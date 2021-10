Elektromobily v Auparku Slovákov zaujali! Projekt Mooncity teda pokračuje

Jedinečný obchod s elektromobilitou bude k dispozícii dlhšie než sa pôvodne plánovalo. Dôvodom je záujem verejnosti. Mooncity e-mobility store tak bude v Auparku až do konca roka.

Miesto, kde nájdete všetky relevantné informácie o elektromobilite vrátane možností nabíjania či dokonca najhorúcejšie novinky z dielne Volkswagenu, Audi a Porsche. To je Mooncity e-mobility store – jediný obchod s elektromobilitou na Slovensku, ktorý je schopný potenciálnym zákazníkom poskytnúť naozaj komplexné odpovede na všetky otázky týkajúce sa kúpy a prevádzky elektromobilu. Zväčša konzervatívni Slováci sa mohli k takémuto projektu postaviť aj chladne, ale dáta návštevnosti ukazujú, že opak je pravdou a projekt Mooncity zaujal. A práve to je dôvod, prečo sa organizátori rozhodli trvanie tohto projektu predĺžiť až do konca roka 2021. Pôvodne sa mal totiž skončiť v októbri.

Čo teda partnerov Volkswagen, Audi a Porsche v spoločnosti so ZSE Drive a Volkswagen Finančné služby Slovensko presvedčilo, aby projekt pokračoval dlhšie? Pozrime sa na štatistiky. Od mája, kedy sa táto expozícia otvorila, ju navštívilo vyše 29 000 návštevníkov. Maximum za jeden deň bolo 498 ľudí. Väčšinu z návštevníkov tvoria ľudia vo veku 20 až 50 rokov, čo je hlavná cieľová skupina elektromobilov. Netradičný spôsob propagácie elektromobility vo forme takzvaného „pop-up store“ teda zabral aj u nás.

Mooncity e-mobility store ponúka všetko dôležité na jednom mieste. Nájdete tu vystavené domáce nabíjacie stanice na elektromobily. Môžete sa informovať o možnostiach financovania nákupu elektromobilu. Najvýznamnejšie elektrické modely automobiliek VW, Audi či Porsche sa dokonca na stánku priebežne obmieňajú. Verejnosti sa tu predstavili modely ID.4, ID.4 GTX, Audi Q4 e-tron či dokonca Porsche Taycan Cross Turismo. Čoskoro tu bude ďalšia premiéra. Novinárom aj verejnosti sa tu predstaví horúca novinka VW ID.5 a ID.5 GTX, pričom v Auparku ich nájdete len pár dní po ich oficiálnej svetovej premiére. Bonusom je už len predaj lifestylových doplnkov jednotlivých značiek.

Ak ste Mooncity e-mobility store ešte nenavštívili, máte dosť času to napraviť. Nachádza sa v bratislavskom Auparku na prízemí v ľavom krídle budovy. Je otvorený každý deň od 10. do 21. hodiny.

