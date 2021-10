80 000 € pre školy: Takto sa o grant môže uchádzať aj tá vaša!

Deti trávia čoraz viac času pred obrazovkami svojich mobilov, tabletov, či počítačov. Niet sa čomu čudovať, veď technológie naberajú na sile a masívnej popularite. Do istej miery k tomu prispel aj prechod na dištančné štúdium na školách. Avšak aj s takýmto nástrojom je potrebné porozumieť a vedieť s nimi efektívne a bezpečne pracovať. Ako...?

Jednou zo spoločností, ktoré sa venujú fenoménu technológií, je aj Orange Slovensko. Prostredníctvom svojej nadácie okrem iných projektov aktívne podporuje digitálne vzdelávanie na školách. Otvára už 8. ročník grantového programu e-Školy pre budúcnosť, ktorým chce motivovať učiteľov k tomu, aby zlepšovali digitálne zručnosti svojich žiakov a zároveň ich viedli k zodpovednému správaniu v online priestore.

Základné a stredné školy a mimovládne neziskové organizácie sa môžu uchádzať o finančnú podporu projektov zameraných na tri oblasti: rozvoj digitálnych zručností pedagógov, rozvoj digitálnych zručností žiakov a študentov v rámci rôznych vyučovacích predmetov a podpora digitálnej bezpečnosti a zodpovedného správania sa v online priestore. Najzaujímavejším projektom bude v rámci programu tento rok prerozdelená celková suma 80 000 eur.

„Vnímame dôležitosť digitálnej inklúzie naprieč rôznymi spoločenskými skupinami. Žiaci a študenti sú jednou z nich. Chceme podporiť školy a mimovládne organizácie v projektoch zameraných na získavanie zručností v práci s technológiami, programovaní a informačného myslenia. Projekty by mali rozvíjať aj kritické a analytické myslenie detí, mali by byť edukatívne a podporovať inovácie. Takisto by mali viesť k zodpovednému využívaniu technológií a podporovať tému bezpečného internetu,“ povedala manažérka a správkyňa Nadácie Orange, Andrea Ungvölgyi.

Zdroj: Nadácia Orange

Odvážne a originálne projekty inšpirujú

Minulý ročník grantového programu e-Školy pre budúcnosť, do ktorého sa prihlásilo až 258 škôl a organizácií, bol bohatý na zaujímavé projekty. Zaujali napríklad hodiNOVÍ záŠKOLÁCI, kedy žiaci 5.-9. ročníka z rôznych kútov Slovenska, riešili s mentorom na online hodinách témy prostredníctvom escape rooms, či vzdelávacích stolových hier. Didaktické pomôcky, ktoré počas hodín vytvorili, posúvali ďalej, aby ich mohli využívať žiaci a učitelia na celom Slovensku. Pozrieť si ich môžete TU.

Finančnú podporu získal aj projekt ZŠ a MŠ Horná Ždaňa s názvom Ako Červená Čiapočka vĺčika prevychovala. Rozprávku o dievčatku, ktoré malo na sociálnej sieti prezývku Červená Čiapočka a hackerovi „vĺčikovi“ napísali žiaci 2. stupňa a nacvičili štvrtáci. Mala poučiť deti o tom, ako sa majú správať pri práci na internete. Rozprávka bola spracovaná do formy videa, premietnutá žiakom 1. stupňa zverejnená na webovej stránke školy.

Zaujímavý projekt vznikol vďaka grantu aj v Žiline. Zamestnanci SOŠ sv. Jozefa Robotníka tu realizovali Digitálny 3D svet pre všetkých, ktorý sa zameral na oblasť získavania zručností v 3D modelovaní a 3D tlače. Študenti mali možnosť nielen navrhovať učebné pomôcky, ale ich aj digitálne vymodelovať a vytlačiť na 3D tlačiarni. V odbore auto-opravár napríklad študenti navrhli 3D model ako učebnú pomôcku autosúčiastky a tak model kompresoru vzduchu bol zrazu na svete.

Stále je čas prihlásiť sa

Školy a mimovládne organizácie môžu o podporu z grantového programu e-Školy pre budúcnosť požiadať elektronicky cez e-grant do 3. novembra. Podporené projekty budú zverejnené 25. novembra na stránke www.nadaciaorange.sk.

