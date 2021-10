4 veci, ktoré treba vedieť, keď meníte starú klímu za novú

Vymeniť televízor za lepší model či gauč za štýlovejší kúsok nie je žiadna veda, no nahradiť starú klímu novou už tak trochu vedou je. Ako zvládnuť demontáž či ako si vybrať typ klímy s najvýhodnejšími parametrami?

Ušetrite si hodiny prácneho vyhľadávania odpovedí na internete. S nasledujúcimi tipmi zvládnete „ Zelenú výmenu “ hladko, rýchlo a odborne.

1. Spravili ste SPRÁVNE rozhodnutie

Zmeny – obzvlášť tie, ktoré od nás vyžadujú nejakú akciu – sú zväčša otrava, no vaše rozhodnutie vymeniť presluhujúcu klimatizáciu za modernejšiu je určite správne. Ide o zariadenie, ktorého výroba zaznamenala za ostatné dekády ohromný technologický progres a súčasná ponuka je neporovnateľne šetrnejšia k životnému prostrediu oproti starším produktovým generáciám.

Nehovoriac o tom, že chladiace médium vo vnútri klimatizačnej jednotky sa pri neodbornej manipulácii mení na skleníkový plyn, čo pri starších zariadeniach znamená jedno: výrazne vyšší ekvivalent oxidu uhličitého. V prípade úniku do ovzdušia tak zbytočne dochádza k nežiaducemu karbonizovaniu planéty a prehlbovaniu – už beztak kritickej – klimatickej krízy.

2. Demontáž klímy nie je „urob si sám“ projekt

Chladiaca tekutina, ako už bolo spomenuté, patrí k skleníkovým plynom a vyžaduje citlivý prístup, ako aj náležité know-how. Je preto vhodné, aby sa o odstránenie presluhujúceho zariadenia postarali odborníci, ktorí ovládajú správny postup demontáže.

Myslite na to, že stará klíma nie je odpad ako každý iný. Neodbornou manipuláciou môže dôjsť k poškodeniu materiálu, dokonca zdravia, čomu sa dá ľahko vyhnúť, keď robotu prenecháte profesionálnym demontážnym technikom. Tí chladivo odsajú ešte predtým, než spotrebič fyzicky odmontujú. Odsávanie sa realizuje špeciálnym zariadením do hermeticky uzavretých nádob, z ktorých neuniknú škodliviny do ovzdušia a zabráni sa tak nežiaducemu úniku chladiva.

Zdroj: Daikin

3. Preklepnite si ľudí, ktorí budú pre vás pracovať

Nemusíte ovládať podrobné technické detaily procesu demontáže, aby ste vedeli posúdiť spôsobilosť ľudí, ktorým túto prácu s dôverou zveríte. Daikin, japonský expert na zdravý vzduch a svetová jednotka vo výrobe klimatizácií, je jednoznačne top voľbou. Ako environmentálne uvedomelá spoločnosť si dala interný záväzok stať sa do roku 2050 uhlíkovo neutrálnou firmou, takže ochrana prírody tu nie je len prázdna fráza.

Jednou z Daikin iniciatív pre posilňovanie ekologických princípov je Zelená výmena , projekt realizovaný pod záštitou Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky a v spolupráci so združením ENVIDOM, špecializujúcim sa na ekologický zber a recykláciu elektroodpadu z chladiacej techniky.

Ak sa pri demontáži rozhodnete pre Zelenú výmenu, máte istotu, že všetko prebehne na špičkovej technickej úrovni a tiež, že vaša stará klíma bude po odmontovaní adekvátne prepravená a spracovaná na druhotné suroviny, čo umožní jej riadnu ekologickú recykláciu.

4. Jedna výmena prináša hneď niekoľko benefitov

Benefity výmeny starej klímy za novú presahujú z ekologickej sféry aj do tej ekonomickej. Tak ako sa vaším rozhodnutím spolupodieľate na šetrení primárnych zdrojov surovín, šetríte aj vlastné peniaze. Energeticky nižšia náročnosť nového zariadenia so sebou, prirodzene, prináša výhodu vo forme dlhodobých úspor na mesačných faktúrach.

A keď už je reč o finančnej výhodnosti, ešte jedna dobrá správa – v rámci Zelenej výmeny získate profesionálnu demontáž a odsatie chladiva bezplatne, navyše so zľavou v podobe šrotovného na nákup zariadení s energetickou triedou A+++, a to až do výšky 1439 eur.*

Dajte zelenú komfortu, ktorý nejde na úkor prírody

Podrobné informácie o Zelenej výmene nájdete na daikin.sk/zelenavymena . V prípade vášho záujmu o odbornú a ekologickú demontáž stačí vyplniť krátky formulár priamo na webe a školení pracovníci firmy Daikin sa vám ozvú s odpoveďami na všetko, čo vás o tejto téme zaujíma.

*Šrotovné sa vzťahuje na jednotky Ururu Sarara, Stylish, Emura, Perfera a Comfora, a výhradne u Home Comfort Expert partnerov.

- reklamná správa -