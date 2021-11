Prvý diel natáčali na streche pôrodnice, kde sa narodila polovica Bratislavy

Značka Hennessy je už dlhodobo neodmysliteľnou súčasťou street art a hip-hopového sveta. V súčasnosti prináša na trh svoju novú edíciu Hennessy Very Special (In Motion) by Les Twins.

Ide o limitovanú edíciu, ktorá vzniká vo výnimočnej spolupráci s hviezdami svetového New Style hip-hopu z Francúzska. Les Twins sú nielen tanečníci, ale aj choreografi a producenti, ktorí sa vďaka svojej kreativite a talentu zaradili medzi svetovú špičku. Práve prostredníctvom ich unikátnej schopnosti vyjadrovať sa cez pohyb vznikol aj samotný dizajn na fľašiach novej limitovanej edície Hennessy Very Special by Les Twins.

Zdroj: Hennessy

V rámci príchodu tejto art edície na Slovensko sa Hennessy rozhodlo podporiť vznik nového umeleckého hudobno-tanečného videoprojektu aj priamo tu u nás. Projekt vychádza pod názvom Pull Up To The Game a jeho hlavným cieľom je dať priestor a upriamiť pozornosť na výnimočné mladé talenty zo sveta tanca, ktoré tu na Slovensku máme.

Projekt Pull Up To The Game vzniká v spolupráci s hudobným producentom a DJom Grimasom, hypemanom Osťom a talentovanými tanečníkmi z rôznych štýlov. Jedinečnosť tohto projektu spočíva práve vo vzácnom prepojení medzi DJom Grimasom a tanečníkmi, ktorí v spoločnej tvorbe vytvárajú originálne hudobno-vizuálne dielo.

Zdroj: Hennessy

Prvé zábery z projektu Pull Up To The Game s tanečníkom T-BOYom si môžete pozrieť na Youtube kanáli Ruka Hore https://www.youtube.com/watch?v=GLUSPHSVg-w, ako aj na sociálnych sieťach samotných účastníkov a tvorcov projektu.

20. októbra dorazila limitovaná art edícia Hennessy Very Special by Les Twins do vybraných obchodov na slovenský trh, tak si ju nenechajte ujsť. Výbornú prezentáciu tejto edície môžete nájsť aj v Bottle – Store v hoteli Carlton Bratislava, Gift Shope Pálffy Bratislava, Locus Store v Liptovskom Mikuláši, kde bude pre zákazníkov pripravená navyše prezentácia celej histórie Hennessy Art edícií pod vedením ambasádora Rastislava Kubáňa a tiež v Košiciach v predajniach Kubbo Select v OC Galéria a potravinách Fajne.

V prípade záujmu uvádzame aj link na e-shop: https://eshop.koft.sk/konak-vs-hennessy-vs-art-12-40-070-l-les-twins

