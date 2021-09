Horúčkovito sleduj seriály ale so štýlom: Povznes svoje pripojenie na inú úroveň!

WiFi je základ, ale predplatné je prelom

Slabý WiFi signál môže skúšať vašu trpezlivosť keď pozeráte vaše obľúbené televízne seriály. Načítavanie seriálu a neustála strata pripojenia, to sú naozajstné nočné mory.

Vaša WiFi má problém dosiahnuť na všetky konce vášho domu? Toto je jeden z najčastejších dôvodov slabého internetového pripojenia. Ak je toto váš problém, môžete ho jednoducho vyriešiť s WiFi zosilňovačom: potom už nebudete mať žiadne miesta kam WiFi nedosiahne a budete môcť pozerať vaše seriály z vašej kuchyne, spálne, obývačky a prečo nie aj z kúpeľne.

WiFi je dôležitá ale zbytočná keď nemáte predplatné. No prečo by ste si mali vybrať jedno a nie všetky? Netflix, Amazon Prime, Disney Plus, všetky ponúkajú kvalitný výber obsahu, a môžete platiť za svoje predplatné mesačne aby ste si ho mohli hocikedy zrušiť a neskôr znova obnoviť.

Netflix bude vysielať Priateľov do konca roka 2021, vyzerá že staré televízne seriály sú dobré pre vaše zdravie, najmä keď trpíte úzkosťou. No môžete sa cítiť úzkostlivo keď objavíte nové časti Umbrella academy, ktoré budú odvysielané na konci tohto a začiatku roka 2022.

Amazon Prime čoskoro zverejní nové časti seriálu The Boys, a budú očakávanou sériou, Seven on 7 by mala udržať to nadšenie pred vydaním.

Disney Plus zverejní koncom augusta 2021 film Cruella, s Emmou Stone a Emmou Thompson.

Nespomenuli sme žiadne športové predplatné, čo keď plánujete pozerať futbal s priateľmi. Vysielacie platformy pre športy sú iba ďalšie platformy, nad ktorými by ste mali porozmýšľať.

Spravte si pohodlie

Nezmeškajte ani sekundu vášho obľúbeného seriálu, pripravte sa na dlhé noci kedy budete horúčkovito sledovať a očakávať kedy budete môcť stačiť tlačidlo ‘play’.

S vaším tabletom alebo mobilným telefónom môžete pozerať kde chcete, veď pohodlný gauč je predsa len lepší ako nepohodlná stolička. Možno aj nejaká prikrývka, ktorá vám dá pocit ešte lepšieho pohodlia: môžete mať jednu veľmi veľkú, huňatú a zakryť sa spolu s vaším najlepším priateľom/priateľkou.

Keď je rád na nápoje a jedlo, môžete spraviť veľký krok z neskúseného horúčkovitého diváka na profesionálneho. Sladký a slaný popcorn, mini párok v rožku, domáca pizza... Príprava niečoho dobrého hneď predtým ako si spravíte pohodlie zabráni tomu, aby ste počas seriálu/filmu od neho odbehovali. A pre milovníkov piva, malá chladnička priamo v izbe zabezpečí zážitok ako v kine, ibaže je priamo u vás doma. Vašu chladničku môžete dostať priamo tu .

Mate radšej sódy? Mali by byť perfektne vychladené a taktiež blízko vás. Rozmýšľali ste nad tým, že by ste si kúpili malú chladničku na nápoje priamo do vašej obývačky? Tu môžete zohnať nejaké vecičky na vylepšenie vášho domu a spraviť ho ešte lepším ako kino.

Keď pozvete ku vám domov priateľov, urobte im extra miesto aby sa každý cítil pohodlne a videl priamo na obrazovku: nikto nechce premeškať gól alebo tú zápletku vo filme.

Zároveň keď pozvete priateľov ku vám domov, poukladajte jedlo a nejaké iné pochúťky na stolík v blízkosti kde sedíte, aby každý mohol sledovať a jesť zároveň, no a aby ste nemuseli vstávať z pohodlného gauča aby ste si mohli zobrať kúsok pizze.

Je čas aby ste konečne začali sledovať

Teraz, keď už ste všetko prichystali aby ste mohli pozerať váš seriál, vypnite si zvuky na vašom mobilnom telefóne, dajte si pohodlné pyžamo a môžete stlačiť ‘play’.

- reklamná správa -