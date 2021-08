ROCK ON - rozlúčka s letom vo veľkom štýle!

9.9.2021 sa na amfiteátri v InParku pri Štrkoveckom jazere predstaví známa skupina Desmod s novým spevákom Robom Šimkom, ktorý po nezhodách v kapele vystriedal Mária Kulyho Kollára. Nový spevák priniesol do kapely novú energiu, nasadenie a spolu s ďalšími členmi Desmodu (Michal Chrenko, Richard Synčák, Martin Cibulka, Maťka Ďumbalová, Rasťo Toman, Dušan Minka) aj rockovejšiu šou a progresívnejší zvuk.

Okrem najznámejších hitov z pôvodnej zostavy zaznejú aj nové pesničky: „Svet nás dvoch“ a „Dokonalý plán.“ V Bratislave sa v novej zostave predstavia po prvýkrát a to si fanúšikovia naozaj nemôžu nechať ujsť!

Desmod a Robo Šimko / Dokonalý plán

Jednou z mála rockových slovenských speváčok je LeRa, ktorú mnohí označujú aj za Rockovú kráľovnú, slovenskú Bonnie Tylor alebo novú Doro. Výrazná speváčka s nezameniteľným hlasom sa po dlhšej pauze hlási aj s novým albumom „Bird’s Eye View,“ ktorý priamo na ROCK ON pokrstí počas poriadnej rockovej šou! Chýbať nebudú známi hudobníci z jej novej kapely (Tomo Michalčák, Laco Kováč, Slavomír Repaský, Matúš Ferko, Jakub Kolesár) krst ohňom a vystúpenie fakíra Igora Slováka a dokonca bude aj módna prehliadka Sicily Style počas pesničky Catwalk.

LeRu príde podporiť aj jej dlhoročný kamarát Palo Drapák, s ktorým naspievala niekoľko duetov a ten posledný, „Bejby“ odznie naživo počas ROCK ON.

O temperamentnú rockerku sa začali zaujímať aj nemecké PR agentúry a promotéri európskych koncertov a festivalov a jej pesničky sa postupne dostávajú do pozornosti zahraničných médií a rádií. „Na ROCK ON sa veľmi teším, pretože to bude po prvýkrát, kedy naživo zahráme a predstavíme nové pesničky z môjho albumu, na ktorom sme veľmi dlho a poctivo makali a ja veľmi dúfam, že bude mať úspech a že si všetci užijeme parádny rockový večer plný skvelej muziky, atmosféry a energie,“ teší sa speváčka.

LeRa / Last Day

Dokonalou čerešničkou na torte počas prvého ročníka ROCK ON bude nepochybne koncert známej východoslovenskej multižánrovej skupiny Heľenine oči na čele so spevákom Martinom Mihalčínom, ktorý to na javisku vždy parádne roztočí. Energická kapela sa vyznačuje osobitým štýlom pesničiek, ktoré vtipne poukazujú na aktuálne dianie na Slovensku (NAKA, Obchvat) a svojsky kombinujú prvky folklóru, rocku, dychových sekcií, či metalu s tzv. „prešovčinou.“

Heľenine oči / NAKA

Ich fanklub sa každým koncertom rozrastá a dnes patrí skupina Heľenine oči medzi najúspešnejšie a najvyhľadávanejšie skupiny na Slovensku.

ROCK ON zavŕši tohoročnú festivalovú sezónu poriadnou hudobnou náložou a vy pri tom nemôžete chýbať!

