Akkadskej ríše Sargona Veľkého v Mezopotámii, našli v jeho sídle vedľa seba zasadených šesť z kameňa vytesaných sedadiel do podoby toaliet. Pochádzajú približne z tretieho tisícročia pred našim letopočtom. Toalety pripomínajúce trón sa objavili aj v pozostatkoch starovekej Kréty či Egypta. Toaletný papier sa prirodzene nezachoval, no pravdepodobne ešte dlhé stáročia neexistoval.

Kým prišiel toaletný papier

Už naši paleolitickí predkovia pre svoju osobnú hygienu používali rôzne machy, trávy alebo lopúchy Podľa zachovaných záznamov v staroveku ľudia využívali staré handry, seno, dokonca piliny, piesok alebo mušle.

Starí Rimania boli o niečo sofistikovanejší a používali morské hubky. Nebola to len výsada bohatých aristokratov, podobnú špongiu na paličke mali aj rímski vojaci na svojich ťaženiach. Práve toalety tiež stvorili nehynúcu vetu „Pecunia non olet“ v preklade „peniaze nesmrdia“, ktorú vyriekol rímsky cisár Vespazián, keď obhajoval spoplatnenie verejných toaliet.

V stredoveku zámožnejší ľudia používali po toalete látky a handričky, chudobnejší rôzne listy. Indiáni mali kukuričné listy, Eskimáci to, čoho bolo okolo najviac – sneh. V krajinách Afriky, Stredného a Blízkeho východu používali okrem vody často ľavú ruku. Preto sa v týchto oblastiach aj dnes pri jedle používa iba pravá ruka.

Ten pravý je len jeden

Prvý toaletný papier vznikol v Číne, kde túto surovinu vynašli asi v treťom storočí pred naším letopočtom. Odtiaľ sa šíril cez arabský svet až do Európy. Po vynájdení kníhtlače sa stránky z kníh v našich končinách používali aj na toaletách. No to už v Číne počas dynastie Ming (1368 – 1644 n.l.) bežne vyrábali ročne asi 720-tisíc archov papiera určených na hygienu.

Prvý skutočný a priemyselne vyrábaný toaletný papier začal produkovať Joseph Cayetty v USA v roku 1857. Predával ho v balení po 50 kusov s jeho menom vytlačeným na jednej zo strán archu. Toaletný papier skrútený do rolky spoznal svet v roku 1871 a priniesla ho spoločnosť Scott Paper Company. Prvý dvojvrstvový papier začala v roku 1942 vyrábať britská spoločnosť St. Andrew´s Paper Mill.

Toaletný papier v takmer súčasnej podobe si najprv užívali zákazníci v Amerike a Anglicku. Do zvyšku Európy sa prvá rolka toaletného papiera dostala až v roku 1928, kedy ho začali vyrábať v Nemecku.

Výroba na Slovensku

Od prvej papierovej listiny napísanej na Slovensku kardinálom Gentilem v roku 1309 ubehol už nejaký čas. Až do polovice 19. storočia k nám vzácnu surovinu dovážali viedenskí obchodníci, ktorí papier kupovali najmä v Taliansku, konkrétne v Benátkach. V období priemyselnej revolúcie však vzniklo na slovenskom území postupne vyše sto papierenských dielní, sústredili sa najmä na Spiši, Gemeri, Šariši, Zemplíne a Above, čo bolo územie dnešných Košíc a okolia.

Dôležitými centrami výroby papiera, aj toho toaletného, sa v novodobej histórii stali Harmanec a Žilina. V roku 1905 v Žiline založili továreň na produkciu celulózy, základnej suroviny na výrobu papiera. Prvý kotúčový papier na Slovensku si mohli ľudia kúpiť až od roku 1972.

Budúcnosť patrí celulóze

Dnes na svete spotrebujeme asi 83 miliónov roliek toaletného papiera za deň. Slovenské domácnosti spotrebujú približne 60-tisíc roliek denne[1]. Pritom minimálne dve tretiny svetovej populácie papier na hygienu po potrebe vôbec nepoužívajú. Zákazníci majú na výber toaletný papier rôznych farieb, vzorov, vôní, vrstiev a dokonca aj vlhčený. Slovákmi najobľúbenejší je však trojvrstvový klasický biely toaletný papier bez vône a vzorov[2].

Dostupnosť a kvalita recyklovaných surovín na výrobu toaletného papiera, primárne drevných vlákien, momentálne klesá. Tieto suroviny musia prejsť procesom starostlivého čistenia, pri ktorom sa spotrebuje veľké množstvo vody a energie. To spôsobuje aj nemalú záťaž pre naše životné prostredie.

Riešením je výroba z celulózy. U nás sa takýto toaletný papier vyrába v žilinskom závode pod značkou Tento. Je zo 100 % udržateľnej celulózy a dosahuje viac ako 90 % efektívnu spotrebu materiálu, v porovnaní s približne 60 % mierou využitia pri recyklovaných vláknach. Tie pri výrobe vyžadujú približne dvojnásobok vstupných surovín oproti rovnakému počtu produktov z čerstvých drevných vlákien, čiže celulózy.

