Jeseň je tu, vyhnite sa CHOROBÁM a VIRÓZAM: Týchto 5 krokov vám vybuduje zdravú IMUNITU

1. Pravidelný pohyb – hlavný pilier silnej imunity

Nezáleží na tom, akému športu sa venujete, ale ako pravidelne ho robíte. Či už beháte, chodíte plávať alebo sa bicyklujete, tým najdôležitejším aspektom je pravidelnosť. Ísť si zabehať raz do mesiace je síce dobré, ale na podporu imunity nie veľmi účinné. Je dobré začať s pohybom či fyzickou aktivitou aspoň raz do týždňa a postupne ju pridávať aj v ďalšie dni. Nielenže urobíte niečo pre svoje zdravie a imunitný systém, budete sa tiež cítiť lepšie a vďaka vyplaveným endorfínom aj šťastnejšie.

2. Chráňte sa pred negatívnymi vplyvmi elektromagnetického žiarenia

Dôležitou oblasťou zdravého životného štýlu je v dnešnej digitálnej dobe aj obmedzovanie času stráveného pred monitorom či displejom mobilného telefónu. Čas, ktorý strávime pred displejom alebo monitorom, prináša so sebou nežiadúce a zdravie poškodzujúce elektromagnetické žiarenie. To negatívne vplýva na náš organizmus a v konečnom dôsledku poškodzuje aj imunitu.

3. Zdravá strava je kľúčom k úspechu

Nie je potrebné neustále sledovať výživové hodnoty potravín či zloženie produktu na obale. Úplne postačí, ak sa čo možno v najväčšej miere vyhnete fast-foodom alebo instantným jedlám a zameriate sa na zdravšiu formu celodennej stravy s vyšším obsahom ovocia a zeleniny. Ovocie a zelenina obsahuje okrem výnimočných výživových hodnôt aj množstvo prírodných minerálov a vitamínov, ktoré majú prospešné účinky na organizmus. Obrovským pomocníkom pri zabránení oslabeniu imunity sú aj prírodné probiotiká, ktoré môžeme nájsť v kyslomliečnych produktoch. Medzi skvelých pomocníkov na podporu imunity patrí napríklad aj hliva ustricová, orechy, cesnak či dužinaté ovocie. Ak ste tak doteraz ešte neurobili, určite ich čo najskôr zaraďte do svojho jedálnička.

Zdroj: Pixabay

4. Vitamíny a minerály - každodenní pomocníci s imunitou

Nezabúdajte tiež na potrebný prísun vitamínov a minerálov, ktoré sú dôležité pre správnu funkciu organizmu a tvorbu imunitného systému. Samozrejme, vždy je vhodnejšie prijať vitamíny v prírodnej forme, ak by ste ale chceli obsiahnuť množstvo vitamínu C, ktoré sa nachádza v jednej tabletke výživového doplnku, museli by ste skonzumovať asi pol kilogramu až kilogram pomarančov. To sa asi každému nepodarí a preto sú kvalitné výživové doplnky skvelou alternatívou. Aké vitamíny a minerály by ste mali doplniť počas chladných mesiacov? Patrí sem určite vitamín C, vitamín D, vitamín B, zinok, selén a magnézium. On-line lekáreň dr24.sk odporúča viacero kvalitných produktov z oblasti výživových doplnkov ako vitamíny Jamieson, ale napríklad aj komplexnejšie vitamíny ako Imunoglukan či Zinkosel.

5. Vedieť piť znamená dobre žiť

Pravidelný a bohatý prísun tekutín dokáže nielen naštartovať ľudský organizmus, ale zabezpečí aj správnu funkciu imunitného režimu. Denný prísun tekutín by mal byť od 25 až do 45 mililitrov na jeden kilogram telesnej hmotnosti človeka. Človek s váhou napríklad 80 kg by mal denne vypiť aspoň 1,6 litra tekutiny, ideálne až 3,6 litra. Kvalitným prísunom tekutín zamedzíte tvorbe migrény, bolesti hlavy či iným nežiaducim stavom, ktoré spúšťa dehydratácia a navyše podporíte budovanie imunity.

