Ministerstvo obrany nemusí hľadať nové vojenské nákladné vozidlá pre OS SR v zahraničí

Slovenský rezort obrany plánuje v blízkej dobe výraznú obmenu vozového parku Ozbrojených síl Slovenskej republiky. Celkovo sa plánuje nakúpiť viac ako 1500 nových nákladných vozidiel rôznych druhov. Projekt takýchto rozmerov vyžaduje aj významné zapojenie domáceho obranného priemyslu. Ak by sa podiel domáceho obranného priemyslu na tomto projekte vyšplhal k 60 percentám, pre Slovensko by to znamenalo významné prínosy.

Počas oficiálneho otvorenia spoločnosti Tatra Defence Slovakia v Trenčíne 1. júla 2021 minister obrany Jaroslav Naď oznámil, že ešte do konca tohto roku plánuje rezort obrany vyhlásiť veľkú súťaž na nákup nových nákladných vozidiel pre OS SR. V súvislosti s týmto nákupom sa minister obrany zmienil, že rezort komunikuje aj so spoločnosťou Tatra Trucks. Práve voľba vozidiel Tatra sa ponúka v tomto prípade ako logická z viacerých dôvodov. Príklad spolupráce medzi firmou Tatra Trucks a Českou republikou predstavuje veľmi zaujímavý model spolupráce medzi štátom a súkromným sektorom, na ktorý môže Slovensko nadviazať a získať tak široké spektrum ekonomických a neekonomických výhod.

Zdroj: Tatra Trucks

Ak by bolo aspoň 60 percent celkovej hodnoty tejto zákazky realizovaných na Slovensku, podľa štúdie firmy EY by slovenská ekonomika z tejto zákazky významne profitovala. Podľa predmetnej štúdie by sa celkový prínos zákazky pre slovenskú ekonomiku vyšplhal zhruba na úroveň 308 786 955 eur a jedno euro vynaložené na túto zákazku vygeneruje v slovenskej ekonomike 1,6 eura. Ak by sa 60 percent zákazky na výrobu 1500 nových nákladných vozidiel Tatra realizovalo v slovenskom podniku po dobu piatich rokov, znamenalo by to aj významný prínos v oblasti zamestnanosti. Úroveň zamestnanosti, ktorú by realizácia tohto projektu priniesla, by sa dala prepočítať na zamestnanie pre 3121 kvalifikovaných pracovníkov po dobu jedného roku.

Realizácia výroby vozidiel Tatra na Slovensku má aj neekonomické prínosy. Vďaka zapojeniu firmy Tatra Defence Slovakia, ktorá je dcérskou spoločnosťou českej Tatra Trucks, do výroby vozidiel Tatra na území SR, by Slovensko mohlo získať veľmi cenné know-how kopřivnickej automobilky. Toto know-how by mohol slovenský rezort obrany využiť aj pri ďalších modernizačných projektov a podiely domáceho obranného priemyslu na modernizácii OS SR by sa mohli zvyšovať. Výrobou vozidiel Tatra na Slovensku by zamestnanci spoločností, podieľajúcich sa na realizácií zákazky, získavali dôležité pracovné skúsenosti a zlepšovali technické schopnosti, čo vedie k vyššej cene ich služieb na trhu práce. Okrem toho, po ukončení výroby 1500 nových nákladných vozidiel bude potrebné zabezpečiť servis, výrobu náhradných dielov a technickú podporu, čo okrem ďalšieho stimulu pre domáci obranný priemysel zabezpečí aj nezávislosť na zahraničných dodávateľoch mimo hraníc Česka a Slovenska. To by prispelo k hlbšej spolupráci v oblasti obrany medzi ČR a SR, o podpore ktorej nedávno hovoril minister obrany Jaroslav Naď na stretnutí so zástupcami českého obranného priemyslu.

Zdroj: Tatra Trucks

Spoločnosť Tatra Defence Slovakia už na oficiálnom otvorení spoločnosti v lete tohto roku deklarovala, že má záujem stať sa spoľahlivým partnerom OS SR a začala podnikať aj prvé kroky. „V Trenčíne sa už vyrábajú podvozky Tatra 8×8, niektoré komponenty dovážame z Tatry, iné sa už vyrábajú na Slovensku. Celá montáž prebieha tu v Trenčíne,“ uviedol obchodný manažér Tatra Defence Slovakia Róbert Gašparík. Firma zároveň predstavila na veľtrhu IDEB 2021 v Bratislave stredné nákladné vozidlo Tatra Tactic na podvozku 6x6. Ekonomické a neekonomické ukazovatele a kapacity firmy Tatra Defence Slovakia demonštrujú, že slovenský obranný priemysel je schopný realizovať zákazku v spolupráci s firmou Tatra Trucks doma a nie je preto dôvod na akvizíciu nových platforiem zo zahraničia.