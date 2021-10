Skvelé správy z Lidla: Viac ako 100 000 odovzdaných PET fliaš a plechoviek

Lidl už tradične umožňuje svojim zákazníkom zapájať sa do viacerých projektov, ktorých cieľom je ochrana životného prostredia. Diskont sa pritom snaží edukovať spotrebiteľov a ísť príkladom. Jedným z takýchto projektov je aj „Bude z toho haluz“. Od júna 2020 prebieha v dvoch predajniach v bratislavskom Ružinove, na začiatku leta tohto roku k nim pribudli ďalšie dve predajne v košickej mestskej časti Západ. „Prieskumy potvrdzujú, že Slováci vnímajú znečistenie plastmi ako najväčšiu hrozbu pre životné prostredie. Pandémia zároveň posilnila ochotu jednotlivcov angažovať sa, a preto sme sa rozhodli dať našim zákazníkom ďalšiu možnosť prispieť k dobrej veci. Odovzdaním plastových fliaš a plechoviek v našich predajniach potešia prírodu až dvakrát – garantujeme im, že obaly budú ekologicky zhodnotené a navyše prispejeme Ružinovu a mestskej časti Košice-Západ na výsadbu stromov a kríkov,“ povedal Róbert Flachbart, konateľ Lidla zodpovedný za oblasť predaja a logistiku.

Ročne sa na Slovensku podľa Ministerstva životného prostredia predá asi miliarda PET fliaš a 345 miliónov plechoviek od nápojov, pričom miera recyklácie PET fliaš dosahuje o niečo viac než 60%. Znamená to, že stovky miliónov plastových fliaš končia v lepšom prípade v komunálnom odpade a teda na skládkach, v horšom prípade v prírode a doba ich rozkladu sa odhaduje možno až na 500 rokov.

Projekt „Bude z toho haluz“ funguje podobne ako plánovaný plošný systém zálohovania. Zákazník prinesie plastové fľaše a plechovky do predajne (na Ružinovskej a Trenčianskej ulici v Bratislave, Popradskej a Moldavskej ulici v Košiciach), odovzdá ich do automatu, ktorý ich zlisuje a perforuje. Lidl ich následne odovzdá odpadovým spoločnostiam z daného mesta. V každej predajni sa nachádza obrazovka s pravidelne aktualizovaným prehľadom odovzdaných obalov, projekt bude prebiehať do konca roku 2021. Náklady na realizáciu tohto projektu predstavujú približne 30 000 € pre každú predajňu, Lidl teda do testovania investoval 120 000 €.

Stratégia obmedzovania a nahrádzania plastov spoločnosti Lidl Slovenská republika

Obchodný reťazec predstavil svoju stratégiu obmedzovania plastov na jar 2018. V rámci nej si Lidl stanovil ambiciózne ciele znížiť objem plastov vo vlastných prevádzkach o najmenej 20%, maximálna recyklovateľnosť plastových obalov vlastných značiek a v priemere 20% plastového recyklátu v obaloch vlastných značiek do roku 2025 a tiež odstránenie čiernych plastov z obalov vlastných značiek do konca roku 2021.

Prvým krokom diskontu pri redukcii plastov bolo odstránenie najtenších igelitiek z predaja koncom roka 2018. Lidl odstránením týchto tašiek, ktoré nikdy zákazníkom nerozdával zadarmo, z ponuky ušetril 125 ton plastov ročne. Ďalším krokom bolo zmenšenie obalov pracích gélov, orechov, sušených plodov, hranolčekov, detských plienok či nahradenie plastovej paličky pri vatových tyčinkách za papierovú. Tieto úpravy viedli k úspore viac ako 260 ton plastov. Lidl taktiež prestal objednávať jednorazový plastový riad ako sú poháre, taniere, príbory, ale aj plastové slamky. Nahradenie plastového materiálu ekologickejšími alternatívami odbremení životné prostredie o 35 ton plastov ročne. Lidl zároveň v obchodnom roku 2020 recykloval viac ako 1000 ton plastov. Projekty spoločnosti Lidl v téme plasty sú súčasťou iniciatívy REset Plastic, ktorá je spoločnou pre všetky súčasti skupiny Schwarz.

