UNICEF predstavuje novú e-knihu pri príležitosti 75. výročia od svojho založenia: Pomoc chutí po arašidoch

Aké je to byť humanitárnym pracovníkom? S akými problémami sa v teréne môžem stretnúť? A nie je to všetko tak trocha nebezpečné? Prečo chutí pomoc po arašidoch?

UNICEF dnes predstavuje svoju novú e-knihu, ktorá vás prevedie svetom humanitárnej pomoci a odpovie na mnohé z vašich otázok. Knihu napísala Mária Sliacka, výkonná riaditeľka UNICEF na Slovensku, ktorá strávila jedno desaťročie na humanitárnych misiách v rôznych častiach sveta.

„Touto e-knihou chcem priblížiť svet humanitárnej pomoci deťom aj širokej verejnosti. Po 2. svetovej vojne poslala UNRRA (predchodca UNICEFu) ľuďom v Československu pomoc v hodnote 330 miliónov EUR. Podarilo sa nám zozbierať veľa krásnych príbehov pomoci od pamätníkov, ktorí boli vtedy deťmi. Čriepky ich spomienok vás budú sprevádzať celou e-knihou. Dúfam, že táto knižka osloví ľudí na Slovensku, ponúkne im reálny pohľad na svet humanitárnej pomoci a možno sa vďaka nej rozhodnú pomáhať aj za hranicami našej krajiny,“ hovorí Mária Sliacka.

Čo v e-knihe nájdete?

Prevedieme vás históriou a rôznymi kútmi sveta, dozviete sa, ako naozaj funguje humanitárna pomoc, o jej kráse a náročnosti, o ťažkom rozhodovaní komu pomôcť. Celá knižka je popretkávaná konkrétnymi príbehmi pomoci, spomienkami slovenských pamätníkov, ktorým pomohol predchodca UNICEFu - UNRRA, krásnymi fotkami a zaujímavými videami. A aby ste len nečítali, nájdete v nej úlohy z reálneho života, v ktorých sa budete môcť vžiť do úlohy terénnych pracovníkov. Nech sa páči, pozývame vás do sveta humanitárnej pomoci.

e-kniha na stiahnutie zadarmo

Jeden z príbehov pamätníkov pomoci: Vďaka mliečku od UNRRA rástol ako z vody

Sestra pána Jozefa, Katarína Ďurjak, rodená Franzenová, spomína: Moja mama, Božena Franzenová rodená Klučárová, skončila počas 2. svetovej vojny Učiteľskú akadémiu v Trnave a odišla učiť na Meštiansku školu vo Veľkých Levároch. Tu sa zoznámila s mojim otcom Františkom, v tom čase študentom medicíny v Bratislave. Mladí ľudia sa zobrali a odišli bývať do Bratislavy, na Malinovského ulicu. Nešťastnou náhodou pri prechode na spoj do budúcej mamičky narazila električka. Bola len v polovici 7. mesiaca tehotenstva - šanca na prežitie dieťaťa bola minimálna. Starý otec Juraj Klučár, vojak z povolania (partizán - spojka v Jegorovovej brigáde) pracoval v kasárňach, kde bol telefón. Keď sa dozvedel, čo sa stalo, zobral policajné auto a dcéru - moju mamičku odviezol do Pôrodnice na Zochovej ulici v Bratislave k profesorovi Štefánikovi, u ktorého otec dieťaťa robil posledné skúšky pred promóciou. Dieťa zázrakom prežilo. Inkubátory neboli, zohrievali ho termoformi. Brat Jozef Franzen sa narodil 6. 2. 1946 a neskôr k nemu pribudlo šesť súrodencov. Dieťatko nemalo ako predčasne narodené vyvinuté nechty, kožu mal mimoriadne citlivú. Nemohli ho kúpať vo vode, preto ho umývali rybím olejom. Mlieko po vojne vychudnutá a predčasným pôrodom traumatizovaná matka nemala. Zháňalo sa v lekárni. Najskôr švajčiarske sušené mlieko, neskôr prišla pomoc z USA - mlieko od UNRRA. Ak si dobre pamätám, mama hovorila, že bolo vo veľkých - špeciálnych plechovkách. Z tohto mliečka chlapec rástol ako z vody! Keďže smrdel stále rybinou, starý otec sa mu prihováral: “Ty moja Rybinečko, ty Rybinko.“ Toto meno bratovi ostalo, akurát od malička neznášal ryby a rybacie mäso, a tak sme ho museli oslovovať: Rybák! A z toho nedonoseného dieťatka sa stal vďaka UNRRA mlieku, ako hovorila mama: RNDr. Jozef Franzen. Bol nielen známy geológ, ale ako o ňom uvádza wikipédia: Jozef Franzen, RNDr. je slovenský šachový medzinárodný majster v praktickom šachu a medzinárodný veľmajster v korešpondenčnom šachu. Profesiou je geológ. Pôsobil ako riaditeľ sekcie geológie a prírodných zdrojov Ministerstva životného prostredia. Venoval sa aj zásobám surovín na morskom dne. Stal sa držiteľom jedného kuriózneho rekordu. Ako uvádza J. Veselý, vo Franzenovej partii s Ivanom Hausnerom, Trnava (1982), súperi dali spolu 104 šachov, teda napadnutí kráľa.

Dostali sme 300 miliónov, darujme 300 tisíc

Keď sme po 2. svetovej vojne potrebovali pomoc my, pomohla nám UNRRA dodávkami tovaru v hodnote 300 miliónov EUR. Dokážeme na Slovensku vyzbierať 300 tisíc EUR do konca roka 2021 pre tých, ktorí pomoc potrebujú dnes?

Staň sa hrdinom a pomôž deťom, ktoré to potrebujú dnes.

www.darujdobrypocit.sk

