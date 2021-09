Stačí vám ku šťastiu 5*?

Zahaľte sa do hodvábu, ktorý sa bude ako vzduchom letiace vlákna jemných pavučín babieho leta kĺzať po vašej opálenej pokožke. Splyňte s luxusom, ktorý je svetoznámou ikonou slovenského kúpeľníctva. Strávte prelom leta a jesene na mieste, kde 5* znamená 5* so všetkým, čo k tomu patrí.

Žiada sa vám rozlúčiť sa s končiacou sa letnou sezónou na úrovni? Spravte to na mieste, kde neplatí írečité „nemáme“, „nedá sa“ a „nevieme“. Svetoznámy 5 * secesný hotel Thermia Palace na piešťanskom Kúpeľnom ostrove vás presvedčí o tom, že na Slovensku vieme narábať s luxusom, máme služby, ktoré nám môžu závidieť aj za hranicami a „dá sa“ je samozrejmosťou. Prirátajte si k tomu ešte kuchyňu, ktorá so cťou reprezentuje povesť miesta - no najmä - vzácne prírodné zdroje, za ktorými sa ľuďom v minulosti i dnes oplatilo cestovať hoci aj cez pol zemegule.

Zdroj: Thermia Palace

Baví nás starať sa o vás

Secesný 5*hotel Thermia Palace je ozdobou piešťanského Kúpeľného ostrova už viac, než 100 rokov. Doba však tejto dáme v rokoch nerobí v žiadnom prípade vrásky na čele. Jej šarm, grácia a nonšalantnosť oslovuje všetky vekové skupiny a iskra v jej oku baví páry, firemné kolektívy i rodiny.

Rok čo rok Thermia Palace víta svojich hostí prestretým červeným kobercom, ktorý sa vinie pred hotelom ako šarlátová stuha. Privádza hostí, ktorí sa radi zatúlajú v prekrásnom kúpeľnom parku so zákutiami, v ktorých sa dá hodiny sedieť, relaxovať a počúvať spev vtákov. Z času na čas zvuky prírody a šumenie listov stromov pretne zvuk, ktorý zláka k voliére s prekrásnymi pávmi, ktoré sú symbolom hotela Thermia Palace a nachádzajú a ich vyobrazenia sa nachádzajú na viacerých častiach výzdoby interiéru vrátane priečelia budovy. Historku o tom, prečo je práve páv symbolom Piešťan ovláda snáď každý, kto v Thermii bol. Kto ju nevie, mal by sa tam na sklonku leta jednoznačne vybrať.

Zdroj: Thermia Palace

Hotel rok čo rok inovuje a modernizuje svoje služby. Hostia si môžu po novom pochutnávať na nedeľnom brunchi, zažiť tematické gastronomické večery či romantickú večeru pre dvoch v réžii šéfkuchára slávnej Grand Restaurant, ktorú verejnosť pozná aj vďaka originálu secesného diela Alfonsa Muchu – Buď pozdravený, požehnaný prameň zdravia. Novinkou v portfóliu služieb je i Butler service – služby osobného komorníka, ktoré vašu dovolenku na piešťanskom Kúpeľnom ostrove pozdvihnú na ešte vyššiu úroveň.

Zdroj: Thermia Palace

Baví nás spestrovať vám čas

Piešťany nezaháľajú ani čo sa kultúrnych podujatí týka. Zatiaľ čo dni medzi kúpeľnými procedúrami si môžete vyplniť príjemnými posedeniami pri kávičke či jazdou na prenajatom bicykli, na minigolfe alebo jazdou na ostrovnom vláčiku, o večerný program sa postarajú umelecké vystúpenia, či filmové premietania. Koncom septembra na návštevníkov čaká i nultý ročník multižánrového Art Noveau festivalu– Zlatý vek Piešťan, ktorý vďaka množstvu sprievodných podujatí ponúkne možnosť zoznámiť sa s pevným zväzkom, ktorý Piešťany s obdobím secesie majú.

Keď ešte stále váhate, kde strávite posledné dni prázdnin či septembrovú dovolenku, príďte si nabrať za priehrštie zdravia a pozitívnych emócií do jedného z najlepších 5* hotelov na Slovensku – Thermia Palace.

Všetky potrebné informácie nájdete na www.ensanahotels.com /thermia-palace/sk .

