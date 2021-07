Sú sacharidy postrachom diét alebo kvalitným zdrojom energie?

Hoci sú v posledných rokoch považované za úhlavného nepriateľa štíhlej línie, ich hlavnou úlohou je pomáhať nášmu telu, aby malo dostatok síl na bežné činnosti, šport a tiež regeneráciu. Veľkou výhodou sacharidov je fakt, že sa dokážu veľmi rýchlo premeniť na energiu a sú kvalitným zdrojom „paliva“, napríklad pre prácu svalov, ale i mozgu. Denne potrebujeme prijať až 50 % celkovej energie práve z nich.

Zdroj: Kaufland

Sacharidy alebo cukry?

„Sacharidy sa často nesprávne označujú súhrnným názvom cukry“, hovorí MUDr. Peter Chlebo, PhD. z Katedry výživy ľudí Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. V skutočnosti sa delia podľa počtu cukorných jednotiek. Čím ich majú viac, tým o zložitejší sacharid ide. Škrob sa označuje ako polysacharid a obsahuje viac ako 9 jednotiek. O tých sa zvykne hovorí ako o „komplexných“ sacharidoch, ktoré ľudské telo spracováva najpomalšie.

Koľko a ktoré potrebujeme?

V rámci vyváženého stravovania sa odporúča konzumovať všetky sacharidy. Prednosť by však mali dostať hlavne tie pomalé, ktoré sa do krvi uvoľňujú postupne, čím predchádzajú rýchlej únave a vlčiemu hladu. „Hlavným zdrojom sacharidov sú potraviny rastlinného pôvodu, a to predovšetkým ovocie, zelenina, obilniny či strukoviny“, menuje odborník na výživu. Okrem ovocia a zeleniny sa sacharidy nachádzajú aj v potravinách živočíšneho pôvodu, ako je napríklad mlieko.

Zdroj: Kaufland

Podiel sacharidov by mal predstavovať 55 – 60 % z celkovej dennej energetickej potreby organizmu, a to v kombinácii s bielkovinami a tukmi. „Viaceré vedecké štúdie uvádzajú, že prílišná konzumácia potravín s vysokým obsahom cukrov môže podnietiť rozvoj ochorení, akými sú obezita, cukrovka či zubný kaz. Z tohto hľadiska je dôležité sledovať obsah cukrov v potravinách“, upozorňuje MUDr. Peter Chlebo, PhD. z Katedry výživy ľudí SPU Nitra. Aj preto sa stále viac ľudí zaujíma o zloženie potravín a počas nákupu sleduje údaje na etiketách.

Zdroj: Kaufland

Zjednodušte si nákupy

Kaufland používa hodnotenie Nutri-Score na svojich produktoch ako jeden z prvých predajcov potravín na Slovensku. „Snažíme sa pomáhať našim zákazníkov získať prehľad o zložení potravín, ktoré denne konzumujú. Preto naše výrobky postupne označujeme Nutri-Score, ktoré sa vo svete osvedčilo ako veľmi prehľadné a ľahko pochopiteľné“, hovorí Lucia Vargová, hovorkyňa Kaufland Slovensko.

Nutri-Score obsah sacharidov a cukrov v potravine hodnotí ako negatívny- Znamená to, že množstvo sacharidov a cukrov vo výrobku záporne ovplyvňuje Nutri-Score pre daný produkt. Výsledné hodnotenie neudáva, či je potravina dobrá alebo zlá. Jeho cieľom je nasmerovať vás na zodpovedný nákup, ktorý čo najlepšie pristane vášmu zdraviu či preferenciám.

