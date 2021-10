Plasty sú čoraz viac out: Pri pive od Prazdroja čoskoro zmiznú úplne

Plasty sú dnes suverénne najviac používaným obalovým materiálom na svete. O čo viac však uľahčujú život ľuďom, o to viac je ich stúpajúce množstvo problémom pre prírodu. Práve preto sa veľkou témou stalo ich triedenie a následná recyklácia. K aktívnemu znižovaniu plastovej stopy pristúpili aj pivovarníci. V Plzeňskom Prazdroji na Slovensku v rámci svojej stratégie udržateľnosti Na budúcnosť 2030! idú ešte ďalej – k zmene návykov motivujú aj spotrebiteľov. Vďaka aktivitám Prazdroja začali Slováci minulý rok pred pivom v PET fľašiach dokonca uprednostňovať vratné sklenené fľaše.

„Uvedomujeme si, že za každým úspechom sa skrýva veľa úsilia a mnoho menších dielčích krokov. Práve preto sme zmenu nehlásali jednostranne, ale aktívne sme motivovali aj samotných spotrebiteľov, ktorí nás podporili a už dva roky s nami idú v udržateľnej voľbe,“ vysvetľuje David Kovář, obchodný riaditeľ pre maloobchod a obchodné reťazce, Plzeňský Prazdroj Slovensko a dopĺňa, že bez ochoty ľudí by takáto zmena bola prakticky nemožná.

„Spolu so spotrebiteľmi a vďaka podpore obchodných partnerov sa nám podarilo zmeniť dynamiku na trhu s baleným pivom. Slováci začali namiesto piva v PET fľašiach siahať viac po vratných sklených fľašiach, ktoré sú pivným obalom najšetrnejším k prírode,“ komentuje David Kovář. Ako dodáva, od tohto rozhodnutia neustúpila spoločnosť ani počas koronakrízy. Práve naopak, medziročný pokles objemov v tomto type obalov o 29 % pokladajú za správne smerovanie.

Slovensko je o stovky ton plastu ľahšie

„Prvým veľkým krokom na ceste k udržateľným obalom v rámci nášho portfólia bolo strategické rozhodnutie odísť od piva v plaste úplne. Ako prvé od PET balení odišli v roku 2020 značky Gambrinus a Šariš. Pivné PET fľaše totiž nie je možné opätovne recyklovať do podoby fľaše, a tak nie sú v súlade s našim dlhodobým cieľom používať výhradne cirkulárne obaly,“ vracia sa na začiatok David Kovář. Práve odchod spomínaných pivných značiek od plastových balení znamenal pre Slovensko úsporu 500 ton plastu ročne.

V tomto roku sa k nim postupne pridali aj zvyšné dve značky Prazdroja, ktoré ešte pivo v plaste ponúkajú – Smädný Mních a Velkopopovický Kozel. Pivo v PET fľašiach by sa tak z portfólia Prazdroja malo stratiť už na konci tohto roka, čiže o rok skôr, ako spoločnosť pôvodne plánovala. Každá pivná PET fľaša, ktorá nebola ani vyrobená, je prínosnejšia pre životné prostredie, než jej zber a následné využitie recyklovaného materiálu pri inom type produktov.

PET fľaše však nie sú jediným druhom plastových obalov, ktoré sa v nápojárskom biznise využívajú. Napríklad pivné plechovky majú na sebe často ďalšiu vrstvu fólií, ktorá drží pokope viacero kusov a umožňuje jednoduchšiu manipuláciu Aj keď by sa mohlo zdať, že v tomto smere je jedinou alternatívou zmena obalového materiálu, nie je to celkom tak. V Prazdroji sa už vlani zamerali na 6-packy či 4-packy. Fólie, ktoré ich držia pokope, sú zo 100 % recyklovaného materiálu. Spoločnosť tiež pristúpila k zníženiu gramáže tzv. strečových fólií, ktoré spotrebiteľ síce bežne nestretne, ale tvoria významnú časť obalov, pretože sa používajú pri balení do paliet. Pri nich znížila tiež počet nutných ovinutí. Touto cestou Prazdroj vlani ušetril na Slovensku ďalších 13 ton plastu.

Okrem toho pivovarníci eliminujú aj používanie tzv. panenských plastov, čo sú v podstate nové plasty vyrobené priamo z ropy. „Všade, kde to ide, nahrádzame panenský plast recyklátom a rPET materiálom. V roku 2020 sme jeho spotrebu znížili o 55 %, pre rok 2021 je cieľom znížiť jeho spotrebu o ďalších 61 %. Do roku 2030 ho v Prazdroji nebudeme používať vôbec,“ opisuje ďalšie k z konkrétnych krokov Pavlína Kalousová, riaditeľka firemných vzťahov a komunikácie Plzeňského Prazdroja zodpovedná za oblasť udržateľnosti.

Článok vznikol v rámci projektu #EkoSpolu, ktorý prináša Plzeňský Prazdroj Slovensko s cieľom informovať o znižovaní dopadov podnikania na životné prostredie.

Smerovanie Plzeňského Prazdroja Slovensko v oblasti udržateľného rozvoja určuje stratégia udržateľnosti s názvom Na budúcnosť 2030 .

Okrem dosiahnutia uhlíkovej neutrality vo výrobe piva do roku 2030 sa v nej Prazdroj zaväzuje využívať výlučne obnoviteľnú energiu, redukovať produkciu plastov a pozíciu lídra si chce udržať aj v šetrení s vodou.

Z odpovedný prístup k výrobe uplatňuje aj pri propagácii produktov, podporuje rozvoj regiónov, v ktorých pôsobí, a usiluje sa čo najefektívnejšie nakladať s prírodnými zdrojmi.

