Vica Kerekes uviedla v Bratislave svoj nový film spolu s maďarským „Ryanom Goslingom“

Film Slovákom predstavila medzinárodná delegácia z Budapešti a Prahy. Do Bratislavy na tlačovú konferenciu a slávnostnú premiéru pricestovala maďarská režisérka Nóra Lakos, kameraman Dániel Bálint, generálny riaditeľ filmovej distribučnej spoločnosti BONTONFILM Martin Palán a nechýbali ani dve hlavné herecké hviezdy – Vica Kerekes a László Mátray. „Vicu som mala v hlave hneď od začiatku, ale bolo veľmi ťažké nájsť k nej hereckého partnera, keďže je veľmi pekná. Dlho sme hľadali toho pravého, ktorý by bol zároveň elegantný, hravý a mužný,“ vyznala sa režisérka. „Toho pravého“ napokon tvorcovia našli v maďarsko-rumunskom hercovi Lászlóovi Mátrayovi, ktorého v Maďarsku prirovnávajú k lámačovi ženských sŕdc Ryanovi Goslingovi. Sympatický predstaviteľ hlavnej mužskej úlohy si však podľa vlastných slov musí na úlohu sexsymbolu ešte stále zvykať.

Zdroj: BONTONFILM SK

Snímka Snúbenec alebo milenec? rozpráva príbeh tridsiatničky Dory (Vica Kerekes), ktorá zažila lásku ako z rozprávky, no potom prišiel tvrdý pád. Muž jej života (Miklós Bányai) ju náhle opustil a ako keby to nestačilo, zasnúbil sa s inou. No aj nenaplnená láska môže byť sladká, a tak si Dora otvorí cukráreň, v ktorej ponúka koláčiky pomenované po nešťastných ľúbostných pároch z filmovej histórie. Kate Winslet sa u nej predáva iba spolu s Leonardom DiCapriom, Alaina Delona si zase nekúpite bez Romy Schneiderovej. Romantické príbehy však účty nezaplatia a šarmantnej cukrárke čoskoro hrozí krach. Dora sa odmieta vzdať a vymyslí rafinovaný plán, ako získať späť svoju lásku a zároveň zachrániť podnikanie. Zoženie si falošného manžela, z prostorekého malého suseda urobí svojho adoptívneho syna a prihlási sa do súťaže o finančnú podporu pre rodinné firmy. Cesta za vysnívaným balíkom peňazí však nebude taká jednoduchá. Medzi súťažiacimi je totiž aj Dorin ex so svojou novou láskou. Roztáča sa kolotoč bláznivých situácii, pikantných stretov a vtipných trapasov. Dora sa čoraz viac zaplieta do svojich lží a postupom času si už ani sama nie je istá, či ju to viac ťahá k bývalému, alebo skôr k novému, i keď len fiktívnemu partnerovi – sympatickému zubárovi (László Mátray), z ktorého sa podlamujú kolená všetkým ženám naokolo. Bude mať jej príbeh napokon happy end?

Zdroj: BONTONFILM SK

Príjemná letná romantická komédia zaujala aj slovenských novinárov a mnohé známe osobnosti, ktoré si ju prišli vychutnať v exkluzívnej predpremiére. Do kina v utorok večer zavítal spevák Robo Papp s manželkou Veronikou, hudobný expert Juraj Čurný s manželkou Andreou, režisér a producent Miro Drobný s priateľkou či bývalá markizáčka Nora Krchňáková, ktorej robil spoločnosť módny stylista a majiteľ obľúbeného celebritného butiku Lombardi Fashion House Jozef Grondžák.

Zdroj: BONTONFILM SK

Hostia na filme ocenili najmä sympatické herecké obsadenie, pohodovú atmosféru, originálny vizuál, francúzsky „šmrnc“ a príjemnú hudbu. Zhodujú sa s nimi aj filmoví odborníci, keďže snímka Snúbenec alebo milenec? už stihla získať množstvo cien na festivaloch po celom svete.

O tom, či to bolo zaslúžené, sa slovenskí diváci môžu presvedčiť na vlastné oči už dnes. Komédia Snúbenec alebo milenec? prichádza do našich kín so slovensko-českým dabingom.

Trailer:

- reklamná správa -