Blíži sa Deň matiek. Pripravme im raňajky ako pre kráľovnú

Deň matiek vzdáva úctu všetkým ženám, ktoré sa rozhodli pre materstvo, rodinu a výchovu detí. Na Slovensku sa tento sviatok každoročne oslavuje v druhú májovú nedeľu, pričom v aktuálnom roku pripadol na 9. mája. V tento deň deti a partneri pripomínajú mamám, ako veľmi ich majú rady a čo pre ne znamenajú. Mamám tiež vyjadrujú vďaku za všetko, čo pre rodinu robia.

Raňajky ako pre kráľovnú

Spôsobov, ako mamám v ich deň vyjadriť lásku, úctu a vďaku, je mnoho. Najrozšírenejšími pozornosťami sú veľké kytice kvetov alebo čokoládové bonboniéry. Mamy však vedia oceniť aj doma vyrobené pozornosti, ktoré im deti či partneri pripravili vlastnoručne a kreatívne. Spoločnosť BILLA sa preto rozhodla inšpirovať zákazníkov, aby pre svoje mamy a partnerky prichystali špeciality v domácej kuchyni. Vo svojom najnovšom e-booku Inšpiratívne raňajky BILLA prináša tipy na chutné a zdravé recepty, ktoré po prebudení vo sviatočné ráno potešia každú mamu. Platí, že raňajky by mali byť nutrične vyvážené a obsahovať všetko, čo telo počas dňa potrebuje, teda bielkoviny, zdravé tuky, vlákninu aj vitamíny. Nezáleží pritom na tom, či pôjde o sladké alebo o slané raňajky, zdravé recepty je možné pripraviť z oboch variantov. Potravinami vhodnými na prípravu raňajok sú napríklad biely jogurt, tvaroh, vajcia, ovsené vločky, tuniak vo vlastnej šťave, ovocie či orechy. „V BILLA myslíme na všetky naše zákazníčky, ktoré v nedeľu 9. mája oslávia svoj krásny sviatok. Veríme, že náš e-book Inšpiratívne raňajky motivuje pánov spolu s deťmi k tomu, aby sa svojim mamám originálnym spôsobom poďakovali za všetko, čo pre nich celoročne robia. Skúste to tento rok inak a prekvapte mamu lahodnými raňajkami priamo do postele, napríklad benediktínskym vajíčkom s celozrnným toastom, ryžovou kašou s jahodami či skyrom s granolou a malinami,“ povedala Kvetoslava Kirchnerová, hovorkyňa BILLA.

Pomoc ženám, ktoré sú na všetko samy

Nie všetky mamy však majú také šťastie, aby sa o životné radosti i starosti mohli podeliť s partnerom. Na Slovensku je asi 150 000 neúplných rodín, v ktorých starostlivosť o deti a domácnosť, rovnako ako všetky ďalšie povinnosti, spočívajú na pleciach iba jedného z rodičov. Až 84 % percent osamelých rodičov pritom tvoria ženy. Jednorodičovské domácnosti sú v mnohých prípadoch ohrozené chudobou, pretože v nich chýba príjem druhého rodiča. Dôležitosť pomoci neúplným rodinám si nielen na Deň matiek uvedomuje spoločnosť BILLA, preto od začiatku tohto roka rozšírila pomoc svojho občianskeho združenia BILLA ľuďom aj na jednorodičovské domácnosti. V rámci charitatívneho projektu CHLEBODARCA, ktorý pomáha ľuďom v núdzi či so zdravotným znevýhodnením, BILLA pravidelne každý mesiac pomáha aj vybranej neúplnej rodine. „Jednorodičovské domácnosti podporujeme aj vďaka našim zákazníkom, ktorí si u nás kúpia chlieb, symbol domova a tepla rodinného krbu. Uvedomujeme si, že starať sa o rodinu bez pomoci partnera je nesmierne náročné, preto chceme pri príležitosti Dňa matiek vyjadriť úctu a obdiv všetkým ženám, ktoré sa ocitli v tejto neľahkej situácii. Sme veľmi radi, že kvalitu života jednorodičov pomáha zlepšovať aj náš projekt CHLEBODARCA prostredníctvom odbornej, finančnej a potravinovej pomoci,“ uviedla Jana Gregorovičová, podpredsedníčka o. z. BILLA ľuďom.

Prihlásiť sa do projektu CHLEBODARCA je možné tu: https://chlebodarca.billa.sk

Najnovší e-book spoločnosti BILLA Inšpiratívne raňajky, ktorý prináša tipy na chutné a zdravé raňajky pre každú mamu, je možné stiahnuť si na tomto linku: https://bit.ly/3eh6acz .

- reklamná správa -