Trenčianska univerzita podporuje 15. október, svetový deň boja proti rakovine prsníka

Na Slovensku sa každý rok diagnostikuje takmer 3000 nových prípadov rakoviny prsníka. Toto ochorenie je najčastejšie zo všetkých onkologických ochorení žien, na ktoré sa aj najčastejšie zo všetkých onkologických ochorení zomiera.

Fakulta zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne vníma 15. október ako výzvu na príspevok ku zvyšovaniu povedomia o prevencii karcinómu prsníka. Preto sa pripája k aktivitám ostatných univerzít, odborných spoločností a pacientskych organizácií na Slovensku.

Aktivity Fakulty zdravotníctva spojené so svetovým dňom boja proti rakovine prsníka podporuje aj rektor Trenčianskej univerzity Jozef Habánik: „Na univerzite sme začali rozdávaním ružových stužiek, ktoré sú medzinárodným symbolom boja proti tomuto ochoreniu. Prevencia je veľmi dôležitá a týmto podujatím to chceme pripomenúť verejnosti.“ Celý týždeň mohli zamestnanci, študenti ako aj návštevníci sledovať vo vstupnej hale univerzity a fakulty prezentáciu videoprojekcií z úspešne realizovaného projektu: „Prevencia karcinómu prsníka: The Best for the Breast“.

Vo štvrtok 14. októbra 2021 sa na Fakulte zdravotníctva stretli Amazonky z Trenčína, podporná skupina, ktorá pomáha pacientkam a ich rodinným príslušníkom a konala sa prednáška Jany Slobodníkovej zameraná na dôležitosť mamografie a skríningu ako prevencie karcinómu prsníka. Počas prednášky viackrát zaznel význam včasnej diagnostiky karcinómu prsníka, s ktorým súvisí úspešnosť liečby a záchrana života mnohým ženám.

Odprezentované boli cenné informácie k samo-vyšetrovaniu prsníkov, doplnené inštruktážnymi videami, počas ktorých si mohli účastníci podujatia aj samo-vyšetrenie prsníkov vyskúšať na najnovších modeloch. Podujatie vyvrcholilo slávnostným osvetlením hlavného vchodu budovy Fakulty zdravotníctva ružovou farbou, symbolickou pre svetový deň boja proti karcinómu prsníka. „Pevne veríme, že ružové slávnostné osvetlenie nebolo len formálnym symbolom, ale aj impulzom pre osvetlenie sŕdc spolupatričnosťou, podporou, porozumením a ochotou pomáhať,“ dodal rektor Habánik.

