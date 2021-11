Akurát hrubé cesto či vôňa dreva: Ako spoznať pizzu od majstra?

Hľadať počiatky pizze je značne komplikované. Jedlá podobné pizzi poznáme už od antiky. Napríklad v Perzii servírovali ploské chlebové cesto zapečené so syrom a datľami, v starovekom Grécku poznali tiež tenký chlieb s názvom plakous, ktorý ochucovali bylinkami, cesnakom alebo syrom, no a potom je tu Taliansko. Už starí Rimania piekli foccaciu, predchodcu pizze. Odvtedy prešlo veľa storočí a nájsť pôvod dnešnej pizze je pomerne jednoduché – Neapol, Taliansko, koniec 18. alebo začiatok 19. storočia. Čo však nesmie chýbať pizzi od skutočného majstra?

Ako spoznať pizzu od majstra

Už samotný pohľad na pizzu o nej veľa prezradí. Napríklad cesto, konkrétne okraj – ak je nafúknutý a akurát opečený, bude chrumkavý a dobrý. V opačnom prípade bude príliš tuhý a zbytočne sýty. Rovnako pomer paradajkového základu a oblohy (tu by nemali chýbať ani bylinky) by mal byť v rovnováhe a skvelo sa dopĺňať. Ak sa pizza prehýba pod váhou šunky, syra a šampiňónov a nevidíte rajčinový základ, je toho zbytočne veľa.

Farba rajčinového základu napovie o pizzi ešte viac: mal by byť svetločervený. Ak je príliš tmavý, bol uvarený a môže sa v ňom miešať zbytočne veľa chutí alebo mať horkastú príchuť. Nesmierne dôležité pri pečení pizze je nevysušiť mozzarellu, inak príde o svoje chuťové kvality. Keď je toto všetko dodržané a pizza vonia po dreve – najčastejšie dubovom, bukovom či javorovom – mal byť milovník pizze o zážitok postarané.

Kde v Bratislave nájsť skvelú pizzeriu

Pizzerie v Bratislave ponúkajú dostatok možností, kde hľadať túto taliansku pochúťku od skutočného majstra. Nestarnúcou a najmä už osvedčenou klasikou je pizza margherita, ktorá podľa neapolskej legendy vznikla na počesť kráľovnej Margherity zo Savoye a oplývala talianskou trikolórou – rajčinový základ (červená), bazalka (zelená) a mozzarella (biela). V obrovskej spleti pizzerií v Bratislave si najjednoduchšie nájdete tú svoju tak, že ochutnáte z rôznych reštaurácií a vďaka donáške jedla si ľahko objednáte pizzu až ku dverám domu či kancelárie.

